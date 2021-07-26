Талибы наступают, США бомбят города: 100 тысяч беженцев – только начало

Александр Хроленко, военный обозреватель

Военно-воздушные силы США бомбят афганские города, талибы развивают наступление – и те, и другие "попутно" уничтожают мирных жителей. Растет поток афганских беженцев в Центральную Азию, и Таджикистан готов принять 100 тысяч человек. Вблизи границ Афганистана сосредоточиваются для серии масштабных маневров войска Узбекистана, Таджикистана, Кыргызстана и России.

Военно-воздушные силы Афганской армии в понедельник нанесли удар по позициям талибов в окрестностях города Талукан, который расположен в 46 км от границы с Таджикистаном – уничтожены более 20 боевиков. О пострадавших мирных гражданах не сообщается, но в тесной застройке «сопутствующие потери» неизбежны.

Миссия ООН (UNAMA) отмечает, что в первой половине 2021 года число жертв среди гражданского населения ИРА достигло 5183 человек (1659 убиты и 3254 ранены). Это на 47% больше, чем в январе – июне 2020 года. Причем 46% от числа убитых и раненых – женщины и дети, а 25% – жертвы правительственных сил.

ВВС США увеличили количество авиаударов в поддержку Афганской армии. Американский генерал Кеннет Маккензи обещает в ближайшие недели продолжить бомбардировки, и предсказывает афганскому правительству "тяжелые испытания". Ранее в Пентагоне сообщили, что 21 и 22 июля американцы нанесли более 4 авиаударов в Афганистане.

В свою очередь талибы осудили удары ВВС США, и отметили, что в результате бомбардировок в Кандагаре и Гильменде погибли не только боевики, но и мирные жители. "Талибан"* намерен "твердо защищать свою территорию", и развивать наступательные операции в случае продолжения войны.

Окончание войны ничто не предвещает. Активные боевые действия отмечены в провинциях Нангархар, Пактика, Логар, Газни, Кандагар, Герат, Балх, Джаузджан, Саманган, Сари-Пуль, Гильменд, Бадахшан, Кундуз и Баглан. Правительство ИРА объявило комендантский час в 31 из 34 провинций, чтобы воспрепятствовать передвижению боевиков в ночное время.

При этом военнослужащие Пакистана свободно передвигаются в приграничных районах Афганистана, находящихся под контролем талибов, то есть взаимодействуют с "Талибаном"*. Губернатор восточной провинции Нангархар Зия-уль-Хак Амархейль сегодня сообщил, что в числе убитых боевиков обнаружены тела 39 выходцев из Пакистана. Ранее Sputnik сообщал об особой роли Исламабада в развитии движения "учеников".

Удар по Центральной Азии

Талибы расширяют подконтрольные территории. Терроризируют местное население, считают рабами женщин и детей вновь захваченных районов. Мирные жители крайне обеспокоены новыми суровыми правилами, насильственными браками, а также вербовкой несовершеннолетних "джихадистов".

Боевики ищут и уничтожают «предателей», сотрудничавших с США. Ранее в провинции Хост талибы без суда и следствия обезглавили 32-летнего переводчика Сухайля Пардиса. Неслучайно заявки на иммиграционные визы в США подали 20 тысяч афганских переводчиков. Газета The Wall Street Journal 22 июля сообщила о намерении Вашингтона разместить 35 тысяч афганских переводчиков и членов их семей на американских базах в Катаре и Кувейте. Очевидно, не все коллаборационисты смогут или успеют воспользоваться визами и "арабским гостеприимством" США.

Ранее афганский президент Ашраф Гани заявил, что талибы – поддерживают тесные связи с "Аль-Каидой"*, с пакистанскими группировками "Джаиш-е-Мухаммад"*, "Лашкар-е-Тайба"*, и намерены превратить страну в убежище для террористов. МИД России разделяет эту позицию. Действительно, в Афганистане действуют три десятка различных террористических группировок, включая 10 тысяч боевиков ИГ*. "Аль-Каида"* присутствует в 15 афганских провинциях. Эта «гремучая смесь» обещает мирному населению длительную военную турбулентность, вне зависимости от правительства в Кабуле – действующего или гипотетического талибанского. Международный терроризм в Афганистане просто так не исчезнет.

Потенциал растущего потока афганских беженцев огромен. Напомню, в период "эмирата" 1996 – 2001 годов только в неподконтрольной талибам провинции Панджшер находились около 500 тысяч беженцев из "оккупированных" центральных и южных районов страны. Эти люди практически голодали, не хватало еды и воды, но власть талибов была еще хуже. Если завтра вытесненные "исламским эмиратом" с родной земли сотни тысяч афганцев окажутся в Центральной Азии, гуманитарный кризис в сопредельных Таджикистане, Узбекистане и Туркменистане станет грозной реальностью.

Замглавы Комитета по чрезвычайным ситуациям Таджикистана Эмомали Иброхимзода в пятницу заявил, что республика готова принять, и разместить на полигонах Минобороны РТ более 100 тысяч афганских беженцев. Цифра вполне реалистичная, но не окончательная, и до конца 2021 года может оказаться в десять раз больше – ударит по всем странам Центральной Азии. Варианты решения подобной проблемы необходимо прорабатывать заранее, и сообща.

Клин клином вышибают

Талибы обещали не нарушать границ сопредельных стран, но боевые действия на севере Афганистана развиваются по своим законам, и все же «переползают» на территорию Центральной Азии. Поэтому Россия и ее союзники предпринимают ряд военных мер противодействия. Отряды "Талибана"*, как и другие террористические группировки, лучше всего понимают язык тяжелой артиллерии.

Военные учения стран Центральной Азии и России вблизи афганской границы – превентивная мера, и служат сохранению региональной стабильности – с учетом самых негативных сценариев развития событий в Афганистане. Специальные соединения российских Вооруженных сил в августе и сентябре проведут девять совместных маневров с войсками Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана. Организация по масштабу сопоставима с переброской нескольких российских дивизий и бригад к украинской границе в апреле 2021 года, то есть речь идет о десятках тысяч военнослужащих и сотнях единиц боевой техники.

Министры обороны России и Таджикистана Сергей Шойгу и Шерали Мирзо 24 июля обсудили ситуацию на таджикско-афганской границе, и совместные меры по нейтрализации угроз. Ташкент с 23 июля самостоятельно проводит учения на южном направлении с привлечением до 230 тысяч военнослужащих из состава действующей армии и призванных из резерва ВС РТ. Подразделения 201-й российской военной базы в Таджикистане также решают задачи плановых и внеплановых маневров.

Совместная российско-узбекская группировка войск 30 июля – 10 августа отработает "задачи сохранения территориальной целостности государств Центрально-Азиатского региона" на границе с Афганистаном в Сурхандарьинской области Узбекистана. Россию представят сибирская бригада специального назначения и военнослужащие миротворческого соединения, а также штурмовики Су-25СМ объединенной российской военной базы в Кыргызстане.

Почти синхронно, войска России, Узбекистана и Таджикистана 5 – 10 августа отработают элементы контртеррористической операции на полигоне Харб-Майдон в Хатлонской области на юге Таджикистана. Россию представят войска 201-й военной базы (только профессионалы-контрактники), усиленные новой бронетехникой, и располагающие сирийским боевым опытом. Собственно, две крупные многонациональные войсковые группировки на территории соседних областей двух республик будут решать общую задачу во взаимодействии, выступят одним фронтом.

Аналогичным образом будет проведена войсковая операция в случае проникновения отрядов "Талибана"*, "Аль-Каиды"*, ИГ* и других террористических группировок на территорию стран Центральной Азии.

* – террористическая организация, запрещенная в РФ.