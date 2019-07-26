Со слезами на глазах: как в Sputnik установили судьбы без вести пропавших красноармейцев

В пресс-центре Sputnik семьям без вести пропавших красноармейцев вручили документы из немецких концлагерей в пятницу 26 июля.

Проект "Возвращение имени" установил судьбу еще семерых красноармейцев из Абхазии: Мкртыча Кансузяна, Гургена Малхасяна, Аванеса Чаркрубяна, Александра Алания, Ваграма Роганяна, Сергея Арзумаяна и Акопа Тыкнеджяна.

Солдаты Сухумского военного училища строевым шагом зашли в пресс-центр Sputnik Абхазия с документами и фотографиями красноармейцев, которые числились в списках без вести пропавших более 75 лет. Но семьи не теряли надежду и продолжали поиск.

Душещипательные истории растрогали не только родственников красноармейцев, но и журналистов, которые не выдерживали драматизма и периодически выходили из пресс-центра, чтобы скрыть слезы.

Общегражданская инициатива "Возвращение имени" посвящается памяти погибших в фашистском плену и направлена на помощь тем, кто ищет своих родных — без вести пропавших в Великой Отечественной войне.

Во время Великой Отечественной войны в немецкий плен попали шесть миллионов солдат и офицеров Красной армии, в том числе женщины и подростки в звании "Сын полка". 800 000 осталось в Западной Европе после освобождения в 1945 году. Более пяти миллионов человек погибли. В их числе и жители Абхазии. По решению советской власти все сведения о военнопленных были засекречены. Их родные: матери, отцы, сестры и братья, жены и дети - на основании извещения военкоматов все это время знали только то, что их родственники "пропали без вести".

Возвращение имени: родственникам, пропавших без вести вручили документы из концлагерей>>

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