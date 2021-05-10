Из нацистов — в ЦРУ: американская разведка десятилетия покрывала палачей

После Второй мировой войны под суд за преступления против человечности попали далеко не все высокопоставленные нацисты. Некоторые прожили долгую и спокойную жизнь под новым именем и с переписанной биографией.

СУХУМ, 10 мая - Sputnik. Многие были важным источником информации о Советском Союзе во время холодной войны, поэтому ЦРУ долго скрывало их прошлое от собственных властей. Так, один из высших чинов секретной полиции Гитлера Франц Йозеф Хубер, ответственный за гибель и депортацию сотен тысяч евреев, обрел убежище под крылом западных разведок. Как американский Минюст охотился за эсэсовцами, которых приютило ЦРУ, и чем занимались нацисты в США, читайте в материале Софьи Мельничук для РИА Новости.

Гестапо без упрека

Рассекреченные документы о судьбе нацистского генерала Франца Йозефа Хубера, начальника гестапо в Вене, СМИ обсуждали в преддверии 60-летия суда над "архитектором холокоста", главой тайной полиции Адольфом Эйхманом.

Хубер оказался одним из эсэсовцев, которым в отличие от Эйхмана не приходилось прятаться. Ему не просто удалось избежать суда, но и прожить остаток жизни в комфорте. Последние годы он провел дома, в родном Мюнхене, под своим именем и в окружении семьи. Все потому, что сильно помог западной разведке во время холодной войны.

"Хотя мы ни в коем случае не забываем об опасности, связанной с привлечением к работе генерала гестапо, мы также полагаем, что Хубер может принести пользу организации", — говорилось в записке ЦРУ 1953 года.

После войны Хубер служил в германской разведке БНД, снабжал данными и американских коллег. Правда, под прикрытием — официально он "занимался бизнесом". Впрочем, мимикрировать он умел. В 1920-х молодой полицейский Хубер был строг с политическими активистами, в том числе национал-социалистами. А в 1933-м сам стал ревностным нацистом и дослужился до высоких постов в гестапо. В конце войны он знал, что фигурирует в списке разыскиваемых американской разведкой военных преступников. И позаботился о спасении.

До ареста в 1945-м успел наладить связи в Восточной Германии, полезные для Вашингтона, и стать ценным активом в арсенале БНД и ЦРУ против СССР. Под следствием Хубер провел два года, после чего его освободили и направили в "Организацию Гелена" — группу бывших нацистских разведчиков, работавших под присмотром ЦРУ.

Через 20 лет нацистское прошлое столь ценного сотрудника все же начало тяготить начальство. Просто уволить не могли, так как пришлось бы раскрыть биографию. Поэтому Хубера отправили в оплачиваемый отпуск. В 1967-м он сам ушел в отставку и получал государственную пенсию еще восемь лет до кончины в 73 года.

Рай для нацистов

В 1970-х в СМИ просочилась информация о том, что в США при помощи ЦРУ обосновались бывшие высокопоставленные эсэсовцы, отдававшие приказы об уничтожении сотен тысяч людей. Тогда же вступил в силу Закон о свободе информации, и возмущенная общественность потребовала объяснений.

В 1979-м в Министерстве юстиции создали отдел специальных расследований — организацию "по отлову нацистов". В ее задачи входила поимка и высылка тех, кто участвовал в репрессиях, а потом попал под покровительство ЦРУ.

Управление спецслужбы всячески открещивалось от подозрений и информацией не делилось, поэтому следователям предстояло проделать колоссальную работу. Им надо было вычислить все передвижения и изменения в биографии нацистов, которые на протяжении десятилетий жили в Штатах под другими именами и с виду ничем не отличались от обычных американцев.

В 2006-м Минюст выпустил 600-страничный доклад о том, как Центральное разведывательное управление устраивало новую жизнь в США высокопоставленным эсэсовцам, ответственным за казни тысяч людей. Документ, который готовили шесть лет, а потом четыре года прятали, открыл общественности глаза на куда более страшные, чем ранее считалось, тайны спецслужб США.

"Америка, которая позиционировала себя как безопасный рай для бегущих от преследований, стала безопасным раем и для самих палачей", — говорилось в докладе. В пример приводились истории десятков "выдающихся" служителей Третьего рейха, избежавших наказания благодаря ЦРУ. Только спустя многие годы их все-таки привлекли к ответственности, лишили полученного обманом гражданства и выдали для суда в другие страны.

В первую очередь ЦРУ была нужна помощь против Советского Союза. В 1950-е вербовкой бывших нацистов не брезговали и в ФБР.

По мнению руководителей ведомств тех времен, польза от таких кадров в противостоянии России перевешивала рассуждения о морали.

Нацисты занимались самыми разными делами: от подготовки к возможному вторжению русских и консультаций Белого дома по вопросам советской политики до поиска скрытых смыслов в изображениях на советских почтовых марках.

Одним из таких "консультантов" был литовец Александрас Лилейкис. В управлении знали о его причастности к расстрелу 60 тысяч евреев, но завербовали в 1952 году в Восточной Германии. Он шпионил за 1700 долларов в год и два блока сигарет в месяц. Потом ему помогли перебраться в Массачусетс, где он спокойно прожил еще сорок лет, пока в Минюсте не узнали о его нацистском прошлом. ЦРУ пыталось противодействовать следствию, однако Лилейкиса осудили, лишили гражданства и в 1996-м выслали в Вильнюс. Литовские власти дело до конца не довели — военный преступник умер в 2000 году, написав мемуары, в которых отвергал обвинения в пособничестве нацистам и убийствах евреев.

Тайная биография

Одним из самых высокопоставленных нацистов на службе ЦРУ был гауптштурмфюрер СС Отто фон Большвинг. Аристократ, говоривший на нескольких языках и окончивший Лондонскую школу экономики, он вступил в НСДАП в 1932 году и вскоре попал в гестапо. Работал непосредственно с начальником "еврейского отдела" Адольфом Эйхманом, помогал разрабатывать программы по уничтожению евреев.

В конце войны, чувствуя ее исход, перебрался в Австрию, связался с подпольем и командованием союзников. Те о нем отзывались очень лестно: он "материально снабжал американских военных во время продвижения через западную Австрию". Помимо этого, Большвинг "во время оккупации лично схватил более двадцати высокопоставленных нацистских и эсэсовских чиновников и руководил патрулями, которые поймали еще больше".

С 1946-го — в "Организации Гелена" — информировал американскую разведку о происходящем на востоке. Считается, что управление на тот момент не подозревало о его "сотрудничестве" с Эйхманом.

Когда израильская "Моссад" объявила охоту на нацистов, Большвинг обратился за помощью к американцам. И ему организовали переезд в США под кодовой фамилией Гроссбан. В агентстве понимали, что с такой биографией у мигранта могут быть проблемы, пришлось ее переписать.

В Штатах бывший нацист занимал высокие посты в международных корпорациях. Вопросы к его прошлому возникли, когда в 1959-м он подал заявление на американское гражданство. В анкете Большвинг не указал, что был членом НСДАП и СС, хотя предупредил иммиграционную службу о вынужденном сокрытии некоторых фактов. Вдаваться в подробности там не стали — часть сведений о нем в ЦРУ засекретили или исправили — и гражданство предоставили.

Подозрения, что в США впустили видного деятеля Третьего рейха у отдела спецрасследований Минюста возникли спустя двадцать с лишним лет. Инициировали разбирательство. Большвинг отвергал все обвинения, убеждая прессу, что во время войны работал на Управление стратегических служб — предшественника ЦРУ.

Пока в Минюсте готовили дело, бывший нацист оказался в доме престарелых с прогрессирующей амнезией и нарушениями мозговой деятельности. Намерение лишить гражданства и депортировать человека, который не мог уже толком понять, в чем его обвиняют, признали чрезмерными. От Большвинга добились лишь подтверждения — да, был нацистом и служил в СС. Он умер в возрасте 72 лет в Калифорнии.

Сколько всего эсэсовцев и гестаповцев избежали наказания и нашли убежище в США, вероятно, станет известно не скоро. По данным некоторых ученых, только на американскую разведку работали около тысячи нацистов. И хотя некоторые не сотрудничали с ЦРУ, а, например, дирижировали духовым оркестром, проповедовали в церкви, занимались наукой или ремонтом автомобилей, им помогли перебраться в США, получить гражданство, а потом отбиться от прокуратуры, пытавшейся выяснить, кем они были раньше, — с высокопоставленными и отъявленными убийцами это иногда удавалось. Однако до многих бывших эсэсовцев правосудие так и не добралось и они в отличие от тысяч своих жертв умерли спокойной естественной смертью в новом доме.