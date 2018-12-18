Концерт на любой вкус: чем "Новые голоса" планируют "захватить" абхазскую публику

О том, какую программу российские артисты представят абхазскому зрителю, как они готовились к поездке в республику на немецкой ярмарке и почему от фонограммы одни проблемы, читайте в материале корреспондента Sputnik.

Бадри Есиава, Sputnik

Из Германии в Абхазию

Вокальный концерт "Новые голоса" пройдет в Абхазской государственной филармонии в среду 19 декабря в 18:000, и это будет музыкальным подарком для республики на Новый год, уверена художественный руководитель Госфилармонии Эсма Джения. Об этом она заявила в пресс-центре Sputnik Абхазия.

Концертная программа будет насыщенной, и каждый зритель непременно услышит какое-нибудь из своих любимых произведений, в том числе из советского кино. Артисты ждут, что публика будет подпевать и танцевать вместе с ними.

Артисты пообещали, что практически ни один музыкальный жанр они не оставят без своего внимания.

"Уникальность программы в том, что мы поем все: классику, рок, джаз, эстрадные песни. Также будут представлены арии из оперетт, русские народные композиции, романсы, известные песни зарубежной эстрады. Мне кажется, каждый зритель найдет что-то свое, и равнодушных не будет", - поделился ожиданиями от предстоящего события солист Московского театра оперетты, финалист проекта "Голос" на Первом канале Павел Иванов.

Сердца зрителей и артистов будут биться в унисон во время концерта, надеется Заслуженный артист Приднестровской Молдавской Республики, лауреат всероссийской премии "Овация" Игорь Милюков, у которого за плечами уже есть опыт выступления на абхазской сцене, но в столице - впервые.

Культурное образование абхазской публики на высоком уровне, она не понаслышке знакома с классической музыкой, отметил Милюков и добавил, что дружба между народами Абхазии и России будет способствовать взаимопониманию с первых нот.

К такому музыкальному театральному жанру, как оперетта Государственная филармония республики "подбирается" уже не первый год, но это сложный и затратный проект, подчеркнула Эсма Джениа.

"Мы обсуждаем возможность концертной постановки оперетты на сцене Абхазской филармонии. У нас даже уже намечено, какой конкретно. Поэтому мне кажется, это будет некое испытание публики. Хотя оперетта не несет никаких препятствий для того, чтобы ее слушать, любить", - сказала Джениа.

Подготовка к поездке в Абхазию в преддверии Нового года и Рождества Христова, как ни странно, для российских артистов началась в Германии. Правда, она была в большей степени духовной и гастрономической.

"Мы только приехали из Германии, где вдохнули этот праздничный воздух, аромат корицы, имбиря и глинтвейна. Мы с Павлом в небольшом домике на немецкой ярмарке даже готовили шашлыки и даже специально сняли видео о том, что уже готовимся к приезду в Абхазию, так как лучше кавказцев никто шашлыки не готовит ", - рассказал Игорь Милюков.

Абхазия и прием у Путина

Игорь Милюков и его коллеги впервые посетили Абхазию около пяти лет назад и остались под впечатлением от ее природы, людей и национальной кухни. С тех пор они каждый год приезжают в Пицунду и отдыхают там на протяжении одного или двух месяцев. Находят время и на проведение концертов для гостей и жителей этого курортного города республики.

В Сухуме Милюков будет выступать впервые и, признался он, и унего большие ожидания от этого. Российский певец также выразил надежду на то, что ему представится возможность выступить летом на открытой площадке вместе с симфоническим оркестром Абхазии.

"Мы любим творчество таких исполнителей, как Андреа Бочелли. В Европе вообще принято давать такие концерты на красивых площадках. В плане именно кроссовер музыки – смешение эстрадного и классического стиля. У нас это очень хорошо получается", - отметил Милюков и поделился своими представлениями о том, как и на каком фоне все это будет происходить.

Концерт в Абхазской государственной филармонии пройдет в одном отделении и будет длиться полтора часа. Все произведения прозвучат вживую, без фонограммы, так как, подчеркнули гости пресс-центра Sputnik, по-другому они не умеют. Но такая самоотдача порой может поставить в неудобное положение. Одной из таких историй поделился Игорь Милюков.

Дело было в Кремле. Президент России Владимир Путин принимал губернаторов и сенаторов. Отчеты закончились, настало время для концертной программы, строгий регламент которой позволял петь артистам только под фонограмму во избежание накладок. Несколько дней репетиций и форс-мажорных обстоятельств по идее не должно было быть.

"Вышли, встали. Тишина, ничего не включается. Владимир Владимирович сидел вот, прям, как вы сейчас, а у него взгляд такой сканирующий, и почему-то мне казалось, что он смотрит именно на меня. У меня вся жизнь пронеслась перед глазами. Елисеев подходит к президенту и говорит ему: "У вас в Кремле ток кончился". То есть что-то случилось с электричеством, и аппаратура не работает", - рассказал Милюков.

Милюков о "Новых голосах" в Сухуме: несомненно это будет настоящий музыкальный праздник

Артисты предложили президенту спеть акапелла, и Путин согласился, но с одним условием – петь должен был весь зал, что и было сделано. Композиция "Выйду ночью в поле с конем" завершилась президентским "браво" и включением фонограммы.