Недобрали: организаторы благотворительной акции в Пицунде рассказали, на что надеются

Организаторы благотворительного концерта-выставки в Пицунде заявили, что к 15 августа им удалось собрать более 260 тысяч рублей. Эта сумма почти на сто тысяч меньше, собранной в прошлом году.

"Помимо тех людей, которые принимают участие в день события, мы работаем с крупными юридическими лицами – это пансионаты и отели, расположенные в Гагрском районе. В связи с тем, что в начале лета был достаточно плохой туристический сезон, загруженность отелей была низкой, и наши поступления немного сократились", — объяснил он.

Однако, по словам учредителя фонда социально-культурных инициатив Абхазии Азамата Багателия, собранная к 15 августа сумма еще не окончательная, так как не все спонсоры успели перечислить деньги в фонд "Ашана" и взносы будут поступать до конца недели.

По словам директора фонда "Ашана", собранные в этом году деньги будут отправлены на лечение подопечной фонда – Мирославы Колбая.

"Девочке необходимо пройти дорогостоящее лечение в Московском институте челюстно-лицевой хирургии. Мы надеемся, что благодаря этому мероприятию девочка в скором времени отправится на лечение", — сказала Джинджолия.

Компания Аквафон выступает генеральным спонсором благотворительного концерта-выставки в Пицунде. По словам представителя компании Астана Барциц, компания изначально откликнулась на благотворительную инициативу в Пицунде.

"Ашана" получила от акции в Пицунде меньше средств, чем в прошлом году>>

"Бизнес в Абхазии может и должен быть социально ответственным. На протяжении пяти лет были собраны немалые средства, которые помогли вылечить детей, и теперь они могут улыбаться и свободно общаться со сверстниками. Это происходит именно потому, что такие люди, как Азамат, приходят и обращаются к нам с такими инициативами", — добавил он.

Благотворительный концерт-выставка ежегодно проходит в Пицундском храме. За пять лет проект собрал почти два миллиона рублей в помощь больным детям фонда "Ашана". В 2017 году Благотворительный концерт-выставка в Пицунде был удостоен премии "Лучшие социальные проекты России" в категории "Благотворительность".

Информационное агентство Sputnik Абхазия выступает официальным информационным партнером благотворительного концерта-выставки в Пицунде.