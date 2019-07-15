Строптивая Турция: зачем Анкаре российские С-400

Появление российских зенитных ракетных систем С-400 в Турции накануне трехлетия начала военного мятежа (он состоялся 16 июля 2016 года) – не символическое совпадение, а прямой и жесткий ответ Анкары на попытки внешних коррекций и давления со стороны Вашингтона, уверен аналитик Александр Хроленко.

Александр Хроленко, военный обозреватель – для Sputnik Абхазия

Первая партия компонентов зенитных ракетных систем С-400 "Триумф" поставлена на авиабазу Мюртед в провинции Анкара 12 июля. Авиамост из России в Турцию обеспечит переброску четырех дивизионов С-400 в кратчайшие сроки, примерно за неделю. Это позволит полностью защитить воздушное пространство страны (ПВО НАТО прикрывает лишь 30% турецкой территории).

Турция стала третьей страной (после Беларуси и Китая), куда Москва поставляет "Триумфы". И четвертой страной НАТО, где приняты на вооружение зенитные ракетные системы большой дальности производства РФ (комплексы С-300 успешно интегрированы в ПВО Болгарии, Греции, Словакии).

Однако именно турецкое обретение С-400 вызывает жесточайший протест, гнев и даже грядущие (в конце текущей недели) санкции Соединенных Штатов. Парадокс вполне объясним. Формируя надежную национальную систему ПВО, Анкара укрепляет государственный суверенитет, освобождается от тотального контроля Вашингтона, устраняет "опции" и пробелы в обороноспособности, удобные для внешних силовых коррекций (военных переворотов под руководством зарубежных кураторов).

Если касаться денег, 2,5 миллиарда долларов – сумма относительно небольшая. Аналогичные контракты с Китаем и Индией принесут России гораздо больший доход. Кстати, сегодня портфель заказов Рособоронэкспорта превышает 50 миллиардов долларов. Поставки С-400 в Турцию демонстрируют, прежде всего, успех внешнеполитический. Причем этот успех в равной степени принадлежит и Анкаре, и Москве.

Гарантия мира и безопасности

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с представителями СМИ в резиденции Вахдеттин в Стамбуле 14 июля заявил, что укрепление экономической, политической и военной мощи является для Турции необходимостью: "Приобретая С-400 мы, не готовимся к войне… События, которые имели место четверть века назад в Боснии и Герцеговине и Кувейте, события более близкого прошлого в Ираке, Сирии, Украине, Йемене и Катаре, проблемы, вызванные израильской экспансией в регионе указывают на то, с какими последствиями приходится сталкиваться, когда ты не силен".

В списке примеров Эрдоган не упомянул попытку военного переворота в Турции в ночь на 16 июля 2016 года. И все же никто не забыл, как мятежники из ВВС безнаказанно совершали авиаудары по дворцу и резиденции президента, парламенту, генеральному штабу ВС Турции. Истребители F-16 держали на прицеле президентский самолет. Упорные бои продолжались более двух суток, погибли около трехсот человек, и тысячи турецких граждан пострадали.

Под куполом безопасности С-400 подобные налеты и предательство совершенно невозможны. Вероятно, три года назад помог бы и ЗРК Patriot, но американцы принципиально не поставляли этот комплекс более 20 лет.

Авиабаза НАТО "Инджирлик" и сегодня остается центром американского влияния, однако первая сотня турецких офицеров обучается в России основам эксплуатации ЗРС С-400. В перспективе переподготовку могут пройти около 1000 турецких специалистов ПВО. И это еще не все.

Приобретение С-400 президент Эрдоган назвал "самым важным соглашением в истории Турции", поскольку контракт с Россией включает совместное производство зенитных ракетных систем, и обещает технологический прорыв турецкому оборонно-промышленному комплексу. Невзирая на давление Вашингтона, Анкара придерживается позиции: закупка у Москвы систем ПВО С-400 и участие Турции в программе производства истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35 независимы друг от друга.

"Авианалет" продолжается

Американские партнеры вряд ли согласятся с оценками Эрдогана: "НАТО следует оставаться спокойным в связи с нашим решением купить системы С-400. Мы являемся важной опорой для защиты НАТО. Эти орудия еще больше укрепят силу НАТО". Геополитическое унижение США слишком очевидно.

Ранее в Пентагоне заявляли, что покупка Турцией российской системы ПВО С-400 несовместима с программой F-35.

Американцы не способны вернуть российские "Триумфы" с авиабазы Мюртед обратно, в Россию. И смириться с "потерей лица", с миллиардными потерями своего ВПК, российской оружейной экспансией в НАТО тоже не могут. Вашингтон готов "выстрелить себе в ногу", и этим сурово наказать "строптивую" Турцию, предостеречь другие страны альянса.

Президент США Дональд Трамп якобы уже собрал пакет санкций против Анкары. Придерживает удар на конец недели. Драматическая пауза объясняется лишь очевидным совпадением даты пятого военного переворота в Турции и сегодняшним, к примеру, вводом американских санкций. Вашингтон, по данным агентства Bloomberg, стремится "избежать разжигания дальнейших спекуляций о том, что США несут ответственность за восстание".

С "Триумфом": как доставляли компоненты С-400 в Турцию>>

В рамках закона о противодействии противникам Америки (Countering America"s Adversaries through Sanctions Act) наиболее весомым будет исключение Турции из программы совместного производства истребителей F-35 (в которую Анкара вложила миллиарды долларов). Это может навредить турецкой армии, но всякая палка о двух концах. Высока вероятность приобретения Анкарой российских истребителей пятого поколения Су-57 – взамен американских F-35. И придется осознать, что утраченного лица, прежнего влияния никакие санкции уже не вернут.