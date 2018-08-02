Маневры на Южном Кавказе моделируют ситуацию августа 2008 года

Александр Хроленко, военный обозреватель
На тактических учениях задействованы около 2500 российских военнослужащих, более 600 единиц вооружения и военной техники. Об участии абхазских подразделений не сообщается, но они, безусловно, будут взаимодействовать с российскими коллегами на полигоне (для того, чтобы эффективно сражаться вместе в реальном бою).
Вероятно, меры усиления предприняты и на российской военной базе в Южной Осетии. Ситуация чрезвычайно напоминает горячий август 2008 года, и остается надеяться, что "достойным партнерам" в Грузии не захочется когда-либо повторить трагический опыт.
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Официальная цель маневров на абхазской территории – проверка готовности войск к ведению боевых действий с применением новейших методик управления огнем в составе разведывательно-огневого контура. Разумеется, "достойные партнеры" – 3000 военнослужащих из 13 стран, на танках M1A2 Abrams, боевых машинах M2 Bradley и ударных вертолетах AH-64 Apache – целями пока не являются. Но сигнал объединенной российско-абхазской группировки войск и сил Черноморского флота России должен быть понятен Брюсселю, Вашингтону и Тбилиси: не следует совершать провокационных движений в зоне национальной безопасности РФ и ее союзников на Южном Кавказе. Реакция Москвы, Сухума и Цхинвала может оказаться очень жесткой и незамедлительной.
Характерная асимметрия
На первом этапе учений российские подразделения будут вести борьбу с разведывательно-диверсионными группами условного противника, выполнят задачи противовоздушной обороны (условный налет авиации противника), преодолеют "зараженные" участки местности. Затем будет организована противодесантная оборона черноморского побережья (с эпизодом уничтожения морского десанта условного противника).
Под руководством командования 49-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии выполняют задачи по предназначению военные разведчики, инженеры, специалисты радиоэлектронной борьбы, радиационной, химической и биологической защиты, расчеты беспилотных летательных аппаратов. Мотострелков и силы Черноморского флота на полигонах Цабал и Нагвалоу поддерживает смешанная вертолетная эскадрилья армейской авиации ЮВО, которая совершила перелет через Кавказский хребет.
Маневры завершатся боевыми стрельбами из танков Т-72, бронетранспортеров БТР-82, минометов "Сани", огнеметов "Шмель", самоходных артиллерийских установок "Гвоздика", автоматических и ручных гранатометов АГС-17 и РПГ-7, прочего вооружения. Как правило, на подобных учениях расходуются десятки тысяч боеприпасов по различным мишеням, имитирующим пехоту, корабли и самолеты условного противника.
Основное внимание уделено отработке взаимодействия между мотострелковыми, танковыми, артиллерийскими и другими приданными подразделениями при ведении маневренной обороны в различных условиях местности, днем и ночью.
В состав объединенной группировки входят отдельные мотострелковые батальоны, артиллерийская и авиационная группы, отряд специального назначения Министерства обороны Республики Абхазия. Войска располагают современными танками Т-90, бронетранспортерами БТР-82АМ, 152-мм самоходными гаубицами 2С3 "Акация", 300-мм тяжелыми реактивными системами залпового огня 9К58 "Смерч", зенитными ракетными комплексами ПВО ближнего и дальнего радиуса действия, включая С-300ПС. Агрессию условного или реального противника в Абхазии готовы встретить горячо и высокотехнологично.
Недоброе соседство
Вероятно, вскоре прозвучат новые заявления о недопустимости маневров России "на оккупированной территории". В минувшем году министерство иностранных дел и министерство обороны Грузии бурно протестовали по поводу проходящих в Абхазии военных учений. Позицию Тбилиси разделяют Брюссель и Вашингтон, которые не признают Республику Абхазия и Республику Южная Осетия. Это упорство выглядело бы смешным, однако "достойные партнеры" из года в год наращивают на территории Грузии высокотехнологичные вооружения, отрабатывают карательную тактику войск, строят биологические лаборатории Пентагона. И все это направлено против народов Абхазии, Южной Осетии и России. Приходится отвечать.
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Соглашение между Российской Федерацией и Республикой Абхазия об Объединенной группировке войск превращает вероятное вооруженное нападение на Абхазию в прямую агрессию против России. Это аналог коллективного механизма безопасности НАТО, только взаимодействие РА и РФ более гибкое, и позволяет избегать многотрудных согласований и голосований.
Объединенная группировка предназначена для предупреждения вооруженного нападения на Россию или Абхазию, прикрытия государственной границы, оперативного реагирования. ОГВ действует на основе совместных директив генеральных штабов вооруженных сил России и Абхазии. И если когда-нибудь состоится очередная военная авантюра (имеются разведданные о существовании подобных планов), то Грузия может потерять гораздо больше, чем в 2008 году.
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