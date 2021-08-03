Синдром Тимановской: как виноватыми оказались все, кроме нее

Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская на летних Олимпийских играх в Токио не смогла добежать до финала ни на одной из заявленных дистанций, но легко запрыгнула на первые полосы всех мировых СМИ.

Максим Огненный, Sputnik

Настоящий спортивный триллер с участием молодой бегуньи смотрят сейчас все поклонники легкой атлетики, и не только. Политика, постоянно открещивающаяся от спорта, отрицающая какое бы то ни было влияние на атлетический мир, и на этот раз не смогла остаться в стороне. Не сказать, конечно, что как-то долго она выжидала или сдерживала себя, мучилась угрызениями совести или сомневалась в правильности своего решения. Но «возмутительность» ситуации не могла оставить политику безучастной.

Что же произошло там, в загадочной Японии, на единственных в истории Играх в пандемию. Кто виноват и что делать. Давайте разбираться и искать истину. Но необходимо помнить известную поговорку о том, что истина большинством голосов не доказывается.

Факты, только факты

В современном мире зачастую большее значение и вес имеют не данные и факты, а последующие за ними реакции участвующих сторон. Как все должны понимать, к объективности субъективные, эмоциональные заявления любых заинтересованных персон не имеют никакого отношения. Поэтому, чтобы не попадать в эту, уже ставшей классической, ловушку, мы будем опираться только лишь на факты.

Итак. 30 июля Тимановская выступает в квалификационном забеге на 100 метров. Это её первая из двух дистанций, на которой она должна выступить в Токио. Показав по приезду на Олимпиаду личные рекорды на тренировках, в официальном старте Кристина уступает 13 сотых третьему месту и не проходит в полуфинал.

Как объясняла свой результат сама спортсменка, первая дистанция воспринималась ей исключительно как подготовка ко второй, 200-метровке. Можно ли винить спортсменку, которая признается в несерьезном отношении к официальным стартам, на которых она представляет страну, решать каждому, мы сейчас не об этом.

Спустя сутки "Белорусский фонд спортивной солидарности" сообщает, что атлета пытаются насильно вывезти из Токио. Причиной озвучивается критика Тимановской решения тренерского штаба включить её в состав эстафеты 4 по 400 метров. После этого фонд дополняет своё сообщение информацией о том, что Кристина планирует просить убежище в Европе.

Именно с этого момента заканчивается вся фактологическая часть этой по-настоящему печальной истории. Фонд, находящийся за тысячи километров от Токио, не только создает информационный повод для мировых СМИ, которые на Играх в Японии, честно скажем, скучают без громких историй, но и сразу же, одной фразой, переводит происшествие из чисто спортивной плоскости, в политическую, да что там, международную.

К этому мы еще вернемся, последующая реакция всех сторон тоже вызывает множество вопросов и недоумений. Пока же о фактах, от которых не убежишь, хоть Тимановская и хорошо бегает.

Кристина действительно выражала недоумение в своих социальных сетях по поводу решения тренерского штаба. Но, насколько мы знаем, не дело спортсмена обсуждать решения тех, кто её тренирует. Это, в принципе, недопустимо. Если ты не разделяешь мнение своих учителей, то почему же тренируешься у них. И не их ли заслуга, что ты отобралась сразу на две дистанции на главный старт в жизни? Это риторические вопросы.

Позднее, когда история обрела мировой масштаб, Тимановская в тех же социальных сетях попыталась объяснить, что, конечно, она бы побежала эту эстафету, что, конечно же, приложила бы все силы, чтобы помочь своей команде, несмотря ни на что. Но зачем же тогда ты изначально говорила, что недовольна решением о включении тебя в состав команды? Зачем объясняла это тем, что это как-то может помешать тебе выступить на профильных дистанциях.

Чтобы закрыть вопрос с физическим состоянием спортсменки и гипотетическим вредом для личных забегов, достаточно взглянуть на расписание соревнований. 200 метров Кристина должна была бежать в понедельник, 2 августа, а эстафетные забеги должны были состояться лишь 5 августа вечером. Два полных дня на восстановление ради возможности помочь своим коллегам… Но девушкой было принято решение возмутиться.

А уж пассажи некоторых о том, что Тимановскую лишили возможности бороться за медали на дистанции 200 метров, не могут вызвать ничего кроме снисходительной усмешки. Если брать результаты Кристины на предыдущих стартах и сравнивать с результатами квалификации, до которой её по итогу не допустили, то цифры говорят сами за себя. Квалификацию спортсменка может быть и прошла бы. Но вот на следующей стадии все соперницы показали время чуть ли не на секунду лучше.

О какой реальной борьбе за медали можно говорить, если самым высоким достижением Кристины является победа на Универсиаде 2019 года. При официально зарегистрированным лучшем результате Тимановской на 200 метров 22, 78 секунды, в каждом из полуфиналов девушка заняла бы место не выше пятого, а значит никак не смогла бы бороться даже за выход в финал. Ничего личного, только цифры.

Правильное решение тренеров

Прогрессивная общественность, только прочитав первые заголовки СМИ, сразу же возмутилась решением федерации отстранить спортсменку с формулировкой об эмоционально-психологическом состоянии.

Хотя в этом ничего возмутительного нет. Первое – сам факт действительно эмоционального заявления Тимановской в социальных сетях. А второе – содержание заявления. Спортсменка в своем обращении не только поделилась разочарованием от решения тренерского штаба, так еще решила и обвинить свое руководство в неправильной работе по подготовке к Играм. А Кристина должна была знать, что условное недоукомплектование произошло из-за новых правил МОК, согласно которым спортсмены из Беларуси должны были пройти перед ОИ большое количество допинг-тестов, которые пройти не успели.

И вот только представьте, сидит в своем номере в отеле на другом конце света тренерский штаб сборной Беларуси по легкой атлетике и, раскрыв рты, слушает признания своей подопечной. В этом тренерском штабе, несомненно, есть штатные психологи, которые понимают, что атлета откровенно «повело» и он думает не о спортивной составляющей своей поездки, а о чем-то другом. Поэтому, давайте откровенно, нет ничего удивительного в том, что было принято решение отстранить Тимановскую и отправить её домой.

Истина никогда не бывает чистой

Ирландский писатель и поэт Оскар Уайльд еще в 19 веке сказал, что истина редко бывает чистой и никогда – однозначной. История с белорусской бегуньей доказывает мудрость этого изречения.

Возвращаемся к тому, что было после. В спорт приходит политика. Врывается даже, можно сказать. Заявления послов стран, реакция МОК, новости об отъезде из Беларуси семьи Тимановской, предоставление визы спортсменке, комментарии всех, кому на эту Тимановскую до последних дней июля было абсолютно плевать. Чего только мы не прочитали за эти дни.

Спорт, который по определению своему должен быть вне политики, невольно стал главной ареной политических баталий. Нельзя не отметить всё же окончательное решение МОК не допускать спортсменку до стартов на 200 метров. Получается в сухом остатке, что решение тренеров было признано верным. С эмоциональным состоянием Кристины что-то произошло.

Сейчас уже известно, что спортсменка отправится в Польшу, чье предложение о помощи она приняла, и можно спокойно проанализировать личность спортсменки и те причины, которые, конечно же, были, и которые и подвигли ее на такие решительные действия.

А что в современном мире больше всего может сказать о личности человека? Конечно же, те самые социальные сети, с которых все и началось. И если мы говорим о спорте, то и оценивать праведность гнева спортсменки нужно исключительно по спортивным критериям. И что же мы видим?

За два месяца до старта Игр Кристина Тимановская вместе со своим мужем запускает в одной популярной социальной сети марафон, не менее популярный вид взаимодействия со своими подписчиками. Платный, конечно же, вид взаимодействия. За определенную сумму спортсменка обещает помочь любому привести себя в форму и научиться правильно питаться. Расценки разные, все они до сих пор доступны по ссылке в шапке профиля Кристины.

Несмотря на достаточно скромные двадцать с лишним тысяч подписчиков, Тимановская не стесняется предлагать своей публике различные товары и услуги, не всегда связанные со спортом. Между редкими постами о главном старте пятилетия подписчики узнают, где находится лучший парфюмерный магазин, какую выбрать диету и в каком фитнесс-клубе вас приведут в порядок.

Никто не осуждает Кристину за желание развиваться не только в спорте и желании заработать. Но мы всё же изначально говорим про Олимпийские игры и правильную подготовку к ним. Обвиняя тренеров, девушка считает для себя абсолютно нормальным растрачивать, прежде всего, свою внутреннюю энергию не только на свою форму, но и на помощь другим. Великодушно, ничего не скажешь.

Но это спорт, как любят повторять все. Это Олимпиада. Спортсмены отказываются от общения со СМИ, перестают появляться в социальных сетях, полностью уходят в себя, чтобы однажды выйти на арену и показать всё, на что они способны. Но, увы, каждый способен на разное, у каждого свой предел.

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