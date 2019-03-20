Адаптация Шекспира: абхазский театр поставит спектакль "Ромео и Джульетта"

О том, как Абхазский драматический театр готовит постановку спектакля "Ромео и Джульетта" по Шекспиру, на кого он рассчитан, кто будет задействован в спектакле, читайте в материале Sputnik.

Сария Кварацхелия, Sputnik

Абхазский театр имени Самсона Чанба поставит спектакль "Ромео и Джульетта" по Шекспиру, рассказал на пресс-конференции в Sputnik гендиректор театра Нодар Чанба.

Постановка будет приурочена к юбилейному году. В 2019 году Абхазский театр отмечает 90-летие абхазской драматической студии, которая подготовила первую плеяду профессиональных абхазских актеров.

"Этот год знаменательный в истории Абхазского драматического театра. В 1929 году под руководством Василия Домогарова была открыта первая абхазская профессиональная драматическая студия. К этой дате мы хотим сделать большую работу. Мы счастливы, что режиссер Адгур Кове приехал к нам и ставит спектакль "Ромео и Джульетта" по Шекспиру. Для Абхазского театра важно, чтобы такие классические спектакли были в репертуаре", – рассказал Чанба.

К постановке спектакля подключились выдающиеся деятели искусств Абхазии – режиссер Адгур Кове, художник Батал Джапуа и переводчик Геннадий Аламиа.

Это не первое соприкосновение Аламиа с Шекспиром. Ранее он брался за трагедию "Юлий Цезарь". Он убежден, что английский поэт и драматург многолик, переводить его в одном ракурсе не получается. В работе он использует несколько переводов, которые он сравнивает, а затем и выуживает то, что ему нужно.

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Геннадий Аламиа признался, что придает большое значение переводу "Ромео и Джульетты", так как важно сохранить замысел и автора, и режиссера, и художника-постановщика.

"Перевод – это пересадка сердца. В моем понимании нужно не просто переводить слова. Нужно грамотно это делать. Перевод должен передавать замысел писателя, режиссера, художника. Ну, а в руках такого режиссера, как Адгур Кове и художника, как Батал Джапуа перевод не зачахнет, а, наоборот, расцветет", – добавил он.

Вызревание "Ромео и Джульетты"

По мнению Адгура Кове, постановка в театре Шекспира – это вершина, которая всегда манит любого режиссера. "Ромео и Джульетта" – шедевр мировой драматургии, который ставился во многих театрах мира.

"Наверное, легче найти место, где не ставили эту пьесу. По-моему, такого места даже не существует. Там, где есть театр, там ставят "Ромео и Джульетту". Но ставить только для того, чтобы у тебя в послужном списке было это название, как-то не хочется", – подчеркнул Кове.

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Он уверен, нужно исходить из того, что "Ромео и Джульетта" – классика, написанная о сегодняшнем дне. И потому проблемы, заложенные в материале, созвучны проблемам современного зрителя.

"Наша сверхзадача в том, чтобы сделать спектакль, который был бы интересен не как костюмный, музейный, а как спектакль, который рассказывает о чувствах, которые испытывают люди в реальной жизни. И мы заручились поддержкой Шекспира. Он из таких драматургов, которые не мешают, а, наоборот, помогают. Думаю, вместе с Шекспиром мы найдем путь к зрителю", – считает режиссер.

Но в то же время Кове считает, что пока рано говорить о собственном видении спектакля. Абхазские "Ромео и Джульетта" только в начале пути.

"О том, как я вижу абхазских "Ромео и Джульетту", надеюсь, лучше расскажет спектакль, а не я. Безусловно, уже есть какие-то конкретные идеи, но распыляться, говорить о том, что мы хотим сделать таким-то образом, я не считаю нужным. В данном случае надо дать время на вызревание материала, чтобы подготовительный период проходил в спокойной творческой, закрытой обстановке", - добавил он.

Трагедия "Ромео и Джульетта" имеет огромную сценическую историю. И, по мнению художника Батала Джапуа, легко можно попасться в штампованную ловушку.

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"Спектакль поставлен в огромном количестве театров. И потому довлеет какой-то гнет уже осуществленных вещей. Тем не менее есть какая-то идея, и в рамках нее уже намечены какие-то пластические решения. Для меня вопросы творческие не так сложны, потому что есть поддержка со стороны режиссера. Я больше опасаюсь за то, чтобы нам не пришлось урезать свои желания из-за того, что мы столкнемся с техническими проблемами в Абхазском театре, которые могут не позволить осуществить желания и задумки режиссера-постановщика", – признался Джапуа.

Посвящение молодежи

Гендиректор Абхаздрама Нодар Чанба считает, что нельзя браться за спектакль только потому, что он нравится. Нужно учитывать человеческие ресурсы театра – есть ли люди, которые могли бы сыграть персонажи Шекспира.

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"В данном случае мы взяли "Ромео и Джульетту", потому что у нас есть основные лица, которых мы видим в действующих ролях. Пока озвучивать не будем, – сохранил маленькую интригу Чанба. – К счастью, в нашем театре есть молодые актеры, в прошлом и позапрошлом году к нам прибавились выпускники петербургского и московского театральных вузов. Прежде всего, это спектакль, в котором будет задействована молодежь. Поэтому очень полезна такая работа".

Адгур Кове добавил, что при выборе спектакля режиссер и руководство театра в первую очередь исходили из того, есть ли кому играть в спектакле.

"Слава богу, что в театре появилась молодая энергия, молодежь, у которой есть желание работать без компромиссов, идти не по наработанной схеме, по шаблонам, а, наоборот, спорить с ними и выдвигать что-то свое. Это характерно для молодежи. В этом смысле наш проект, невзирая на то, что мы сами далеко не молодые, будет посвящен молодым чувствам, которые испытывает каждый человек, вне зависимости от возраста", – сказал Кове.

К репетициям в театре планируют приступить в июне. А выпустить спектакль – уже к открытию нового театрального сезона в Абхаздраме.