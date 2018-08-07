Отчет независимости: политологи рассказали о "Пятидневной войне" 2008 года

Круглый стол в формате видеомоста Москва – Цхинвал – Сухум на тему: "Абхазия и Южная Осетия: десять лет без войны" состоялся в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия во вторник 7 августа.

Член экспертного совета Министерства по делам национальностей Республики Северная Осетия – Алания Игорь Дулаев, старший научный сотрудник Центра проблем Кавказа и региональной безопасности МГИМО Николай Силаев и доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ Сергей Маркедонов в ходе круглого стола "Абхазия и Южная Осетия: десять лет без войны" рассказали о предпосылках "Пятидневной войны" в августе 2008 года и ее последствиях.

"Мне кажется, что вернуть событиям 2008 года свою значимость чрезвычайно важно. Понятное дело, что то, что произошло в августе 10 лет назад, не было каким-то экспромтом, конфликт развивался долго, даже еще с конца 80-х годов. И события в 2008 году многое изменили, с другой стороны, изменили мало что, так как республики до этого момента были дэ-факто независимы", — подчеркнул Сергей Маркедонов.

Десять лет спустя: эксперты обсудили события августа 2008 года>>

Эксперты также рассказали о развитии Абхазии и Южной Осетии за десять лет признания независимости республик.

В ночь на 8 августа 2008 года грузинские войска атаковали Южную Осетию и разрушили часть ее столицы Цхинвал. Защищая жителей Южной Осетии, многие из которых были гражданами РФ, Россия ввела войска в республику и вытеснила грузинских военных с ее территории. После "пятидневной войны" Россия признала суверенитет Южной Осетии и Абхазии, открыв для них возможность развития вне рамок грузинского национального проекта.