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Талибы на границе: какое лекарство выпишут министры обороны ШОС в Душанбе

© AFP 2019 / BANARAS KHAN
Аналитика
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Sputnik Абхазия
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За минувшие два месяца боевики в Афганистане захватили территории больше, чем за предыдущие 20 лет, и готовятся взять крупные города.

Александр Хроленко, военный обозреватель

Отряды "Талибана"* пока не могут штурмом взять Кабул, и физически уничтожить законное правительство Афганистана. Однако контроль над границами позволяет талибам организовать в стране экономическую и энергетическую блокаду, которая окажется для Исламской республики не менее разрушительной, чем кровопролитные боевые действия. В среду в Душанбе министры обороны стран ШОС ищут консолидированный военно-политический ответ на афганский кризис. Но разновекторные интересы сопредельных стран не обещают быстрых и простых решений.

© REUTERS / MOHAMMAD ISMAIL
Талибы наступают, США бомбят города: 100 тысяч беженцев – только начало

Талибы обещают остановить наступление, если президент ИРА Ашраф Гани уйдет в отставку. Это еще одно заведомо неприемлемое условие боевиков, которые ранее требовали освободить 7000 заключенных соратников. Наблюдая крах межафганских мирных переговоров (главное условие для вывода войск США и НАТО), сегодня мало кто верит обещаниям "Талибана"*. Заявления политического офиса талибов явно противоречат действиям «на земле» – политическое руководство не контролирует военную комиссию движения (аналог генерального штаба).

За минувшие два месяца боевики захватили территории больше, чем за предыдущие 20 лет, и готовятся взять крупные города – Кандагар, Герат, Кундуз. Бои идут в 15 километрах от Кабула. А главное, "Талибан"* контролирует практически весь периметр границ Афганистана – это очень плохая новость для действующего правительства.

В столице начались перебои с электричеством из-за подрыва боевиками опор ЛЭП. Возможны проблемы с поставками продовольствия, ведь на приграничных таможенных пунктах теперь дают "добро" талибы. Афганская военно-гуманитарная катастрофа, как дамоклов меч, нависает над странами Центральной Азии.

Туркменистан и Узбекистан ограничиливъезд для беженцев. Таджикистан и Кыргызстан пока принимают желающих найти убежище афганских граждан. По данным ООН, число афганских беженцев в Таджикистане практически удвоилось, и к началу июля достигло 3000 человек. Возможно, мы наблюдаем начало большого исхода. В условиях хаоса гражданской войны в Афганистане вероятны стотысячные потоки беженцев (по аналогии с периодом 1996 – 2001 годов) и экспансия международного терроризма(включая ИГ* и "Аль-Каиду"*) в Центральную Азию.

ШОС обеспокоена обострением обстановки на севере Афганистана. Что касается итогов совещания министров обороны ШОС в Душанбе28 июля с участием военных делегаций Индии, Казахстана, Китая, Кыргызстана, Пакистана, России, Таджикистана, Узбекистана и Белоруссии (страна-наблюдатель), предсказуемы обтекаемые формулировки по Афганистану – слишком разнятся интересы стран.

Операционная уязвимость

Россия предупредила талибов о готовности защищать членов ОДКБ в случае расширения "джихада" за пределы Афганистана, и получила заверения в незыблемости границ центрально-азиатских стран.

Российская 201-я база окажет военную помощь Таджикистану, если безопасность этой страны будет под угрозой в связи с событиями в сопредельном Афганистане, заявил в средув Душанбе министр обороны РФ Сергей Шойгу. Тезисы его выступления таковы:

  • ситуация в Афганистане вышла из-под контроля властей, договоренности между США и талибами не выполняются;
  • американская миссия в Афганистане провалилась, и США больше озабочены созданием новых баз в Центральной Азии;
  • обстановка у границ ШОС сложная, имеет тенденцию к обострению, и в обеспечении региональной безопасности растет значение связки ШОС – ОДКБ.

На фоне афганской турбулентности наибольшую тревогу вызывает безопасность Республики Таджикистан. Необходимо учитывать, что таджикско-афганская граница протяженностью 1344 километра не вполне обеспечена техническими средствами охраны, периодически требует редемаркации (в связи с изменением русла реки Пяндж), по географическим условиям уязвима для проникновения террористов с юга.Нельзя сказать, что этот участок – широко распахнутые ворота для экспансии террористов в Центральную Азию, и все же.

© Sputnik / Саналлах Саям
Боевые действия "переползают" из Афганистана в Центральную Азию

Душанбе многое делает для укрепления южной границы. Здесьиграет важную роль членство Таджикистана в ОДКБ, военная и военно-техническая помощь соседей.

Российские пограничники не будут привлекаться к охране таджикско-афганской границы, на территории РТ работает лишь группа пограничных советников ФСБ России. Ранее Москва выделила средства для строительства нового контрольно-пропускного пункта и пограничной заставы на таджикско-афганской границе, а министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил: "Мы очень твердо надеемся, что никому в голову не придет испытывать на прочность Договор о коллективной безопасности и пытаться начинать агрессивные действия против кого-то из его членов".

При этом Душанбе готовится к худшим сценариям развития афганских событий, и отрабатывает всеобщую мобилизацию в формате учений "Граница-2021" (22 июля – 230 тысяч военнослужащих запаса). Приводит в движение 1023 единицы бронетехники, 3167 единиц специальной техники, 447 артиллерийских установки, 45 самолетов и вертолетов ВВС, 234 комплекса ПВО.Лучше переоценить противника, чем недооценить.

Войска России, Узбекистана и Таджикистана 5 – 10 августа отработают в Хатлонской области совместную операцию по разгрому вероятного противника.Учения на таджикском приграничном полигоне Харб-Майдон с привлечением 1500 специалистов и 300 единиц боевой техники начнутся с боевого слаживания объединенной группировки войск (сил) России, Узбекистана и Таджикистана.

Талибы недалеко от Кабула . Архивное фото
© AFP 2019 / Terence White
Талибы – не патриоты "эмирата", а наемники Пакистана

На втором этапе будут решены задачи по уничтожению условных бандгрупп, вторгшихся на территорию союзного государства. Затем войска отработают уничтожение террористических группировок при пересечении государственной границы. На всех этапах предусмотрены тактические действия с применением разведывательно-огневых и разведывательно-ударных комплексов.

Основу российского воинского контингента составят подразделения 201-й военной базы, в том числе горные мотострелковые, танковые, артиллерийские подразделения, а также группы спецназа Центрального военного округа. Почти синхронно аналогичные учения состоятся и на территории Узбекистана.

Некоторые эксперты предлагают считать наиболее вероятным направлением для внешней экспансии афганских джихадистов Туркменистан с население около 6 млн человек, с богатыми газовыми месторождениями и выходом к Каспийскому морю.

Зарубежная помощь Кабулу

Нельзя сказать, что Афганистан брошен соседями и партнерами на произвол судьбы, однако разнонаправленное влияние не позволяет правительству ИРА достичь весомых результатов в борьбе с талибами и другими террористическими группировками.

© REUTERS / Omar Sobhani
Что будет после бегства американцев из Афганистана

Национальный воздушный корпус Афганистана активно и успешно применяет в боях с талибами боевые вертолеты Ми-35 российского производства. Оружию РФ непросто было попасть в афганскую армию, этому всячески препятствовали США и другие страны НАТО, продвигающие свою продукцию военного назначения.

Генсек альянса Йенс Столтенберг27 июля обещал президенту ИРА Ашрафу Гани продолжить поддержку – путем финансирования, гражданского присутствия и обучения афганских сил безопасности – за пределами страны. Это хорошо, но слишком мало – после поспешного бегства из Афганистана войск США и НАТО. Вера афганцев в силу Запада окончательно подорвана.

Белый дом для поддержки афганских сил безопасности в 2022 году запросил у Конгресса 3,3 млрд долларов, из которых 2 млрд должны пойти на техническое обслуживание и снабжение афганских войск, и 700 млн – на зарплаты военнослужащим. Между тем, США пытаются закрепиться в Центрально-Азиатском регионе, ведут переговоры с сопредельными государствами о создании там баз и логистических центров Пентагона.

© Видео Sputnik/AP/RUPTLY
Афганистан в огне: захватят ли талибы Панджшерское ущелье и всю страну

Турция теперь видит в талибах потенциального противника (ведь они сорвали стамбульскую мирную конференцию, и жестко отреагировали на попытку Анкары сохранить военное присутствие в аэропорту Кабул). Вместе с тем, в турецком МИД вчера заявили, что не собираются принимать беженцев из Афганистана: "Турция не будет пограничником ЕС или лагерем для размещения беженцев".

Китай стремится сохранить "равноудаленность. Не раз призывал талибов разорвать связи с "Аль-Каидой"* и другими террористическими группировками. Пекин серьезно обеспокоен ситуацией в Бадахшане, где находится большое количество иностранных боевиков. Накануне делегация "Талибана"* во главе с муллой Абдул ГаниБарадаром провела переговоры в Китае с главой МИД КНР Ван И. Пекин обещал не вмешиваться во внутренние дела страны и содействовать мирному урегулированию.

"Игры" с талибами могут плохо закончиться для Исламабада, подозреваемого многими зарубежными партнерами в поддержке "Талибана"* и деструктивном влиянии на обстановку в Афганистане. Издание The News International утверждает, что афганские талибы использовали территорию Пакистана для трансграничных нападений, сбора средств, вербовки молодых людей в качестве пехотинцев, и для лечения раненых боевиков.

* – террористическая группировка, запрещенная в РФ.

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