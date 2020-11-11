Грозят ли России "адские санкции" при Байдене

Власть в США сменится лишь в следующем году, но уже ясно: Джо Байден будет жестче с Россией, чем его предшественник.

СУХУМ, 11 ноя - Sputnik. В недавнем прошлом наиболее радикальные меры — так называемы санкции из ада — предлагали именно демократы. Чем это угрожает российской экономике, читайте в материале Натальи Дембинской для РИА Новости.

Российский госдолг

"Мы ожидаем серьезного ужесточения позиции в отношении России. В команде Байдена ненависть к Москве действительно поразительная", — цитирует Financial Times высокопоставленного западного дипломата в Вашингтоне.

Но одно дело — политические декларации, совсем другое — действия на посту президента. Сколь бы ни был воинственным Байден, у Вашингтона не так много средств для того, чтобы нанести ощутимый урон экономике России, указывает Bloomberg.

Самая серьезная угроза — запрет вкладываться в российский госдолг (облигации федерального займа, ОФЗ). Однако пострадают от этого в первую очередь американские инвесторы — крупные держатели ценных бумаг. И они могут подать в суд на администрацию Байдена.

Более того, в ответ Россия наверняка окончательно избавится от казначейских облигаций США. В условиях непомерного государственного долга и огромного дефицита бюджета это для Белого дома совсем ни к чему.

"Американцы наверняка введут аналогичные европейским санкции за предполагаемую попытку отравления Алексея Навального. Но речь идет о персональных, а не секторальных ограничениях. Далее последует попытка возобновить диалог с Москвой, от результатов которой будет зависеть политика Вашингтона", — предполагает Виталий Манкевич, президент Русско-азиатского промышленного союза. На его взгляд, запрет на госдолг России — козырь, который пустят в ход только в случае очевидного пересечения красной линии.

"Северный поток — 2"

Более вероятно усиление давления на "Северный поток — 2". Еще в 2016-м Байден назвал российский энергетический проект плохой сделкой для Европы. "Это в конечном итоге дестабилизирует Украину. А Европе нужны диверсифицированные поставщики газа", — заявил он в статусе вице-президента США.

В середине октября избирательный штаб демократа вновь напомнил: позиция их кандидата не изменилась: он против российского газопровода и "стремится укрепить энергетическую независимость Европы".

Однако не исключено, что все это останется на словах, а на деле новый президент США будет торговаться с Россией и снимет возражения по проекту. Как уверяет бывший сенатор от американского штата Виргиния Ричард Блэк, договориться с Москвой о завершении строительства Байден предпочтет "по-тихому". А в обмен попытается выторговать какие-то выгоды для Вашингтона.

Зеленый курс и ОПЕК

Еще один негативный аспект президентства Байдена — энергетическая политика, так называемый зеленый курс. Он планирует инвестировать два триллиона долларов для перехода на экологически чистую энергетику к 2035 году. А к 2050-му — к нулевым выбросам.

"Наиболее очевидные бенефициары возможной победы Байдена — компании возобновляемой энергетики, инфраструктурный сектор. Хуже почувствуют себя нефтегазовые, фармкомпании, в зону риска антимонопольного регулирования могут попасть крупнейшие технологические компании. Для российского рынка в этом случае вероятность ужесточения санкций возрастает", — указывают аналитики "Финам" в инвестиционной стратегии на четвертый квартал 2020-го.

"Реальный риск для России — введение в глобальную повестку углеродного налога, который подкосит лучшую в мире российскую себестоимость. Также это касается сталеваров и цветных металлургов", — отмечает Манкевич.

Наконец, Байден продолжит давить на ОПЕК.

Например, он может ослабить санкции против Ирана и Венесуэлы, и их нефть вернется на мировые рынки.

"Иран даст минимум два миллиона баррелей в сутки. Это способно расшатать сделку ОПЕК+", — предупреждает финансовый аналитик Артем Звездин.

"Есть риск, что Россия выйдет из соглашения, и тогда сделка рухнет. Это ведь Дональд Трамп поспособствовал участию Москвы", — напомнил Reuters источник в картеле. Договоренность о сокращении нефтедобычи перестанет действовать, и на рынке возникнут глобальные проблемы, что негативно скажется на нефтяных доходах.

Однако все это пока лишь предположения. Возможно, придя к власти, команда Байдена предпочтет более конструктивный курс — ведь громкие лозунги хороши в предвыборной кампании, но плохо помогают в реальной политике.