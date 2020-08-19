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Ванача об участии в Армейских играх-2020: здорово, что можем показать абхазский флаг

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Sputnik Абхазия
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О международных Армейских играх–2020 и о значении участия команды из Абхазии в них в эфире радио Sputnik рассказал начальник отдела технического обеспечения Вооруженных сил Абхазии майор Аляс Ванача.

Радио
Ванача об участии в Армейских играх - 2020: здорово, что можем показать абхазский флаг

Команда Абхазии будет участвовать в VI Армейских играх–2020 в составе второго дивизиона, среди команд, которые принимают участие в играх впервые. Согласно жеребьевке, в конкурсе "Танковый биатлон", который состоится в Москве 24 августа, абхазская команда будет соревноваться с военными из Лаоса, Таджикистана и Конго.

"Это очень масштабные игры, очень много стран принимает участие. Для Абхазии показать свою страну, показать свой флаг на такой международной арене – здорово. Мы привезли сюда своих солдат-срочников, им всего по 18-19 лет, для них участие в играх значит многое, и в будущем мы будем только усиливать свою команду и готовиться к играм еще лучше", - сказал Ванача.       

Армейские международные игры будут проходить с 23 августа по 5 сентября. Церемония открытия состоится 23 августа на территории Конгрессно-выставочного центра "Патриот" в Московской области.

Команда от Министерства обороны Республики Абхазия примет участие в конкурсах "Танковый биатлон", "Мастер-оружейник", "Полевая кухня", а также представит страну на фестивале национальных культур "Дружба без границ" в рамках культурно-художественного сопровождения игр.

За пять лет в Армейских играх приняли участие свыше 20 тысяч представителей армий 40 стран. В этом году Министерство обороны Российской Федерации пригласило для участия в играх военных из 90 государств, в том числе стран НАТО. 

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