Есть спрос: кто может стать первым зарубежным покупателем Су-57

Выход российского истребителя пятого поколения Су-57 в серию означает, что в ближайшее время этот самолет потеснит конкурентов на мировом рынке. И первой в ряду вероятных покупателей может оказаться Турция, которую США лишают доступа к проекту F-35.

Александр Хроленко, военный обозреватель – для Sputnik Абхазия

Российский вице-премьер Юрий Борисов 17 июля анонсировал серийное производство и серийные поставки истребителей пятого поколения Су-57 в войска уже в 2019 году (на первом этапе Минобороны России получит 76 машин).

Возможно, на фоне дальнейшего обострения отношений с США после приобретения Турцией высокотехнологичных зенитных ракетных систем С-400 и у Анкары может возникнуть желание заменить американские истребители пятого поколения российскими Су-57. Однако руководитель госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов сегодня заявил, что Россия готова поставить Турции многоцелевые истребители Су-35, если у Анкары будет такое желание.

Тяжелый истребитель Су-35С создан для превосходства в воздухе, имеет выдающиеся характеристики, завоевал достойную репутацию в боевых действиях на Ближнем Востоке. Есть версия, что значительное количество американских крылатых ракет "Томагавк" не долетели до цели в Сирии 7 апреля 2017 года, потому что были сбиты российскими Су-35С. Такой самолет востребован на мировом рынке, и все же до пятого поколения чуть не хватает малозаметности. В турецкой истории это может сыграть решающую роль.

Лучшее – враг хорошего

После начала поставок в Турцию компонентов российских ЗРС С-400 Белый дом сообщил, что участие Анкары в американской программе F-35 теперь невозможно: "Программа не может сосуществовать со сбором разведывательных данных в интересах России, касающихся ее продвинутых возможностей".

Американские специалисты утверждают: с помощью дислоцированных на турецкой территории ЗРС С-400 Россия получит информацию об уязвимостях самолетов F-35, якобы невидимых для радаров. И это может поставить под угрозу всю триллионную программу производства истребителей пятого поколения. Президент США Дональд Трамп подтвердил, что Турция не сможет купить истребитель F-35. Пентагон добавил, что в результате Анкара потеряет 9 миллиардов долларов.

Что ж, современная и эффективная система ПВО – ПРО дорогого стоит. А попытка держать американские "невидимки" на расстоянии от российских зенитных ракетных систем свидетельствует о технологическом поражении США (там, вероятно, просто боятся, что С-400 вскроет неочевидные пока уязвимости F-35, и увеличит мировой спрос на российское оружие).

В этой сложной ситуации лишь генсек НАТО Йенс Столтенберг проявил мягкость, и заявил: "Турция останется ключевым членом альянса, несмотря на свое решение о покупке российской системы противоракетной обороны С-400". И для такой позиции имеются основания, к примеру, соседние члены альянса – Болгария, Греция, Словакия – успешно используют ЗРК С-300. Конфликт технологий отсутствует, российские комплексы включены в систему воздушного наблюдения НАТО.

Как бы то ни было, Анкара рассчитывала получить 100 истребителей F-35, вложила в программу США не один миллиард долларов, и решение Соединенных Штатов меняет систему военно-политических координат. Очевидно, турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заранее взвесил все возможные приобретения и потери для своей страны – до того, как российские самолеты начали доставлять на авиабазу в провинции Анкара компоненты четырех дивизионов ЗРС С-400. Наверняка существует запасной вариант развития военно-воздушных сил Турции.

Первым делом – "Сухие"

Когда турецкую долю истребителей F-35 американцы продадут нуждающимся союзникам и партнерам, руки Эрдогана окажутся совершенно свободны для приобретения авиатехники на мировом рынке. Правда, выбор истребителей пятого поколения невелик. Китай покупает Су-35 у России, и пока лишь разрабатывает собственные истребители пятого поколения J-20 и J-31 (с российскими двигателями).

Совместное российско-индийское производство Су-30МКИ и совместная разработка перспективного многофункционального истребителя пятого поколения Fifth Generation Fighter Aircraft (FGFA) – изначально не предусматривали полную передачу российских технологий и продаж самолетов третьим странам.

Вполне предсказуем прогресс военно-технического сотрудничества Анкары с Москвой. По словам лидера партийной фракции в Госдуме РФ Владимира Жириновского, турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган во время личных встреч заявлял о готовности выйти из НАТО.

Как минимум, в среднесрочной перспективе турецкая система ПВО может потребовать интеграции С-400 с зенитными ракетными комплексами средней и малой дальности российского же производства. И если сегодня перспектива поставок в Турцию российских истребителей Су-57 кажется невероятной, можно посмотреть в прямом эфире столь же невероятную доставку компонентов С-400 на турецкую авиабазу.

Эрдоган об отказе США передать Турции истребители F-35: это грабеж>>

Возвращаясь к заявлению главы "Ростеха" Сергея Чемезова о готовности российской стороны поставить Турции многоцелевые истребители Су-35, можно предположить, что мы наблюдаем тонкое продолжение военно-политического диалога, который поколением 4++ не ограничивается.