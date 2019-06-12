Саида Габния спела с подопечной "Киараза" Камиллой Квирнадзе

Первый сольный концерт Саиды Габния "Мир прекрасен" пройдет в Государственном Русском театре драмы имени Фазиля Искандера 14 июня в 19:00.

Музыкант, автор-исполнитель Саида Габния, которая выступает с песнями на родном абхазском языке, на пресс-конференции в Sputnik отметила, что каждый должен стараться, для развития абхазского язык.

В концерте Саиды Габния "Мир прекрасен" прозвучат 15 песен, из которых 10 сочинила сама солистка. В конце пресс-конференции, певица вручила билеты на концерт детям, подопечным благотворительной организации "Киараз". С одной из них Камиллой Квирнадзе Саида Габния исполнит песню "Сыпсадгьыл".

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Концерт артистки "Мир прекрасен" пройдет в Государственном Русском театре драмы имени Фазиля Искандера 14 июня в 19:00.