Время Мерабовых: в Сухуме продолжается JazzFest

СУХУМ, 10 июл — Sputnik, Анжелика Бения. Пресс-конференция о предстоящем выступлении Мерабовых на Сухум JazzFest состоялась в пресс-центре Sputnik Абхазия во вторник 10 июля.

Джазовое трио Армена Мерабова и специальный гость Мариам Мерабова в рамках фестиваля устроят вечер свободной музыки в Абхазской госфилармонии 11 июля в 19:00.

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Продюсер, композитор и пианист Армен Мерабов отметил, что на джазовом вечере в абхазской филармонии зрители услышат уникальные композиции.

"Хорошая импровизация — это хорошо подготовленная импровизация, я с этим согласен, но, когда на сцене происходит что-то спонтанно, это еще круче. Мы планируем удивлять. Со мной на сцене будут Антон Горбунов и Петр Ившин. Это не только первоклассные музыканты, но еще и композиторы, лидеры своих проектов. Наслаждение играть с ними", – добавил Мерабов.

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В ходе пресс-конференции журналисты поздравили музыканта с днем рождения. Армена также спрашивали, нуждается ли он в отдыхе от музыки, на что он ответил что "не зарабатывает музыкой, чтобы отдыхать от нее".

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Задача фестиваля – занять свое место на джазовой карте, отметила художественный руководитель Абхазской Государственной филармонии имени Раждена Гумба Эсма Джениа.

"Вокруг нас много джазовых событий. Нам есть на что опереться. У нас есть интересная джазовая страница в истории абхазской филармонии. Был замечательный коллектив "Симфоджаз". И если джаз не звучал на каких-то официальных больших площадках, многие любили петь и слушать его. Нас уже сами находят музыканты. Мы общаемся с замечательными музыкантами, которые впервые приезжают на фестиваль в Абхазию, становятся нашими друзьями и знакомят нас со своими друзьями", – сказала Эсма Джениа.

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По ее словам, если сравнить с первым пробным проектом, который состоял всего из одного концерта, и последующими фестивалями, проект хорошо развивается.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video Facebook Twitter Whatsapp Viber Telegram Скачать видео Скопировать ссылку Получить код © Sputnik / Томас Тхайцук Пресс-конференция о выступлении Мерабовых на Сухум JazzFest

"Нам понравилось, как этот проект принимает зритель, нам понравилось, как звучит джаз в филармонии. Сейчас мы подошли к третьему фестивалю, в рамках которого будут проведены три концерта. Это абсолютно не повторяющиеся музыканты, за исключением Мерабовых. Мы помним замечательный подарок от Мариам. Это было приятным сюрпризом. Нам захотелось их увидеть как участников фестиваля", – добавила Худрук Абхазской Госфилармонии.

Джазовая певица Мариам Мерабова – солистка группы "Мирайф", финалистка шоу "Голос", резидент программы "Jazz Parking", педагог по вокалу в Школе Аллы Пугачевой.

В июле 2017 года неожиданно для самой себя Мерабова, которая пришла на концерт вместе с супругом в качестве зрительницы, стала участницей фестиваля.

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Зрители не дали ей уйти со сцены, пока она не спела пару песен. За роялем тогда ей аккомпанировал ее супруг Армен Мерабов.

Участники пресс-конференции также отметили, что после фестиваля планируются мастер-классы Мерабовых. О датах музыканты сообщат позже.

Третий международный фестиваль "СУХУМ – АҞӘА JAZZ FEST" проходит в столице Абхазии с 3 по 18 июля.

Фестиваль 2018 года открылся концертом Роналда Бейкера и трио Алексея Черемизова. Завершится фестиваль выступлением абхазской блюзовой группы "Red Rocks".