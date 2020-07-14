Суверенное решение и ящик Пандоры: турецкие эксперты о новом статусе Святой Софии

Турецкие эксперты в беседе со Sputnik Турция прокомментировали принятое Государственным советом Турции постановление. О том, как они оценивают превращение собора Святой Софии в мечеть и какие последствия можно ожидать от этого решения, читайте в материале Sputnik.

Во имя ислама или политики?

Журналист, главный редактор телеканала TELE 1 Мердан Янардаг во время беседы со Sputnik Турция заявил, что превращение Собора Святой Софии в мечеть смело можно считать политическим решением. По его словам, Турция не нуждается в новой мечети.

"В Стамбуле достаточно мечетей и имеющиеся мечети не наполняются даже во время пятничного намаза. В то время как Голубая мечеть не заполняется, не стоит и думать о том, что это произойдет в Святой Софии после того, как из музея ее превратят в мечеть. Территория Ирана составляет 1 миллион 600 тысяч квадратных километров, что более чем в два раза больше чем у Турции. Население Ирана, согласно последней переписи населения, больше населения Турции на три-четыре миллиона человек. При этом количество мечетей в Турции в два раза больше, чем в Иране. Если сейчас в Турции, где мечетей в два раза больше, чем в Иране, исламском государстве, они до сих пор возводятся, то можно говорить о том, что за открытием значительной части этих мечетей стоят политические цели, направленные на использование религиозных чувств общества", - подчеркнул Янардаг.

Журналист также отметил, что решение создать новую мечеть было принято для отвлечения общественного внимания.

"Конечно, это смешно, создавая мечети, думать, что страна будет развиваться и процветать. Если учитывать тот факт, что мечети не являются символом развития и процветания, при наличии такого числа мечетей, прибавление к ним новой не является попыткой удовлетворить религиозные потребности. Не стоит считать, что-то, что делается, имеет иные цели, кроме как достижение узких идеологических целей", - подчеркнул он.

В свою очередь профессор кафедры богословия Анкарского университета Мехмет Хайри Кырбашоглу заявил, что решение изменить статус Святой Софии является внутриполитическим вопросом.

"Мы вынуждены говорить о том, что столкнулись целиком и полностью с внутриполитическим вопросом. Это вопрос не религии, а политики, даже пиара. Здесь очень заметна проведенная работа, консультации и подготовка этого решения. Однако прогнозы о том, какими будут последствия этого в краткосрочной и долгосрочной перспективе, произведены не были",- отметил профессор.

Кроме того, он подчеркнул, что превращение Собора Святой Софии вряд ли решит социально-политические проблемы в стране.

"Но решит ли превращение Святой Софии в мечеть такие проблемы, как коррупция в Турции, проблему безработицы, испорченности, несправедливости при распределении доходов, поляризации, разжигания ненависти? Какую из этих проблем оно решит? Мусульмане каждый божий день совершают намаз в Мекке, Медине, Мечети Султанахмет и будут совершать в Святой Софии. Изменилось ли при этом к лучшему содержание мусульманства, повысилось ли качество? Наоборот. Мы усердно молимся, но при этом процветают все виды бесправия, несправедливости, взяточничества и коррупции. И это относится не только к нам, а ко всему мусульманскому миру. Что касается индекса коррупции, то мусульманские страны находятся в конце рейтинга стран по коррупции. Турция за год спустилась на девять пунктов. Что от того религиозен ты или нет? Что изменится от того, совершаете вы намаз в Святой Софии или нет? Согласно Корану, намаз – это то, что удерживает людей от совершения зла. Этот аят зачитывается каждую пятницу, но многие не знают его смысла",- заявил турецкий богослов.

Он также указывает на проблему того, что в Турции религия используется в качестве политического инструмента.

"В Турции религиозность должна быть полностью переоформлена. Власти знают это и потому ждут 80 лет, чтобы привязать к себе массы. Если намаз, совершаемый тобой на протяжении 80 лет, не сделал из тебя человека, то намаз в Святой Софии сделает? Это просто комично, но я не думаю, что это продлится очень долго, ведь в Турции политика основана на религии и национализме, и это удобный инструмент. Это повлечет за собой много негативных последствий как на национальном, так и на международном уровне. Оставить Святую Софию в статусе музея было бы более приемлемо с точки зрения мирового наследия. Второй Святой Софии нет. У нее такая особенность. Ее строительство завершилось всего за 30 лет до рождения Пророка", - заключил Мехмет Кырбашоглу.

Риски санкций

Депутат от Народно-республиканской партии, юрист Али Озгюндуз в беседе с корреспондентом Sputnik указал на то, что Святая София имеет символическое значение как для мусульман, так и для православных.

"До того, как было вынесено данное решение Святая София не являлась храмом. Она была закрыта для совершения молитв, это была мечеть, используемая в качестве музея. Кроме того, в одной из ее частей поклонения все же производились. А с принятием этого решения Святая София стал полностью открытой для совершения молитв. Я полагаю, что она, сохранив облик музея, продолжит свое существование в качестве мечети и музея одновременно. Кроме того, я не считаю, что в следствии этого решения Турция столкнется с какими-либо санкциями, ведь это решение связано с правом Турции на суверенитет. Однако, конечно, бесспорно, собор Святой Софии является общемировой ценностью. Если даже данное решение вызовет жесткую реакцию со стороны русской и греко-киприотской православной церквей, по сути, собор Святой Софии имеет такое же символическое значение для мусульман, как и для православных. Вот уже 70-80 лет в контексте этого символического значения продолжаются разговоры о "разрыве цепей вокруг Святой Софии". С принятием решения политические исламисты в Турции лишились одного из трех основных политических компонентов. Этими основными компонентами политических исламистов были вопрос о ношении платка, наличие мечети на площади Таксим и существование собора Святой Софии в качестве мечети. Раз по всем трем моментам было достигнуто решение, я не знаю, какой политический компонент будет использован далее", - заявил Али Озгюндюз.

В свою очередь политолог Онур Эрим отметил, что споры о решении по собору Святой Софии будут носить долгосрочный характер.

"Негативные реакции последуют из разных стран, но прежде всего из Греции и России, где большинство населения составляют православные. Данное решение приведет к тому, что страны, в особенности на Западе, которые не испытывали к Турции особых дружественных чувств, и находящиеся там группы со схожим мнением, получат шанс создать новый фронт против Турции. Я считаю, что в это будут вовлечены Западная Европа, США и даже находящиеся там евангелисты. Эти дебаты не закончатся за несколько недель", - подчеркнул Эрим.

Политолог также добавил, что есть множество причин для противостояния Турции, и после решения по Святой Софии это противостояние может перерасти в некую кампанию.

"Весьма вероятно, что будет создаваться такая атмосфера, словно "Турция наносит ущерб мировому культурному наследию, намерена нанести урон христианскому храму или совершить "жестокость по отношению к культуре". Однако на данный момент сложно сказать точно ждут ли страну санкции или нет, и какими они будут. По-моему, несмотря на то, что прошли века, есть те, кто хотел бы, чтобы Стамбул продолжал оставаться "Константинополем", те, кто не может смириться с тем, что город является турецким и мусульманским. Однако критика может открыть ящик Пандоры, ведь культурное наследие Европы и Балкан, главным образом Греции и Испании, знает много случаев уничтожения. Так, многое было сделано неправильно, в том числе превращение мест поклонений в выставочные площадки. А Турция, в том числе османского периода, в этом вопросе достаточно невинна. Во времена Османской империи были сохранены оригинальные фрески и облики, они не были уничтожены, как это было в случае с перечисленными мною странами. Поэтому при начале подобных дискуссий наибольшие потери понесут именно они", - пояснил Эрим.

Святая София была основана христианским императором Юстинианом и была открыта 27 декабря 537 года. Собор более тысячи лет был самым большим храмом в христианском мире.

Собор Святая София после захвата Константинополя османами и падения Византийской империи в 1453 году переделан в мечеть, но с 1934 года здание по декрету основателя современного турецкого государства Кемаля Ататюрка стало музеем и было включено в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.