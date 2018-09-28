Возродить знаковые спектакли: драмтеатр Абхазии готовится к новому сезону

Планами на предстоящий 88 театральный сезон поделились руководители и ведущие артисты Абхазского государственного драматического театра на пресс-конференции в Sputnik Абхазия в пятницу 28 сентября.

СУХУМ, 28 сен — Sputnik, Бадри Есиава. Знаковые для абхазского театра спектакли планируют возродить в драматическом театре Абхазии в ходе 88 сезона, сказал на пресс-конференции в Sputnik гендиректор этого театра Нодар Чанба.

"То, что нам удалось восстановить, что сегодня наш театр готов к открытию 88 сезона, на который у нас очень много планов, говорит о том, что главная цель существования театра — творчество — достигнута", — отметил Чанба и добавил, что коллектив драмтеатра приступил к работе над восстановлением "Гуарапского писаря" и планирует возродить ряд других знаковых постановок этого театра.

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Новый сезон откроется премьерой "Гумистинская баллада" режиссера Мадины Аргун о трагических событиях Отечественной войны народа Абхазии по пьесе Анзора Мукба. Всего в ходе 88 театрального сезона зрителям представят около десяти премьерных спектаклей. При этом, подчеркнул Чанба, финансовой помощи не хватает.

Каждый спектакль обходится театру примерно 800 тысяч рублей, с учетом этого в год возможно поставить не больше двух премьерных спектаклей, добавил он.

Драмтеатру Абхазии удалось воссоздать спектакль "Махаз" по мотивам произведения Фазиля Искандера, в котором играют не только опытные артисты, но и молодые выпускники театральных вузов Москвы и Санкт-Петербурга.

Режиссер Валерий Кове сказал, что между старшим и молодым поколениями артистов установилась прочная связь.

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"Более того, идет сплав профессионального общения между старшим, средним и младшим поколениями. При всем том, что они только окончили учебу, они, как максималисты, абсолютны, и в этом смысле очень обнадеживают многие молодые актеры. Сразу ощущаешь их перспективу", — поделился Кове и назвал профессию актера мужественной, требующей совершенства.

Спектакль "Махаз" строится вокруг мысли, которая обобщает судьбу абхазского народа и Абхазии. Несмотря на то, что Фазиль Искандер умел виртуозно и красочно описывать сюжеты в своих рассказах, многие режиссеры "спотыкаются" о его произведения во время создания спектаклей и кино, но Кове и его коллегам удалось найти подход к решению этой задачи, заверил абхазский режиссер.

Кове признался, что в прошлом ему посчастливилось лично пообщаться с Искандером, который ему запомнился простым человеком, невзирая на таланты и масштабы личности писателя. Его специфический смех мог смущать окружающих, но он всегда был искренним, отметил Кове.

Люди всегда с удовольствием слушали речи Фазиля Искандера и просили его не останавливаться, добавил режиссер и вспомнил интервью писателя одной из американских телекомпаний.

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"Ему как-то задали хитрый вопрос о том, где бы находился в данный момент его герой Сандро из Чегема. Он ответил, что в Гудауте", — рассказал Валерий Кове.

Открытие нового театрального сезона актер Кесоу Хагба назвал большим праздником и, подводя итоги прошлого сезона, отметил, что самым главным событием в 2018 году для него стала роль Суперио в спектакле "Пешком".

"Скажу откровенно, все профессиональные и непрофессиональные люди, связанные с театральным искусством, все мечтают о такой роли. Этот спектакль и этот образ я могу играть, когда нет света и даже нет зрителей. Это огромное удовольствие, когда чуть-чуть приближаешься к Богу, и ради этого стоит в театре жить", — сказал Хагба.

Руководитель Абхазского драмтеатра Нодар Чанба остановился на проблемах театра, который, по его словам, болеет всеми присущими людям "болезнями". Он призвал абхазскую интеллигенцию объединиться в борьбе с бескультурьем, от которого рушится государство.

"Делать вид, что у нас все нормально, преступно перед памятью тех, кто погиб. Мы очень пышно отмечаем День Победы, но мы не должны забывать, какой ценой она нам досталась и как мы себя ведем. Никакой закон не будет действовать, пока на улице звучит разрушающая человека музыка", — считает Чанба.

По мнению гендиректора Абхазского драмтеатра, в Абхазии идет полное переформатирование сознания людей через СМИ, что приводит к потере идентичности и образа. На работниках искусства и журналистах в том числе, подчеркнул Чанба, лежит огромная ответственность.