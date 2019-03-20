Живая энергия Шекспира: Абхаздрам рассказал о подготовке к "Ромео и Джульетте"

Пресс-конференция, посвященная постановке в Абхазском театре спектакля "Ромео и Джульетта" по Шекспиру, состоялась в Sputnik в среду 20 марта.

В Абхазском драматическом театре имени Самсона Чанба поставят спектакль "Ромео и Джульетта" по Шекспиру. Премьера приурочена к 90-летию открытия первой абхазской профессиональной драматической студии.

Ставит "Ромео и Джульетту" режиссер Адгур Кове в тандеме с художником Баталом Джапуа.

Основной акцент в новом спектакле планируют сделать на молодых актеров.

"Слава богу, что в театре появилась молодая энергия, молодежь, у которой есть желание работать бескомпромиссно, идти не по наработанной схеме, по шаблонам, а наоборот, спорить с ними и выдвигать что-то свое. Это характерно для молодежи. В этом смысле наш проект, невзирая на то, что мы сами далеко не молодые, будет посвящен молодым чувствам, которые испытывает каждый человек, вне зависимости от возраста", – сказал Кове в пресс-центре Sputnik Абхазия.

Адаптация Шекспира: абхазский театр поставит спектакль "Ромео и Джульетта">>

К репетициям в театре планируют приступить в июне. А выпустить спектакль уже к открытию нового театрального сезона в Абхаздраме.