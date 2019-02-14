Торт из печенья: как участники афганской войны приняли весть о выводе войск

15 февраля 1989 года завершился вывод советских войск из Афганистана. В канун этой даты участники войны в Афганистане поделились своими воспоминаниями в пресс-центре Sputnik Абхазия.

Бадрак Авидзба, Sputnik

Опыт Афганистана

Председатель Абхазского союза ветеранов Афганистана, ветеран Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов Даур Цулукия рассказал, что в годы войны в Афганистане из Абхазии было призвано более трехсот человек. Они проходили там службу, 13 человек из них погибли. Он добавил, что в Союз ветеранов входит около 140 человек.

Председатель Союза ветеранов Афганистана Гагрского района Гела Ванача рассказал, как опыт афганской войны помогал в Отечественной войне народа Абхазии.

"В принципе, мы не успели расслабиться после Афганистана, как война началась у нас, поэтому адаптация прошла не так сложно. Ребята надеялись на афганцев, то есть мы больше владели оружием, советскую армию прошли многие, но опыта войны не было, к сожалению, у нас он был", - говорит он.

С теми, кто прошел советскую армию, было легче, так как они умели обращаться с оружием, стрелять из пушки и многое другое, отметил Ванача, продолжая рассказ.

"Ребята обучались на ходу, прямо во время боя. Были случаи, когда человек даже из гранатомета не умел стрелять, поэтому учились на поле боя", - отметил Гела Ванача.

По призыву

Председатель Абхазского союза ветеранов Афганистана Даур Цулукия рассказал, что многие призывники до самого последнего момента не знали о том, что окажутся в Афганистане.

"Никто тогда не говорил, пригласив в военкомат, где солдат будет проходить службу. Призывали как обычно, отправляли в "учебку", а уже потом формировали группы и отправляли. Солдаты узнавали, что отправляются в Афганистан, в последний день, а иногда и в последний час", - подчеркнул Цулукия.

Сам Даур Цулукия узнал о том, что направляется на войну в Афганистан, находясь уже в самолете.

Участник войны Джон Халваш рассказал, как попал на службу в Афганистан.

"Когда меня призвали в армию, я пришел в военкомат, расписался, мне сказали, что завтра нужно явиться в военкомат с вещами", - заметил ветеран.

Первые пять с половиной месяцев в туркестанском военном округе он проходил военную подготовку, а затем его отправили в Афганистан.

"Я попал в Афганистан в 1987 году, конечно, сначала было тяжело, но человек привыкает к войне", - сказал Халваш.

Восемнадцатилетним ребятам, которые видели боевые действия только по телевизору, самым важным в первое время было сориентироваться.

"Мы знали, что находимся на чужой земле, но выполняли задачу, которую нам поставило руководство Советского Союза, нам доверяли, и мы должны были оправдать это доверие. Каждый из нас старался, как бы тяжело ни было, отслужить с честью", - подчеркнул Даур Цулукия.

Как восприняли весть о выводе

Вопрос о выводе советских войск впервые возник еще в 1988 году, вспоминает Гела Ванача.

"Мы туда попали только в 1987 году, когда услышали от Михаила Горбачева, что войска надо выводить, естественно, были рады этому, мы даже накрыли стол, приготовили торт, мы его готовили из печенья, вымачивали в соке, намазывали сгущенкой", - говорит он.

Гела Ванача отмечает, что, отправляясь в Афганистан, восемнадцатилетние юноши плохо себе представляли, что такое война, поэтому новость о выводе войск была воспринята положительно.

"Наш полк покинул Афганистан 8 февраля 1989 года, 1 апреля меня уволили в запас, я приехал сюда в 6 утра 22 апреля, в день рождения Ленина, люди работали, проводился субботник. Когда я проходил в форме при медалях, люди подходили, трогали награды, задавали вопросы", - отметил Ванача.

Вывод советских войск из Афганистана начался 15 мая 1988 года и завершился 15 февраля 1989 года. Территорию Афганистана за это время покинули более 100 тысяч военнослужащих. За десять лет войны погибло почти 14 тысяч советских солдат. По данным Даура Цулукия, Абхазский союз ветеранов войны в Афганистане насчитывает 140 человека. Тринадцать солдат из Абхазии погибли на войне в Афганистане.