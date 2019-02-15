Некрасова о спецпроекте Sputnik об афганской войне: хотели пробудить интерес молодежи

Начальник управления мультимедийных центров Sputnik Маргарита Некрасова рассказала подробности о создании специального проекта "Афганистан. 30 лет в ожидании мира" и мобильного сериала "Афган.Online".

Зачем Хафизулла Амин предал своего учителя, как Збигнев Бжезинский рассчитывал заманить русских в афганский капкан и почему советское руководство после колебаний все-таки ввело войска в соседнюю страну ― об этом повествует первая часть мобильного сериала "Афган.Online", показ которого стартовал на RIA.ru и интернет-ресурсах международного информационного агентства и радио Sputnik. Премьера сериала приурочена к 30-летию вывода советских войск из Афганистана.

"Все знают, что Советский Союз войска ввел, потом вывел, а что было на самом деле и какие причины за этим стоят ― очень мало людей пытаются в этом разобраться. Между тем эта война ― на текущий момент самый длительный конфликт, который продолжается и в настоящее время. Это то, что мы видим в новостях, это наркотрафик, это терроризм, который расползается в регионе, и нам показалось важным поднять истоки проблемы", ― рассказала в эфире радио Sputnik начальник управления мультимедийных центров Sputnik в странах ближнего зарубежья и Балтии Маргарита Некрасова.

© Видео Sputnik Конец войны: 30 лет со дня вывода советских войск из Афганистана

По ее словам, самым сложным было выдержать нужную грань, освещая эту тему, которая очень сложная, драматичная, ведь многие не вернулись с той войны.

"Для нас важно заинтересовать рядового читателя, который не интересуется этой темой - не смотрит документальные фильмы, не читает специальную литературу по истории Афганской войны. Чтобы человек, увидев этот ролик, пошел смотреть что-то дальше", - отметила Некрасова.

По ее мнению, более старшее поколение об этой войне наслышано, а молодые люди об этом практически ничего не знают.

"Мы хотели нашей работой пробудь интерес, ведь его отсутствие - это не проблема молодежи, а проблема медиа, которая не может говорить с молодежью на понятном им языке. И мы в этом смысле с помощью нового формата хотели интерес пробудить", - отметила Некрасова.

В рамках спецпроекта "Афганистан: 30 лет в ожидании мира" Sputnik публикует аналитические материалы экспертов, воспоминания участников событий, интервью политиков и дипломатов, а также видеорепортажи корреспондентов агентства из Афганистана.

© Foto / В. Суходольский Советское наследие Афганистана

Агентство организовало пресс-тур в Москву для более чем двадцати журналистов ведущих СМИ Афганистана, Узбекистана, Таджикистана, Казахстана и Киргизии, а также выпустило приуроченный к памятной дате печатный сборник.

"Афган.Оnline" – это новый способ рассказывать истории. Сериал основан на реальных событиях, происходивших в Афганистане с 1979 по 2001 годы. Только развивается сюжет в виртуальном пространстве – авторы изобрели секретное приложение Sputnik и социальную сеть "Орбита". Исторические лица –Джимми Картер и Рональд Рейган, Леонид Брежнев и Михаил Горбачев, Нур Мохаммад Тараки, Хафизулла Амин, Наджибулла и многие другие – переписываются в группах этой социальной сети, обновляют свои профили, создают мероприятия, делятся видео и фото, а зритель наблюдает за их действиями в режиме онлайн.