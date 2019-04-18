"Страшная месть", или второй тур президентских выборов на Украине

Уровень доверия жителей Украины к своему правительству упал до девяти процентов. Ни раскол православия, ни "ускоренная евроинтеграция", ни НАТО, намеренное установить ракеты вдоль границы с Россией, не впечатлили большинство украинцев.

Владимир Мамонтов, генеральный директор фонда "Разумный интернет" и радиостанции "Говорит Москва" – для Sputnik

По поводу выборов на братском "хуторе близ Диканьки": ситуация там совершенно гоголевская. По итогам первого тура большинство украинцев проголосовало за Голобородько, персонажа сериала "Слуга народа" и автора идеи сериала "Сваты", внезапно ворвавшегося в украинский политикум – то есть в значительной степени не за реального политика с программой, а за "нос майора Ковалева" с телепрограммой. За ролики, скетчи, КВН и прочее направленное движение электронов.

© Sputnik / Алексей Витвицкий Порошенко идет в последний бой

Вместе с ним вышел во второй тур также персонаж абсолютно ирреальный. Имея повадки немолодого и попивающего Свербыгуза из "Ночи перед Рождеством" (Гоголь, честно говоря, не оставил нам его подробного портрета, но обозначил метким словцом), этот претендент периодически наряжался в камуфляжную свитку главнокомандующего, произносил речи о последнем бастионе Европы перед лицом российской агрессии, коверкая слова, пытался говорить на "ридной мове" – и тихо богател, продолжая грабить подведомственную страну.

Смех сквозь слезы

Смех тут тоже гоголевский: сквозь слезы. На Украине каждодневно льется кровь, а не водица, потому что значительная ее часть не намерена быть "бастионом Европы". Хочет жить своим уставом, говорит на русском и вот уже пять лет, как отстаивает это право с оружием в руках.

Не менее 80% остальных украинцев используют русский язык в повседневном общении, и даже Петр Порошенко, когда электоральная ситуация совсем приперла, запел, что "русскоязычный". А Владимир Зеленский вел на русском языке всю предвыборную кампанию (плюс уважение к "мове", что правильно) – и выиграл, демонстрируя реальное отношение граждан страны к вымученному, угрюмому, бандеровскому украинству, на которое делали ставки практически все, кого Зеленский легко обошел. Не сработали ни "томос", ни "героический" прорыв москитного флота под Крымский мост, ни "декоммунизация", ни марши с портретами Бандеры и Шухевича…

Светов о выборах на Украине: победу одержит Порошенко>>

То есть у некоторой части населения расколотой по факту Украины все это, разумеется, вызывает отклик. Пропаганда даром не прошла. Но... Первый тур показал, что Зеленский, который ни разу не националист, выиграл или достойно конкурировал даже там, где багрово-черные бандеровские знамена навязывались общественному мнению как неизбежность.

Возьму на себя смелость сказать, что это "страшная месть" нормальных украинцев: они восприняли полувиртуального Зеленского как возможность высказать власти правду, не опасаясь сгореть в одесском аду Дома профсоюзов. Не разделив судьбу Олеся Бузины. Или Кирилла Вышинского. Не попав под суд или хотя бы под злобный язык Фарион. И вызвав неподдельное разочарование провокаторов, вроде Бабченко.

Надоело населению демонстрировать то, чего на деле нет.

Этого никакая Диканька не выдержит!

Поскольку люди со стороны легче оказываются пророками в отечестве, сошлемся на социологию от Института Гэллапа. Он сообщает: к началу нынешнего года "уровень доверия жителей Украины к своему правительству упал до 9% при среднем общемировом значении в 56% и среднем значении по бывшему СССР в 48%. Украина уже два года уверенно лидирует по этому показателю".

© AFP 2019 / Genya Savilov Пять отличий между Зеленским и Порошенко

Аж 91% опрошенных граждан Украины считает нынешних министров коррумпированными. Ирония опять-таки вполне гоголевская, но по Гэллапу (ну, и по Гоголю) наивысший уровень поддержки имело правительство Азарова перед государственным переворотом в 2014 году (!). Хотя этот уровень и не превышал 24%.

Впрочем, это просто Монблан, европейски выражаясь, по сравнению с сегодняшним днем, когда уровень жизни катастрофически упал, а цены и тарифы выросли в разы. Можно, конечно, и далее валить все на "агрессора", но покупка российского газа втридорога, только бы не у "клятых москалей"... Этого никакая Диканька не выдержит!

Украинские политики, в которых осталась толика здравомыслия, посетили Москву, чтобы обсудить с Газпромом и правительством энергетическое и иное будущее. Их, конечно, заклеймили националисты, но в ад ни Медведчук, ни Бойко не провалились, а последний, будучи кандидатом в президенты, скорее всего, и голосов себе поднабрал.

Ни раскол православия, ни навязчивое украинство, ни "ускоренная евроинтеграция", до которой реально ближе не стало, ни НАТО, намеренное установить ракеты вдоль границы с Россией (чем подпишет смертный приговор украинской государственности), не впечатлили большинство избирателей. Проигравший первый тур Порошенко, в полном соответствии с украинской политической традицией легко переобуваться в воздухе, внес спешные коррективы в свои лозунги. Ушла тема "главнокомандующего" решительной евробитвы с Путиным. На первый план выдвинулось миротворчество и даже урегулирование проблемы Донбасса: по социологии следом за удручающей бедностью и раздражающей коррупцией четверть украинских избирателей считает ее главной в программе кандидата, за которого они были бы готовы отдать голоса.

© Sputnik / Стрингер Опубликованы новые рейтинги кандидатов в президенты Украины

Но Свербыгуз не был бы самим собой, если бы не облек все это в привычную диканьковскую форму: слетавши к "царице" Меркель, он доложил, что найдено волшебное средство замирения. Совсем скоро "в хате у Солохи" состоится встреча, где "важные особы" из нормандской четверки, дополненные "паном головой" из самой Америки, определят, как жить мятежным дончанам.

Все это басни пасечника, и ни Порошенко, ни, кстати, Зеленский не имеют подлинного ключа к этой истории, что подтверждается намеренными оговорками обоих: не собираемся вести переговоры с представителями востока Украины. То есть с миллионами своих сограждан.

А ведь без этого никакой "пан голова" не поможет.

Вывод: перед нами очередные "побасенки", предвыборное хвастовство, обещания, о которых забудут назавтра: что, "начальники Незалежной" дали команду сворачивать "проект Украина" как средство сдерживания России? Ничего про это не слыхать.

Что-то подсказывает мне: ни в ком из кандидатов не увидел бы Гоголь "глубины душевной", которая способна обратить "презренную жизнь" в "перл создания". Недаром же кто-то подметил: Зеленский нынче выигрывает на тех же лозунгах, что и Порошенко пять лет назад. И?..

"Скучно на этом свете, господа!"