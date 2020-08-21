Какими будут "Армейские игры–2020"

Международные соревнования "Армейские игры-2020" стартуют 23 августа, одновременно с военно-техническим форумом "Армия-2020", и завершатся 5 сентября. На играх принимает участие и Абхазия.

Александр Хроленко, военный обозреватель

Эти тринадцать дней вместят сотни этапов военно-технических соревнований по тридцати видам на территории пяти государств – России, Азербайджана, Армении, Белоруссии и Узбекистана. Профессионализм и волю к победе продемонстрируют тысячи лучших военных специалистов (более 160 команд) из 30 стран. Шесть международных конкурсов пройдут в Армении, Азербайджане, Беларуси, Узбекистане, остальные – в России.

Ранее были приглашены участники из 90 государств, включая входящие в НАТО. Впервые участвуют в Армейских играх Саудовская Аравия, Йемен и Палестина. Дебютирует в международном кинологическом конкурсе "Верный друг" команда военных кинологов из Государства Израиль.

Из-за ограничений, связанных с пандемией коронавирусной инфекции, приехать смогли не все желающие, а Иран, Индия, Казахстан, Китай, Монголия и Шри-Ланка в 2020 году отказались проводить на своей территории этапы армейских международных игр. Невзирая на трудности организации и логистики, "АрМИ-2020" обещают высокий накал соревнований экипажей кораблей, самолетов, танков и БМП, подразделений ВДВ, ПВО и морской пехоты, артиллеристов, водолазов, разведчиков, снайперов, саперов и других мастеров военного дела.

Большинство соревнований – 24 вида (включая суперпопулярный "Танковый биатлон") – пройдут в России. На территории Армении состоится конкурс военно-профессионального мастерства "Воин мира". В Азербайджане запланировано состязание экипажей надводных кораблей "Кубок моря". В Беларуси будут организованы соревнования подразделений спецназа "Полярная звезда" и "Снайперский рубеж". В Узбекистане в формате конкурса "Дорожный патруль" встретятся лучшие специалисты военной автоинспекции разных стран.

Особенности соревнований

На площадке "АрМИ-2020" собраны лучшие из лучших специалистов, победители отборочных соревнований локального уровня. Для понимания масштаба: в России к отборочным состязаниям международных игр было привлечено около 440 тысяч военнослужащих – в восемь раз больше, чем в 2019 году. Таким образом, задолго до финальных стартов "АрМИ" войска (около 50 процентов Вооруженных сил РФ) получили ценный опыт, который может пригодиться и в реальном бою.

В 2020 году условия конкурсов "АрМИ" усложнены – с учетом опыта боевых действий в Сирии и других горячих точках планеты. В конкурс подразделений ПВО "Чистое небо" включен дополнительный этап "Уничтожение беспилотных летательных аппаратов".

Состязания летчиков истребительной авиации в формате "Авиадартс" дополнены элементом "маневренный воздушный бой на средней высоте в составе пары". По условиям "АрМИ-2020", изменен порядок выполнения упражнений "Военизированной эстафеты" связистов, добавлен этап "Работа на оборудовании IT-структуры". В "Танковом биатлоне" увеличено количество целей и способов их поражения (причем огневое поражение стало основным показателем). Все это обещает больше драйва, огня и эмоций.

Наиболее зрелищным состязанием Армейских международных игр по праву считается "Танковый биатлон". По результатам "АрМИ-2019" в нынешнем году сборные разделены на два дивизиона. В первом выступят команды Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Киргизии, Китая, России, Сербии и Узбекистана.

Во втором – танкисты Абхазии, Вьетнама, Катара, Конго, Лаоса, Мьянмы, Таджикистана и Южной Осетии. В день открытия "АрМИ-2020", 23 августа в заездах "Танкового биатлона" участвуют сборные Азербайджана, Беларуси, Сербии и Китая (российские танкисты вступят в борьбу 25 августа).

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Организаторы многое сделали для защиты участников и гостей от коронавирусной инфекции. Подготовка к конкурсам проходит исключительно на открытом воздухе, а команды размещаются вдали от населенных пунктов. Действуют строгие медицинские требования по карантину и тестированию. Начальник Главного управления боевой подготовки Вооруженных сил РФ генерал-полковник Иван Бувальцев ранее заявил, что международные Армейские игры не более опасны, чем парад Победы в Москве 24 июня.

Географический размах

Российская команда автоинспекторов на полигоне в Узбекистане активно готовится к международному конкурсу "Дорожный патруль". В республику прибыли также команды по военно-медицинскому многоборью из Беларуси, Вьетнама, Палестины, России, Таджикистана, которым предстоит "Военно-медицинская эстафета".

Военнослужащие Узбекистана приступили к подготовке лошадей на площадках горного полигона Кара-Хаак в Республике Тыва, для участия в конкурсе "Конный марафон". В Кабардино-Балкарии, на базе Центра горной подготовки и выживания "Терскол" специалисты высокогорных подразделений Узбекской армии готовятся к конкурсу "Эльбрусское кольцо", и главными соперниками выступают российские коллеги. Узбекские специалисты "разминаются" и в Ярославской области, перед соревнованиями экипажей химической разведки "Безопасная среда" – в зоне "техногенной аварии" будут действовать команды 10 стран.

На юге России, в городе Ейске участники конкурса "Чистое небо" из Беларуси, Вьетнама, Камбоджи, Пакистана, России, Узбекистана, Лаоса готовятся к пускам из ПЗРК "Игла-С", вождению бронетранспортера БТР-82А, и "пристреливают" новейшие автоматы АК-12.

В Беларуси команды готовятся к конкурсу "Уверенный прием", этапы которого впервые состоятся на базе Военной академии РБ и на полигоне Уручье 120-й гвардейской механизированная бригады. Торжественное церемония открытия конкурса связистов пройдет 23 августа на территории мемориального комплекса "Брестская крепость-герой". Накануне министр обороны республики Виктор Хренин высоко оценил подготовку, и лично напутствовал белорусских участников "АрМИ-2020".

На военно-морской базе "Пута" Азербайджанской Республики судьям международного конкурса "Кубок моря" уже вручены сертификаты на право судейства. Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ в Азербайджане Михаил Бочарников посетил экипажи малого артиллерийского корабля "Махачкала" Каспийской флотилии, который будет соревноваться с экипажем азербайджанского патрульного корабля "G-122".

Несколько географических штрихов позволяют ощутить размах Армейских игр, которые обещают много новых рекордов и ярких впечатлений. Напомню, "АрМИ-2019" были рекордными по количеству участников и конкурсов – пять тысяч военнослужащих из 39 стран состязались в 32 дисциплинах. Кроме того, Индия, Монголия и Узбекистан в прошлом году впервые принимали у себя отдельные этапы игр. За пять лет в Армейских международных играх участвовали свыше 20 тысяч представителей десятков армий, и это немало способствовало укреплению доверительных международных отношений.