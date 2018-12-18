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Немецкие шашлыки и концерт в Абхазии: что готовят "Новые голоса", рассказали в Sputnik

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Вокальный проект Абхазской государственной филармонии "Новые голоса" пройдет в Сухуме в среду 19 декабря.

Пресс-конференция, посвященная вокальному проекту Абхазской государственной Филармонии "Новые голоса", состоялась в пресс-центре Sputnik Абхазия во вторник 18 декабря.

Подготовка к поездке в Абхазию в преддверии Нового года и Рождества Христова, как ни странно, для российских артистов началась в Германии. Правда, она была в большей степени духовной и гастрономической.

"Мы только приехали из Германии, где вдохнули этот праздничный воздух, аромат корицы, имбиря и глинтвейна. Мы с Павлом в небольшом домике на немецкой ярмарке даже готовили шашлыки. Специально сняли блок о том, что уже готовимся к приезду в Абхазию, так как лучше кавказцев никто шашлыки не готовит ", - рассказал Игорь Милюков.

Концертная программа будет насыщенной, и каждый зритель непременно услышит какое-нибудь из своих любимых произведений, в том числе из советского кино. Артисты ждут, что публика будет подпевать и танцевать вместе с ними.

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Артисты пообещали, что практически ни один музыкальный жанр они не оставят без своего внимания.



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