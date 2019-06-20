Биолаборатория Лугара в Грузии по-прежнему угрожает соседним странам

О том с какой целью была построена биолаборатория Лугара, в какую сумму обходится США ее содержание и какие угрозы таит в себе лаборатория, читайте в материале военного обозревателя Александра Хроленко.

Александр Хроленко, военный обозреватель – для Sputnik Абхазия

Замглавы МИД России Сергей Рябков 20 июня заявил, что визит российских экспертов в биологическую лабораторию на территории Грузии прорабатывается. В Москве полагают, что американские и грузинские власти пытаются скрыть истинное содержание деятельности подразделения армии США, изучающего особо опасные инфекционные болезни.

Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов 19 июня в интервью ближневосточным журналистам провел параллель между возможным мониторингом химического оружия в Сирии и невозможным мониторингом биологического оружия в Грузии, отметив: "Американцы покрывают Грузию с каждым днем все больше". Бибилов подчеркнул серьезную опасность, исходящую от лаборатории Лугара в Грузии: "Эта лаборатория не несет ничего хорошего ни для народа Грузии, ни для народа Южной Осетии".

Ранее о наличии бактериологического оружия в Грузии напомнили начальник Генерального штаба Республики Южная Осетия Виктор Федоров и представитель российского Южного военного округа Константин Солдатов. По данным Минобороны России, жертвами этих экспериментов стали уже более 70 грузинских граждан.

Дамоклов меч Лугара

Милитаризация республик Южного Кавказа продолжается под влиянием деструктивной политики США и НАТО. Грузинский парламент разрешил Соединенным Штатам ввозить на территорию Грузии любые виды вооружений. По информации Минобороны России, американские специалисты разработали беспилотники для атак с применением биологического оружия, которые способны приблизить начало третьей мировой – бактериологической войны.

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По заявлениям американской стороны, биологические лаборатории Пентагона изучают, помогают, лечат. Однако две главные задачи Минобороны США – война и подготовка к войне. В реальности на грузинских гражданах испытывают новейшие средства (биологические или химические), что уже привело к массовой гибели подопытных (подобное количество смертельных случаев не фиксируется в инфекционных стационарах даже во время масштабных эпидемий).

А еще невиданная ранее в северных широтах африканская чума свиней к 2018 году распространилась из Грузии на территорию России, страны Европы и Китай. Американцы игнорируют протесты географических соседей Грузии. Под прикрытием безобидных медицинских исследований (и в обход международных договоренностей) американцы наращивают военно-биологический арсенал. Что из этого следует?

Раньше или позднее, по-хорошему или по-плохому, центр Лугара в Грузии будет ликвидирован. Судьба российской военной биолаборатории где-нибудь в Мексике или в Канаде оказалась бы очень короткой. По американской логике, гипотетической "тысячи ложек сибирской язвы" оказалось достаточно для начала боевых действий многолетней военной интервенции в Ираке. А в Грузии и придумывать ничего не надо – биолаборатория Пентагона весома, груба, зрима. Вероятное уничтожение этого объекта, к примеру, залпом высокоточных крылатых ракет существенно обезопасит южные рубежи России и территорию союзных республик Южного Кавказа.

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Кто платит

Соединенные Штаты вложили в центр Лугара по разным оценкам от 100 до 300 миллионов долларов, а всего в мире действует около 500 биолабораторий Пентагона, гуманитарная проблематика которых – просто миф. В соответствии с американским законодательством, исследования в области создания биологического оружия допускаются с санкции американского правительства, причем участники подобных проектов освобождены от уголовной ответственности. И США продолжают блокировать возобновление работы над юридически обязывающим протоколом к Конвенции о запрещении разработки биологического оружия.

Управление перспективных исследовательских проектов Пентагона (DARPA) намерено и далее привлекать различные сторонние организации для проведения "прорывных" исследований в сфере биотехнологий. И неслучайно немецкие и французские специалисты в областях микробиологии и эволюционной генетики подозревают Пентагон в разработке "нового класса биологического оружия".

Грузинский центр Лугара - не единственный на постсоветском пространстве. Аналогичные биолаборатории созданы Министерством обороны США в Азербайджане, Казахстане, Узбекистане, Кыргызстане, Таджикистане и на Украине. Однако Грузия наиболее близка территориально к Абхазии, Армении, Южной Осетии и России. Биологические материалы легко перебросить соседям (на территорию вероятного противника) с помощью беспилотного летательного аппарата, специально сконструированного для распространения зараженных насекомых (американский патент № 8967029). С помощью такого БПЛА войска противника могут быть уничтожены или выведены из строя без риска для военнослужащих США.

Угроза глобальной биологической войны в Евразии фрагментирована, но вполне реальна. И даже если центр Лугара станет совершенно грузинским де-юре (по документам), суть и цель экспериментов (на субподряде) не изменятся. Поэтому так настойчиво бьют биологическую тревогу в Абхазии, Южной Осетии и в России.

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Ведь США продолжают развивать военно-биологические программы на постсоветском пространстве. А население в опасных исследованиях американских специалистов играет роль подопытных или заложников.