01:21 08 Августа 2018
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD63.54
  • EUR73.56
Поиск
Видео из пресс-центра

Отчет независимости: политологи рассказали о "Пятидневной войне" 2008 года

Получить короткую ссылку
18 0 0

Новости

Все новости
Все новости
Скачать видеоСкопировать ссылкуПолучить код
© Sputnik / Томас Тхайцук Бадрак Авидзба

Круглый стол в формате видеомоста Москва – Цхинвал – Сухум на тему: "Абхазия и Южная Осетия: десять лет без войны" состоялся в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия во вторник 7 августа.

Член экспертного совета Министерства по делам национальностей Республики Северная Осетия – Алания Игорь Дулаев, старший научный сотрудник Центра проблем Кавказа и региональной безопасности МГИМО Николай Силаев и доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ Сергей Маркедонов  в ходе круглого стола "Абхазия и Южная Осетия: десять лет без войны" рассказали о предпосылках "Пятидневной войны" в августе 2008 года и ее последствиях.

"Мне кажется, что вернуть событиям 2008 года свою значимость чрезвычайно важно. Понятное дело, что то, что произошло в августе 10 лет назад, не было каким-то экспромтом, конфликт развивался долго, даже еще с конца 80-х годов. И события в 2008 году многое изменили, с другой стороны, изменили мало что, так как республики до этого момента были дэ-факто независимы", — подчеркнул Сергей Маркедонов.

Десять лет спустя: эксперты обсудили события августа 2008 года>>

Эксперты также рассказали о развитии Абхазии и Южной Осетии за десять лет признания независимости республик.

В ночь на 8 августа 2008 года грузинские войска атаковали Южную Осетию и разрушили часть ее столицы Цхинвал. Защищая жителей Южной Осетии, многие из которых были гражданами РФ, Россия ввела войска в республику и вытеснила грузинских военных с ее территории. После "пятидневной войны" Россия признала суверенитет Южной Осетии и Абхазии, открыв для них возможность развития вне рамок грузинского национального проекта.




Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

  • Город Цхинвал улица
    Нацелены в будущее

    Южная Осетия и Абхазия через десять лет после "пятидневной войны" - такую тему обсудили участники видеомоста, связавшего Цхинвал, Сухум и Москву.

  • Здание Министерства иностранных дел Азербайджанской Республики в Баку
    По неофициальным данным

    Баку не получал официальной информации об аресте в США своих граждан, обвиняемых в крупном мошенничестве на продаже автомобилей.

  • Участники программы Ари тун в Гарни
    Дорога домой

    Август 2018 года для Армении будет беспрецедентным: сразу 454 представителя диаспоры приедут на историческую родину в рамках программы "Шаг к дому".

  • Заправка автомобиля на автозаправочной станции,архивное фото
    Хоть залейся!

    Минэнерго Казахстана разъяснило причины запрета ввоза бензина из России – после модернизации заводов в стране переизбыток топлива.

  • Отдыхающие на пляже Иссык-Куля. Архивное фото
    Чтобы не обманули

    Как не быть обманутым в Кыргызстане – редакция Sputnik дает советы туристам, которые хотят провести отпуск в республике.

  • Лес, архивное фото
    В лес не ходить

    Со вторника 7 августа нельзя ходить в лес за грибами и ягодами жителям Добрушского и Гомельского районов Беларуси.

  • Вентилятор
    Горячие цены

    Из-за жары в Латвии и Литве резко подорожала электроэнергия – в этом году в регионе более высокий показатель был зарегистрирован только в Финляндии.

  • Автомобиль сервиса Яндекс.Такси
    Такси раздора

    Спецслужбы Литвы не будут проверять сервис "Яндекс.Такси", заявил премьер-министр республики.

  • Республиканский стадион в Кишиневе
    Позже поговорим!

    Президент Молдовы Игорь Додон заявил послу США, что не утвердит закон о передаче территории Республиканского стадиона американской стороне.

  • Офис Билайн, архивное фото
    Очередное фиаско

    "Билайн" вновь потерпел неудачу, не сумев оспорить в суде требования Налогового комитета Таджикистана о выплате миллионов долларов в качестве налогов.

  • Начальник разведки Сухопутных войск ВС РФ, генерал-майор Владимир Марусин
    Ташкент – город молодости

    Генерал-майор российской армии Владимир Марусин поделился со Sputnik воспоминаниями о молодости и рассказал о сотрудничестве между военными Узбекистана и России.

  • Мужчина с ножом в руке
    Бандитский Таллинн

    Полиция предупреждает — в центре Таллинна орудует банда из двух десятков подростков, которые грабят сверстников и нетрезвых прохожих.

  • Город Цхинвал улица
    Нацелены в будущее

    Южная Осетия и Абхазия через десять лет после "пятидневной войны" - такую тему обсудили участники видеомоста, связавшего Цхинвал, Сухум и Москву.

  • Здание Министерства иностранных дел Азербайджанской Республики в Баку
    По неофициальным данным

    Баку не получал официальной информации об аресте в США своих граждан, обвиняемых в крупном мошенничестве на продаже автомобилей.

  • Участники программы Ари тун в Гарни
    Дорога домой

    Август 2018 года для Армении будет беспрецедентным: сразу 454 представителя диаспоры приедут на историческую родину в рамках программы "Шаг к дому".

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Андреа Алаи, Италия. Ультрас. Спорт, серии, 1 место.
Победители конкурса имени Андрея Стенина
Отчет независимости: политологи рассказали о Пятидневной войне 2008 года
Отчет независимости: политологи рассказали о "Пятидневной войне" 2008 года
Рейтинг стран Европы по доступности бензина для населения
Рейтинг доступности бензина в странах Европы

Соцсети

Sputnikabkhazia