Эрдоган об отказе США передать Турции истребители F-35: это грабеж

СУХУМ, 4 июл — Sputnik. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что США занимаются грабежом, отказывая Турции в поставках новейших истребителей F-35, передает РИА Новости со ссылкой на газету Sabah.

"Если у вас есть клиент, который регулярно платил свои платежи, как вы можете не дать этому клиенту то, что он хочет? Это называется грабежом", — сказал Эрдоган.

Эрдоган обратил особое внимание на то, что Турция уже заплатила за F-35 1,4 миллиарда долларов.

Отношения США и Турции осложнились из-за того, что Анкара заключила с Москвой контракт на поставку зенитно-ракетных комплексов С-400. В Вашингтоне выражают недовольство по этому поводу, утверждают, что С-400 не совместимы со стандартами НАТО, и грозят Турции санкциями, в том числе отказом поставлять истребители F-35. В середине июня Пентагон объявил, что больше не будет принимать турецких пилотов на обучение на F-35, а тем, кто уже обучается, предписал покинуть Штаты до 31 июля.

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Глава секретариата оборонной промышленности Турции Исмаил Демир в четверг 4 июля заявил, что поставки российских зенитно-ракетных комплексов С-400 в Турцию могут начаться уже на следующей неделе.

"Относительно поставок С-400 есть дата, озвученная нашим президентом. Первая неделя июля прошла, начинается вторая. На следующей неделе вы увидите поставки С-400", - сказал Демир.

В Анкаре ранее подчеркивали, что не откажутся от покупки C-400. США заявляют, что С-400 несовместимы со стандартами НАТО, грозят санкциями за их возможное приобретение и не раз говорили, что могут задержать или отменить процесс продажи Турции новейших самолетов F-35.