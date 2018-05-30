Дамаск признал Сухум и Цхинвал – это реальность, продолжаем действовать

Сирия стала еще одним государством, признавшим новый статус-кво на Кавказе и намеренным установить дипломатические отношения с Сухумом и Цхинвалом. Уже в ближайшее время ожидаются официальные визиты и переговоры на уровне глав государств (так, в июне в Дамаск, возможно, отправится президент Южной Осетии Анатолий Бибилов).

На Западе, естественно, недовольны. По словам официального представителя Госдепа США Хизер Науэрт, это решение не стало для США какой-то неожиданностью, оно неразумно и ничего не меняет. А в ЕС отметили, что решение Дамаска противоречит международному праву и резолюциям ООН (любопытно тут было бы уточнить, как там с правом народов на самоопределение – очередной привет ящику Пандоры, открытому в Косово).

Окно Овертона

Больше всего, естественно, возмущена Грузия. В Тбилиси уже запустили процедуру разрыва дипотношений с Дамаском, а также всячески пытаются нивелировать значимость произошедшего события. Говорят о его нелегитимности.

© Sputnik . Александр Чипурин Грузия приступает к разрыву дипотношений с Сирией из-за признания Абхазии

"Режим признал режим, и оба режима рады. Это решение Башара аль-Асада не имеет и не может иметь легитимации и поддержки сирийского народа", — уверяет один из лидеров "Грузинской мечты" Арчил Талаквадзе.

Уверяют о ничтожности. "Признание Сирией независимости Абхазии и "т.н. Южной Осетии" ничего не значит. Страны, которые до того признали, Науру и еще кто-то, ничего не представляют", — уверяет член парламента Грузии Саломе Зурабишвили.

Они, конечно же, не правы. И не только потому, что Асад юридически является легитимным президентом своей страны и говорит за сирийский народ. И даже не только потому, что Сирия – это третья крупная страна (после России и Венесуэлы), которая признала независимость республик.

Нужно понимать, что новые признания независимости республик (как со стороны больших, так и малых стран) подчеркивают сложившуюся реальность и, в полном соответствии с принципом окна Овертона, приближают тотальное международное признание реального статус-кво и разрушают "международный режим непризнания", о котором говорит министр иностранных дел Грузии Михаил Джанелидзе. Официальный Тбилиси может накладывать санкции на признающих, разрывать с ними отношения – однако изменить тренд таким образом Грузия не в состоянии.

© Sputnik / Томас Тхайцук Посол Двинянин о признании Абхазии Сирией: сделан очередной важнейший шаг

Слова бывшего госминистра по вопросам примирения и гражданского равенства Пааты Закареишвили о том, что "в лице Грузии Сирия может получить государство, которое не пощадит ее", вызывают лишь удивление и недоумение – а каким образом Тбилиси может "не пощадить" Дамаск? При всем уважении к ней, Грузия не является Китаем, разрыва отношений с которым (неизбежного в случае признания независимости Тайваня) боятся многие страны. Никакой международной коалиции, которая коллективно бы разрывала отношения с признающими реальность странами, Грузия инициировать не может. Изменить реальный статус-кво Тбилиси также не в состоянии.

А значит, есть лишь один эффективный вариант действий – признать реальность и начать выстраивать с новыми республиками договорные отношения, с надеждой на то, что в будущем удастся восстановить добрососедские связи и возможно даже попытаться реинтегрировать их в свой состав. Достаточно вялые попытки такого восстановления уже предпринимались грузинским руководством, и хотелось бы, чтобы оно продолжало "подходы к снаряду" с большим энтузиазмом.

Суетиться не надо

Что же касается интересов Южной Осетии и Абхазии, то основная угроза им исходит не от каких-то действий Грузии, а от собственного головокружения от успехов.

Особо следует сказать о международной поддержке российских инициатив. Да, Москве очень бы хотелось, чтобы ее партнеры и союзники признали независимость обеих республик. Да, россияне считают (и небезосновательно), что тот объем политико-экономической помощи, который Кремль поставляет своим союзникам на постсоветском пространстве (в том числе и в рамках евразийской интеграции), должен приносить и внешнеполитические дивиденды, особенно в вопросах, имеющих серьезную идеологическую ценность для Кремля. Однако внешнеполитическое удовлетворение не должно производиться за счет ущерба реальным российским интересам. Причем ущерба, который по масштабам превосходит значимость поддержки.

© Sputnik / Томас Тхайцук МИД Абхазии о признании республики Сирией: результат кропотливой работы

Москва на всех уровнях дает понять, что она уважает интересы своих союзников и, в отличие от той же Европы, не заставляет их выбирать между ней и Западом. И если в попытках ускорить (не инициировать, а именно ускорить) процесс международного признания Южной Осетии и Абхазии Кремль начнет принуждать кого-то и требовать полной и абсолютной солидарности, то он фактически повторит ошибку американцев, навязывающих сейчас Европе свою повестку в ущерб европейским интересам. И, таким образом, сам создаст трещину в союзнических отношениях.

Тот же президент РБ Александр Лукашенко в свое время честно говорил, что он был готов признать Южную Осетию и Абхазию, но лишь в том случае, если тогдашний президент РФ Дмитрий Медведев был бы готов компенсировать Беларуси экономический ущерб, который она бы понесла. Медведев отказался – и Лукашенко тоже.

От союзников можно и нужно требовать безусловной консолидации и поддержки, но лишь в тех случаях, когда она действительно жизненно необходима. Признание Южной Осетии и Абхазии под эту категорию не попадает. Время в этом вопросе и без того играет в пользу Сухума и Цхинвала, поэтому суетиться не надо.