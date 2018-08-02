Маневры на Южном Кавказе моделируют ситуацию августа 2008 года

Двухнедельные маневры НАТО в Грузии Noble Partner 2018 начались 1 августа, и уже на следующий день последовал зеркальный ответ РФ и ее союзников – российские мотострелки и морская пехота Черноморского флота приступили к учениям с боевой стрельбой на полигоне Цабал в Абхазии.

Александр Хроленко, военный обозреватель

На тактических учениях задействованы около 2500 российских военнослужащих, более 600 единиц вооружения и военной техники. Об участии абхазских подразделений не сообщается, но они, безусловно, будут взаимодействовать с российскими коллегами на полигоне (для того, чтобы эффективно сражаться вместе в реальном бою).

© AFP 2018 / GEOFFROY VAN DER HASSELT Маневры НАТО в Грузии Noble Partner 2018: танцы на граблях

Вероятно, меры усиления предприняты и на российской военной базе в Южной Осетии. Ситуация чрезвычайно напоминает горячий август 2008 года, и остается надеяться, что "достойным партнерам" в Грузии не захочется когда-либо повторить трагический опыт.

Российская эскадрилья ударных вертолетов переброшена в Абхазию>>

Официальная цель маневров на абхазской территории – проверка готовности войск к ведению боевых действий с применением новейших методик управления огнем в составе разведывательно-огневого контура. Разумеется, "достойные партнеры" – 3000 военнослужащих из 13 стран, на танках M1A2 Abrams, боевых машинах M2 Bradley и ударных вертолетах AH-64 Apache – целями пока не являются. Но сигнал объединенной российско-абхазской группировки войск и сил Черноморского флота России должен быть понятен Брюсселю, Вашингтону и Тбилиси: не следует совершать провокационных движений в зоне национальной безопасности РФ и ее союзников на Южном Кавказе. Реакция Москвы, Сухума и Цхинвала может оказаться очень жесткой и незамедлительной.

Характерная асимметрия

На первом этапе учений российские подразделения будут вести борьбу с разведывательно-диверсионными группами условного противника, выполнят задачи противовоздушной обороны (условный налет авиации противника), преодолеют "зараженные" участки местности. Затем будет организована противодесантная оборона черноморского побережья (с эпизодом уничтожения морского десанта условного противника).

© Sputnik . Саид Царнаев Российские мотострелки начинают учения в Абхазии

Под руководством командования 49-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии выполняют задачи по предназначению военные разведчики, инженеры, специалисты радиоэлектронной борьбы, радиационной, химической и биологической защиты, расчеты беспилотных летательных аппаратов. Мотострелков и силы Черноморского флота на полигонах Цабал и Нагвалоу поддерживает смешанная вертолетная эскадрилья армейской авиации ЮВО, которая совершила перелет через Кавказский хребет.

Маневры завершатся боевыми стрельбами из танков Т-72, бронетранспортеров БТР-82, минометов "Сани", огнеметов "Шмель", самоходных артиллерийских установок "Гвоздика", автоматических и ручных гранатометов АГС-17 и РПГ-7, прочего вооружения. Как правило, на подобных учениях расходуются десятки тысяч боеприпасов по различным мишеням, имитирующим пехоту, корабли и самолеты условного противника.

Основное внимание уделено отработке взаимодействия между мотострелковыми, танковыми, артиллерийскими и другими приданными подразделениями при ведении маневренной обороны в различных условиях местности, днем и ночью.

В состав объединенной группировки входят отдельные мотострелковые батальоны, артиллерийская и авиационная группы, отряд специального назначения Министерства обороны Республики Абхазия. Войска располагают современными танками Т-90, бронетранспортерами БТР-82АМ, 152-мм самоходными гаубицами 2С3 "Акация", 300-мм тяжелыми реактивными системами залпового огня 9К58 "Смерч", зенитными ракетными комплексами ПВО ближнего и дальнего радиуса действия, включая С-300ПС. Агрессию условного или реального противника в Абхазии готовы встретить горячо и высокотехнологично.

© Sputnik/ Илона Хварцкия НАТО испугалось объединения сил России и Абхазии

Недоброе соседство

Вероятно, вскоре прозвучат новые заявления о недопустимости маневров России "на оккупированной территории". В минувшем году министерство иностранных дел и министерство обороны Грузии бурно протестовали по поводу проходящих в Абхазии военных учений. Позицию Тбилиси разделяют Брюссель и Вашингтон, которые не признают Республику Абхазия и Республику Южная Осетия. Это упорство выглядело бы смешным, однако "достойные партнеры" из года в год наращивают на территории Грузии высокотехнологичные вооружения, отрабатывают карательную тактику войск, строят биологические лаборатории Пентагона. И все это направлено против народов Абхазии, Южной Осетии и России. Приходится отвечать.

Что готовят народам бывшего СССР биологические лаборатории Пентагона>>

Соглашение между Российской Федерацией и Республикой Абхазия об Объединенной группировке войск превращает вероятное вооруженное нападение на Абхазию в прямую агрессию против России. Это аналог коллективного механизма безопасности НАТО, только взаимодействие РА и РФ более гибкое, и позволяет избегать многотрудных согласований и голосований.

Объединенная группировка предназначена для предупреждения вооруженного нападения на Россию или Абхазию, прикрытия государственной границы, оперативного реагирования. ОГВ действует на основе совместных директив генеральных штабов вооруженных сил России и Абхазии. И если когда-нибудь состоится очередная военная авантюра (имеются разведданные о существовании подобных планов), то Грузия может потерять гораздо больше, чем в 2008 году.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.