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Лаборатория имени Ричарда Лугара в Грузии

Захарова: Россия и Грузия должны вместе решить вопрос о лаборатории Лугара

© Sputnik Денис Асланов
Новости
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В лаборатории Лугара, по данным Министерства обороны РФ, под видом лечения проводят опыты над местными жителями.

СУХУМ, 16 окт — Sputnik. Отсутствие дипотношений между Россией и Грузией не должно препятствовать совместному решению вопроса о лаборатории Лугара, считает  официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает РИА Новости.

В лаборатории Лугара, по данным Министерства обороны РФ, под видом лечения проводят опыты над местными жителями.

Заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин. Архивное фото.
© Sputnik / Владимир Федоренко
Карасин: мы не будем участвовать в легитимизации лаборатории Лугара

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России Игорь Кириллов ранее заявил, что американские ученые, работающие в Грузии в медицинском центре Лугара, под видом лечения проверяли на местных жителях токсичный химический препарат.

"За последние 25 лет постсоветское пространство стало площадкой для экспериментов людей, которые не принадлежали к этому миру, мы прекрасно понимаем, что это за лаборатории и кто за ними стоит, а стоят за ними Соединенные Штаты. Давайте объединим наши возможности и сделаем эту тему темой общественного контроля", — заявила Захарова, отметив, что это ее экспертное мнение.

В этом году, по словам официального представителя МИД РФ, к проблеме подключились российские власти, потому что это происходит вблизи российской границы. При этом она отметила, что речь идет не об обвинениях, а о вопросах с российской стороны.

"Мне кажется, что непосредственно МИД России постарался максимально уважительно сказать обо всех вопросах, которые мы видим. К сожалению, у нас нет дипломатических отношений, но мне кажется, что это вопрос совместной работы, это не только политическая тема", — добавила она.

Россия не раз выражала тревогу по поводу деятельности Пентагона "по размещению своих медико-биологических лабораторий в непосредственной близости от российских границ".

Лаборатория
© Фото: chuttersnap
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В 2015 году во внешнеполитическом ведомстве упомянули в этой связи так называемый "Исследовательский центр общественного здравоохранения имени Р. Лугара" в пригороде Тбилиси, под крышей которого прочно "прописалось" медицинское исследовательское подразделение сухопутных войск США.

В Москве полагают, что американские и грузинские власти пытаются скрыть истинное содержание и направленность деятельности воинского подразделения армии США, изучающего особо опасные инфекционные болезни. Грузинская сторона считает опасения напрасными и заявляет, что лаборатория занимается исключительно научными изысканиям. В МИД РФ заявляли, что Москва запросит официальные разъяснения США о деятельности лаборатории в Грузии, где могли проводить летальные эксперименты над людьми.

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Теги:
химическое оружие, оружие массового уничтожения, биология, Мария Захарова, Грузия, США, Россия


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