Власть и оппозиция: кто есть кто в абхазской политике

Наступивший год, как и год предыдущий, станет для Абхазии выборным. В местной политике многое непредсказуемо, и нынешнему фавориту еще предстоит пройти непростую избирательную кампанию. Тем временем, на политический сцене начинают появляться новые игроки.

Ведущий научный сотрудник Центра евро-атлантической безопасности Института международных исследований МГИМО Сергей Маркедонов рассуждает о том, можно ли определять Аслана Бжания как лидера оппозиции, каковы его шансы на победу в начинающейся предвыборной гонке, и какие уроки стоит усвоить молодым абхазским политикам.

От выборов до выборов

Прошлогоднее голосование отчетливо продемонстрировало значительное снижение уровня доверия к Раулю Хаджимба по сравнению с итогами выборов 2014 года, когда он стал президентом в первый раз (но с четвертой попытки!). К тому же его преимущество над ближайшим конкурентом Алхасом Квициниа во втором туре было минимальным.

Более того, число голосов, поданных за "кандидата против всех", и вовсе превышало тот разрыв, который был между победителем и претендентом. Добавим к этому скандалы, постоянно сопровождавшие избирательную кампанию-2019. Одна история с отравлением оппозиционного кандидата Аслана Бжания чего стоит.

Все приведенные выше обстоятельства вместе и каждое по отдельности говорили о том, что даже при самых благоприятных раскладах у переизбранного президента впереди будет непростая легислатура. Да и весь первый президентский срок Рауля Хаджимба сопровождался регулярными выступлениями оппозиции, требованиями о его отставке и попытками проведения референдума. Но второй оказался феноменально коротким. От момента инаугурации до отставки прошло всего три месяца, которые были наполнены судебными тяжбами по поводу пересмотра итогов выборов. На этом фоне любое социальное обострение было способно выступить в роли катализатора перемен.

И таковым стал громкий криминальный инцидент (перестрелка с жертвами в самом центре Сухума). Возможно, и эту напасть удалось бы пережить (хотя и с большими издержками для президентской команды). Тем более что власти начали делать "оргвыводы". Однако подозрения о причастности к трагедии лиц, работавших в президентской охране, стали, говоря словами героя популярного советского сериала, уликой, перевесившей все остальные. Был разогнан маховик протеста, который и ранее двигался на малом ходу. Но криминальная история и ее последствия придали ему дополнительную скорость.

Власть и оппозиция: кто есть кто?

Итак, Рауль Хаджимба более не президент Абхазии. Однако говорить о смене власти в республике, что теперь делают с завидной регулярностью различные комментаторы, пока не приходится. Этот процесс только начался.

В республике уже не первый раз возникает ситуация, когда невозможно четко идентифицировать, кто там власть, а кто оппозиция. Так было в 2004-2005 годах, когда на фоне электорального кризиса два оппонента, боровшиеся за президентское кресло, Сергей Багапш и Рауль Хаджимба пошли на перевыборы в тандеме, как кандидаты на пост главы республики и вице-президента.

В 2014 году, когда президент Александр Анкваб также покинул свой пост в результате массовых протестов, он перестал быть властью, но до досрочных выборов его оппоненты не формализовали свой новый статус.

Сегодня мы видим во многом схожий сценарий. Хаджимба покинул свой пост. Но на посту мэра Сухума остается Кан Кварчия, который считается политиком, близким к экс-президенту и имеющим, к слову сказать, свой ресурс популярности у населения.

До кризиса 2020 года Хаджимба полагал, что в Парламенте преобладают его сторонники. Но верно ли это утверждение сегодня, после того как депутаты проголосовали за отставку главы республики? Риторический вопрос. Можно, конечно, предположить, что нынешний состав депутатского корпуса не является однозначно оппозиционным Хаджимба. Ведь поддерживать требование его отставки не то же самое, что выступать в пользу тех, кто, возможно, в скором времени встанет во главе Абхазии.

Сегодня журналисты по инерции называют Аслана Бжания лидером оппозиционных сил. Но можно ли так определять политика, сыгравшего ключевую роль в переговорах с теперь уже экс-президентом? На сегодня очевидно, что Бжания не просто вернулся в абхазскую политику, а оказался в ее эпицентре, стал одним из главных ее персонажей. Сегодня его рассматривают, и не без основания, как одного из фаворитов избирательной кампании. При этом Бжания не просто оппозиционер, а политик, имеющий хорошие контакты в Москве. С ним неплохо знакомы и по его работе на посту главы Службы госбезопасности, и по деятельности депутата Народного Собрания республики.

Понятное дело, президентство отнюдь не гарантировано этому кандидату. Думается, тем публицистам, кто в погоне за сенсацией уже произвел Аслана Бжания досрочно в главы республики без выборов, стоит избрать более аккуратный стиль изложения. В абхазской политике многое непредсказуемо, сюрпризы возможны. Как бы то ни было, а нынешнему фавориту еще предстоит пройти непростую избирательную кампанию и конвертировать свое влияние и политический вес в конкретные результаты голосования.

На этом пути, скорее всего, Алхас Квициниа отойдет в сторону, так как в ходе выборов 2019 года он, по сути, подставил плечо Аслану Бжания, выступил в роли его надежного дублера. Немало будет зависеть и от Александра Анкваба. Сам он в силу возрастных причин не сможет принять участия в выборах, но его голос в республике по-прежнему важен.

Новые лица уже видны

В Абхазии всякий раз, когда начинаются выборы, говорят о запросе на новые лица. Однако тех, кто сегодня рассматриваются как фавориты избирательной гонки, вряд ли можно квалифицировать как новичков. А на горизонте уже видны персонажи, которые в скором времени заявят о себе более громко.

Во время январских событий в Сухуме значительную роль сыграл Ахра Авидзба. Во время "пятидневной войны" 2008 года он отправился добровольцем в Южную Осетию, но конфликт разрешился слишком быстро, реального военного опыта он там не получил. Впрочем, через шесть лет после этого он принял участие в вооруженном противостоянии в Донбассе, возглавлял батальон "Пятнашка" и даже получил звание Героя ДНР. Именно Авидзба в начале 2020 года повел протестующих людей к зданию президентской администрации. 27 января Авидзба будет отмечать свой 34-й день рождения, а бороться за пост главы республики можно только начиная с 35 лет. Однако такая богатая биография, которая у Авидзба имеется на сегодняшний день, открывает перед ним неплохие политические перспективы. Не исключено, что свой внутриабхазский старт он начнет с парламентской трибуны.

Пример совсем другого рода – Инал Ардзинба. В свои 29 лет он уже успел поработать на высоких должностях в администрации президента РФ. По его словам, нынешние события в Абхазии продемонстрировали, "что молодежь стала ключевым актором в общественно-политической жизни и основным драйвером изменений". Среди ближайших планов Ардзинба создание партии с рабочим названием "Будущее Абхазии".

"Я получаю множество обращений от молодых людей, которые хотят развиваться и быть в команде", – резюмировал молодой политик.

Какими бы разными ни были жизненные траектории Авидзба и Ардзинба, очевидно, что приход нового поколения политиков в Абхазии действительно не за горами. Эти люди или их соратники, единомышленники 1980-1990-х годов рождения, уже в скором времени придут на смену тем, кто боролся за абхазскую независимость в последние годы существования СССР и в первые постсоветские годы.

Новым политикам необходимо усвоить уроки, которые оказались не до конца усвоенными их предшественниками. Добиться цели военным путем – это только полдела. Не менее (а в чем то и более) важно выстроить эффективную систему управления республикой, пусть и с неполным международным признанием и с сильной зависимостью от одного игрока – России. Не менее важно научиться ставить общенациональные интересы выше сиюминутных и узкогрупповых целей. Иначе трудно будет выйти за рамки постоянно воспроизводимых кризисов и потрясений.

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