"Там все серьезно": зачем НАТО форсирует реки у границ России

Тысячи военнослужащих, сотни танков, боевых самолетов и "угроза" нападения с Востока — масштабные учения Defender Europe 2020 в самом разгаре. США должны подтвердить свою готовность поддержать союзников в Европе.

СУХУМ, 15 июн - Sputnik. Главная задача маневров НАТО — отработка форсирования крупных водных преград. О том, почему Запад снова "воюет" у российских границ, — в материале РИА Новости.

Самый преданный союзник

Крупнейшие за 25 лет маневры НАТО намечали на весну, но из-за пандемии коронавируса перенесли на июнь. Согласно официальным заявлениям, стратегическая цель учений — продемонстрировать приверженность США Североатлантическому альянсу и их “непоколебимую решимость поддержать европейских союзников”.

Предполагалось, что США перебросят в Европу через Германию порядка 20 тысяч военнослужащих для усиления уже дислоцированного там контингента. Всего же Пентагон выделял на учения около 37 тысяч солдат и офицеров. Теперь планы несколько скорректировали. Главным участником маневров стала одна из самых преданных союзниц Вашингтона — Польша.

Именно сюда на днях начали приземляться транспортные самолеты с американскими солдатами и техникой. На Дравском полигоне "повышать стратегическую готовность и взаимодействие за счет быстрого развертывания войск США в Европе" будут шесть тысяч военнослужащих, из которых две тысячи — поляки.

"Конечно, эпидемия изменила наши планы, но главное, что мы молниеносно приспособились к обстоятельствам, — отметил министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак. — Войско польское ни на минуту не утратило боеготовности".

Подтянули более сотни танков и двухсот бронемашин, артиллерию, средства ПВО, самолеты и вертолеты — всего около двух тысяч единиц техники. Польские и американские войска проведут несколько совместных боевых операций.

Основной же тактический эпизод — форсирование водных преград с участием танковых и воздушно-десантных войск и переходом в контрнаступление. Военный эксперт аналитического клуба "Валдай" Артем Куреев считает это главным в учениях Defender Europe 2020.

"С военной точки зрения чешским, польским и литовским военным еще раз дадут "мастеркласс" по использованию американской военной техники, которую надлежит закупать, — объясняет эксперт РИА Новости. — А вот политически это демонстрация готовности НАТО выбить войска противника с территории альянса в случае вторжения, форсировать Неман и Даугаву".

Неспокойная Балтика

Практически одновременно на Балтийском море стартовали масштабные военно-морские учения Baltops 2020. Участвуют восемнадцать стран, три десятка боевых кораблей, примерно столько же самолетов. Такие маневры проходят здесь каждый год уже на протяжении 49 лет.

"У Baltops весьма оборонительная легенда — организация противолодочной и противовоздушной обороны, противоминной борьбы, а также морской блокады, — подчеркивает эксперт. — На эти учения интересно взглянуть, ведь по логике маневров НАТО в Восточной Европе надо отработать и противодесантные операции флота, показав электорату Эстонии, Латвии и Литвы, что альянс не допустит высадки российских морских пехотинцев на пляжах Сааремаа, Юрмалы и Паланги".

Справедливости ради стоит отметить, что право на военные учения в регионе есть у всех пограничных стран. Однако в последние годы маневры США и НАТО сдвигаются все ближе к границам России, а западные политики используют их как повод для обострения отношений с Москвой.

"Безусловно, крупный международный военный блок должен оттачивать взаимодействие между национальными вооруженными силами, — говорит Куреев. — Однако легенда у большинства учений, естественно, — нападение некоего восточно-европейского соседа, по военному потенциалу сравнимого с Россией. Это, конечно, свидетельство не самых конструктивных отношений между Россией и НАТО, вот только легенда рассчитана не столько на военных, сколько на обывателей. Консервативный, националистически настроенный электорат Прибалтики, Польши и Чехии должен быть уверен, что союзники защитят их от русского медведя — потенциального противника, на которого удобно списать массу внутриполитических и экономических проблем".

На действия западных коллег реагируют как в МИД, так и в Минобороны России, призывая снизить градус напряженности и отвести войска подальше от границ, хотя бы на время празднования 75-летия победы над фашистской Германией.

"Никакой не секрет, что учения НАТО, например "Защитник Европы", — крупнейшие за последние годы, были выстроены по калькам холодной войны и спланированы таким образом, что пик активности, то есть с наибольшим задействованием и техники, и личного состава, приходился на период вокруг 9 Мая. Это факт", — сказал заместитель главы МИД России Александр Грушко.

Дипломат отметил, что учения НАТО проводятся одно за другим. Все чаще разведывательные самолеты летают почти у самых границ России, особенно на Балтийском и Черном море. Он также напомнил о недавнем вторжении американского флота в Баренцево море, чего не было с середины 1980-х.

Обходя договоры

Российские дипломаты и военные предлагают отказаться от крупных учений вблизи границ, условиться о минимальной дистанции сближения самолетов и кораблей, а также использовать транспондеры при полетах боевой авиации на Балтике. Однако их не слышат.

Более того, в МИД России уверены, что военная активность НАТО по мере выхода из пандемии будет только усиливаться. По словам Куреева, серьезную роль в поддержке наземных войск альянса сыграет и флот.

Тем не менее Baltops 2020 и Defender Europe 2020 по масштабу несопоставимы с учениями времен холодной войны, когда организация Варшавского договора и Североатлантический альянс выводили "в поле" войсковые группировки численностью более ста тысяч человек. В учениях "Днепр" в 1967-м, например, участвовали более полутора миллионов военных, в маневрах "Запад-1981" — более 100 тысяч. А в 1982-м состоялись советские учения "Щит-82", по легенде которых СССР наносил превентивный ядерный удар по НАТО.

"Тогда необходимо было продемонстрировать противнику свой военный потенциал и способность эффективно отразить нападение, — напоминает Куреев. — Американский ответ — учения "Опытный лучник — 1983", командно-штабная игра для испытания новых кодов, систем связи, эвакуации первых лиц в случае ядерного конфликта — и вовсе поставил страны Варшавского договора и НАТО на грань войны. Москва восприняла подготовку к учениям и интенсивные переговоры между Лондоном, Бонном и Вашингтоном как обсуждение удара по Советскому Союзу".

Планируя учения, в НАТО часто идут на нарушения международных соглашений. В частности, 8-я статья Венского документа "О мерах укрепления доверия и безопасности", подписанного в 2011-м, предусматривает множество ограничений на крупномасштабные маневры, связанных с предварительными уведомлениями. Однако НАТО любит подавать свои учения как серию независимых в разных странах.

Запад попросту игнорирует договоренности, в то время как Россия либо уведомляет об учениях, либо проводит их вдали от границ. Так, намеченные на этот год маневры "Кавказ-2020" состоятся в Поволжье и на Северном Кавказе.