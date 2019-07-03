Стабильная нестабильность: кому невыгоден мир в Сирии

О том, почему некоторым странам невыгодно политическое урегулирование в Сирии и чьими руками подрывают целостность САР, читайте в материале военного обозревателя Александра Хроленко.

Александр Хроленко, военный обозреватель – для Sputnik Абхазия

Мирная и благополучная Сирия не отвечает интересам США, Израиля и ряда других ближневосточных игроков. Поэтому с определенной периодичностью происходят подпитка и перегруппировка террористических сил, затем – скоординированное обострение боевых действий на значительной территории САР, что мы и наблюдаем в последние дни.

Обстановка в Сирии осложняется авиаударами Израиля по объектам в Дамаске, активизацией боевых действий Сирийской армии в районе города Кабани (Латакия) и на севере провинции Хама.

Правительственные войска несут большие потери в боях с ИГ* в провинции Хомс, а ВВС США наносит удары в Алеппо – по объекту "Аль-Каиды"*, но без всякого согласования с законными властями арабской страны.

Заявления о выходе американских войск из Сирии голословны – США не имеют стратегии вывода и создают базовые условия для возвращения террористов и генерации нестабильности в САР. Ранее Sputnik сообщал о катастрофической ситуации в лагерях сирийских беженцев Эль-Холь и Рукбан, которые находятся под присмотром региональных террористических группировок и Соединенных Штатов.

Около 28 тысяч сирийцев не могут покинуть лагерь беженцев Рукбан >>

Провинции в огне

Оперативная обстановка в Сирии турбулентна. Правительственные войска вынужденно возобновили активные боевые действия в районе города Кабани (он же Айн-эль-Араб). Продолжаются боестолкновения сирийской армии с "повстанцами" на линии Хама – Идлиб (при этом группировка "Хайят Тахрир аш-Шам" несет серьезные потери).

В провинции Латакия 1 июля боевики атаковали девять населенных пунктов в зоне ответственности сирийской дивизии Tiger Forces. Разведка зафиксировала передислокацию джихадистов из Латакии на северо-запад Хамы – для отражении наступления правительственной армии САР на равнине Аль-Гааб.

Напряженная обстановка сохраняется на востоке провинции Хомс, где террористы периодически проводят вылазки, пытаясь блокировать сирийские коммуникации. В ходе боестолкновений в последние дни здесь погибли свыше 100 военнослужащих САР.

На западе Алеппо правительственные войска 30 июня нанесли ракетный удар по скоплению противника, и уничтожили несколько десятков боевиков – выходцев из Алжира, Египта и Туниса.

Дамаск находится в сложном положении. Несмотря на рейды и зачистки ВС САР, пустынные территории остаются прибежищем террористов ИГ*, которые располагают значительным количеством оружия, боеприпасов и материальных средств, а также подземных укрытий для людей и автомобилей. Боевики угрожают блокадой стратегической автомагистрали в Ирак, то есть снабжению правительственных войск.

На этом фоне ВВС Израиля (шесть истребителей) в ночь на 1 июля нанесли ракетный удар из воздушного пространства Ливана по объектам в Хомсе и Дамаске. Пострадали мирные граждане (погибли 16 человек, в том числе грудной ребенок).

По сообщению сирийского государственного информационного агентства SANA, подразделения ПВО страны отразили удар, но уничтожили не все воздушные цели. По информации израильтян, российские системы РЭБ отклонили часть ракет, которые вместо военных объектов ударили по городу Сахная (на западе провинции Дамаск). Там погибли шесть человек (включая двух детей), и около 50 мирных граждан получили ранения.

Свои "пять центов" 30 июня бросили в костер войны и американцы, которые впервые за два года нанесли авиаудар по позициям "Аль-Каиды"* на северо-западе Сирии (в Алеппо). Заметим, США и их союзники с 2014 года проводят военную операцию в Сирии против террористической организации "Исламское государство"* – без разрешения сирийского правительства.

На весах истории

Очевидно, Сирия оказалась слишком близка к политическому урегулированию вооруженного конфликта, возвращению беженцев, и экономическому восстановлению. Этому яростно противодействуют Соединенные Штаты и "партнеры", которые в 2011 году дестабилизировали САР. Как и прежде, сегодня они стремятся руками вооруженных группировок разжечь войну, и через неправительственные организации переложить ответственность за бедственное положение сирийских граждан на Россию и Сирию.

МИД России встревожен стремлением США использовать курдов для подрыва целостности Сирийской Арабской Республики. Российский министр иностранных дел Сергей Лавров 3 июля заявил об американских попытках "сколачивания на восточном берегу Евфрата квазигосударства, в том числе на тех территориях, на которых курды в Сирии раньше не проживали". Кроме того, российский МИД обеспокоен израильскими авиаударами по Дамаску, которые угрожают стабильности САР и всего региона.

Ранее МИД Сирии отметил, что израильская атака "нацелена на затягивание войны в Сирии и поднятие морального духа террористических ячеек, работающих на Израиль в Идлибе и других провинциях Сирии", и в очередной раз потребовал от ООН принять меры в отношении Израиля, совершающего акты агрессии против суверенной страны. Что из этого следует?

Упомянутые трагические события последних дней не повернут сирийскую историю вспять, не ослабят волю Дамаска и его союзников. А США и "компания" (включая ближневосточных и африканских наемников под разными флагами) потерпели в Сирии сокрушительное военно-политическое поражение.

* запрещенная в России террористическая организация.