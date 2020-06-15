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"Там все серьезно": зачем НАТО форсирует реки у границ России

© REUTERS / Laura Hasani
Аналитика
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Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/analytics/20200615/1030334650/Tam-vse-serezno-zachem-NATO-forsiruet-reki-u-granits-Rossii.html

Тысячи военнослужащих, сотни танков, боевых самолетов и "угроза" нападения с Востока — масштабные учения Defender Europe 2020 в самом разгаре. США должны подтвердить свою готовность поддержать союзников в Европе.

СУХУМ, 15 июн - Sputnik. Главная задача маневров НАТО — отработка форсирования крупных водных преград. О том, почему Запад снова "воюет" у российских границ, — в материале РИА Новости.

Иван Коновалов
© Фото : из личного архива Ивана Коновалова
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Самый преданный союзник

Крупнейшие за 25 лет маневры НАТО намечали на весну, но из-за пандемии коронавируса перенесли на июнь. Согласно официальным заявлениям, стратегическая цель учений — продемонстрировать приверженность США Североатлантическому альянсу и их “непоколебимую решимость поддержать европейских союзников”.

Предполагалось, что США перебросят в Европу через Германию порядка 20 тысяч военнослужащих для усиления уже дислоцированного там контингента. Всего же Пентагон выделял на учения около 37 тысяч солдат и офицеров. Теперь планы несколько скорректировали. Главным участником маневров стала одна из самых преданных союзниц Вашингтона — Польша.

Именно сюда на днях начали приземляться транспортные самолеты с американскими солдатами и техникой. На Дравском полигоне "повышать стратегическую готовность и взаимодействие за счет быстрого развертывания войск США в Европе" будут шесть тысяч военнослужащих, из которых две тысячи — поляки.

"Конечно, эпидемия изменила наши планы, но главное, что мы молниеносно приспособились к обстоятельствам, — отметил министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак. — Войско польское ни на минуту не утратило боеготовности".
Подтянули более сотни танков и двухсот бронемашин, артиллерию, средства ПВО, самолеты и вертолеты — всего около двух тысяч единиц техники. Польские и американские войска проведут несколько совместных боевых операций.

Основной же тактический эпизод — форсирование водных преград с участием танковых и воздушно-десантных войск и переходом в контрнаступление. Военный эксперт аналитического клуба "Валдай" Артем Куреев считает это главным в учениях Defender Europe 2020.

"С военной точки зрения чешским, польским и литовским военным еще раз дадут "мастеркласс" по использованию американской военной техники, которую надлежит закупать, — объясняет эксперт РИА Новости. — А вот политически это демонстрация готовности НАТО выбить войска противника с территории альянса в случае вторжения, форсировать Неман и Даугаву".

Неспокойная Балтика

Практически одновременно на Балтийском море стартовали масштабные военно-морские учения Baltops 2020. Участвуют восемнадцать стран, три десятка боевых кораблей, примерно столько же самолетов. Такие маневры проходят здесь каждый год уже на протяжении 49 лет.

© Видео Ruptly / youtube/ Försvarsmakten Inblick / facebook.com/Bundeswehr.SchleswigHolstein / facebook.com/strikfornato
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"У Baltops весьма оборонительная легенда — организация противолодочной и противовоздушной обороны, противоминной борьбы, а также морской блокады, — подчеркивает эксперт. — На эти учения интересно взглянуть, ведь по логике маневров НАТО в Восточной Европе надо отработать и противодесантные операции флота, показав электорату Эстонии, Латвии и Литвы, что альянс не допустит высадки российских морских пехотинцев на пляжах Сааремаа, Юрмалы и Паланги".

Справедливости ради стоит отметить, что право на военные учения в регионе есть у всех пограничных стран. Однако в последние годы маневры США и НАТО сдвигаются все ближе к границам России, а западные политики используют их как повод для обострения отношений с Москвой.

"Безусловно, крупный международный военный блок должен оттачивать взаимодействие между национальными вооруженными силами, — говорит Куреев. — Однако легенда у большинства учений, естественно, — нападение некоего восточно-европейского соседа, по военному потенциалу сравнимого с Россией. Это, конечно, свидетельство не самых конструктивных отношений между Россией и НАТО, вот только легенда рассчитана не столько на военных, сколько на обывателей. Консервативный, националистически настроенный электорат Прибалтики, Польши и Чехии должен быть уверен, что союзники защитят их от русского медведя — потенциального противника, на которого удобно списать массу внутриполитических и экономических проблем".

На действия западных коллег реагируют как в МИД, так и в Минобороны России, призывая снизить градус напряженности и отвести войска подальше от границ, хотя бы на время празднования 75-летия победы над фашистской Германией.

"Никакой не секрет, что учения НАТО, например "Защитник Европы", — крупнейшие за последние годы, были выстроены по калькам холодной войны и спланированы таким образом, что пик активности, то есть с наибольшим задействованием и техники, и личного состава, приходился на период вокруг 9 Мая. Это факт", — сказал заместитель главы МИД России Александр Грушко.

© Видео Минобороны России
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Дипломат отметил, что учения НАТО проводятся одно за другим. Все чаще разведывательные самолеты летают почти у самых границ России, особенно на Балтийском и Черном море. Он также напомнил о недавнем вторжении американского флота в Баренцево море, чего не было с середины 1980-х.

Обходя договоры

Российские дипломаты и военные предлагают отказаться от крупных учений вблизи границ, условиться о минимальной дистанции сближения самолетов и кораблей, а также использовать транспондеры при полетах боевой авиации на Балтике. Однако их не слышат.

Более того, в МИД России уверены, что военная активность НАТО по мере выхода из пандемии будет только усиливаться. По словам Куреева, серьезную роль в поддержке наземных войск альянса сыграет и флот.
Тем не менее Baltops 2020 и Defender Europe 2020 по масштабу несопоставимы с учениями времен холодной войны, когда организация Варшавского договора и Североатлантический альянс выводили "в поле" войсковые группировки численностью более ста тысяч человек. В учениях "Днепр" в 1967-м, например, участвовали более полутора миллионов военных, в маневрах "Запад-1981" — более 100 тысяч. А в 1982-м состоялись советские учения "Щит-82", по легенде которых СССР наносил превентивный ядерный удар по НАТО.

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© REUTERS / TURKISH MILITARY/TURKISH DEFENCE
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"Тогда необходимо было продемонстрировать противнику свой военный потенциал и способность эффективно отразить нападение, — напоминает Куреев. — Американский ответ — учения "Опытный лучник — 1983", командно-штабная игра для испытания новых кодов, систем связи, эвакуации первых лиц в случае ядерного конфликта — и вовсе поставил страны Варшавского договора и НАТО на грань войны. Москва восприняла подготовку к учениям и интенсивные переговоры между Лондоном, Бонном и Вашингтоном как обсуждение удара по Советскому Союзу".

Планируя учения, в НАТО часто идут на нарушения международных соглашений. В частности, 8-я статья Венского документа "О мерах укрепления доверия и безопасности", подписанного в 2011-м, предусматривает множество ограничений на крупномасштабные маневры, связанных с предварительными уведомлениями. Однако НАТО любит подавать свои учения как серию независимых в разных странах.
Запад попросту игнорирует договоренности, в то время как Россия либо уведомляет об учениях, либо проводит их вдали от границ. Так, намеченные на этот год маневры "Кавказ-2020" состоятся в Поволжье и на Северном Кавказе.

 



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