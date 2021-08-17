"Под ударом соседние страны": каким оружием завладели талибы

Над Кабулом развеваются флаги экстремистской организации, президент Ашраф Гани бежал, военные и гражданский персонал западных стран спешно эвакуируются. Талибам досталось оружие и техника республиканской армии, капитулировавшей в полном составе. Уже скоро у боевиков появятся собственные, хорошо оснащенные вооруженные силы. О новых возможностях исламистов читайте в материале Андрея Коца для РИА Новости.

Легкие трофеи

Режим талибов осенью 2001-го не продержался и нескольких месяцев. Войска Северного альянса при поддержке американской авиации вынудили боевиков уйти в подполье и частично отступить в соседний Пакистан. Экстремистам остро не хватало оружия и техники: самолеты ВВС США и их союзников эффективно уничтожали караваны с припасами. Однако талибы развернули масштабную партизанскую войну по всей стране и в руки им все чаще попадали образцы западного боевого хай-тека. Кроме того, усилились поставки оружия из Пакистана.

К 2010-м на любом афганском рынке можно было за небольшие деньги купить американский коллиматор, немецкую штурмовую винтовку или японскую радиостанцию. Ассортимент лавочников исправно пополняли натовские конвои, попадавшие в засады террористов. Когда "Талибан"* перешел в массированное наступление в мае этого года, боевики были оснащены не хуже солдат афганской армии.

А мотивированы гораздо лучше. Правительственная армия посыпалась сразу же после начала вывода войск США. Ни американское вооружение, ни многолетнее обучение западными инструкторами не помогли. Все семь корпусов оказались полностью небоеспособными. Целые подразделения переходили на сторону талибов с оружием и техникой.

Боевики в соцсетях публиковали фото и видео богатых трофеев, захваченных на бывших американских базах. Так, в Кундузе им достались десятки бронеавтомобилей, средний танк Т-55 и исправный БПЛА Scan Eagle. На базе в Баграме — сотни единиц специальной техники, запчасти, оборудование. А в Мазари-Шарифе и Кандагаре — вертолеты и легкие штурмовики.

Серьезный арсенал

"Талибан"* завладел всем имуществом афганской армии, кроме техники, которую удалось перегнать через границу в другие страны, в частности в Иран. По данным ежегодного бюллетеня TheMilitary Balance, правительственные войска располагали 40 средними танками Т-55 и Т-62, 640 бронетранспортерами MSFV, 200 бронеавтомобилями MaxxPro и несколькими тысячами "Хаммеров". Была и довольно серьезная артиллерия — до 50 РСЗО "Град", 85 122-миллиметровых гаубиц Д-30 и 24 155-миллиметровых M114A1, около 600 минометов. Теперь этот арсенал у талибов.

Кроме того, боевики захватили десятки тысяч единиц стрелкового оружия западного производства, тонны боеприпасов, ночные прицелы, тепловизоры, специальное оборудование, униформу, средства защиты. В пропагандистском ролике "Талибан"* показал экипировку бойцов своего спецназа — не хуже, чем у американцев.

В ВВС страны числились 22 легких штурмовика EMB-314 Super Tucano, четыре транспортных C-130H Hercules, 24 легких Cessna 208B и 18 турбовинтовых PC-12. В армейской авиации — шесть ударных вертолетов Ми-35, 76 военно-транспортных Ми-17, 41 легкий MD-530F и до 30 многоцелевых UH-60A Black Hawk. Конечно, не вся техника исправна. Но если даже часть бортов способна подняться в воздух, у "Талибана"* теперь принципиально новые возможности.

Авиация у террористической организации — большая угроза для соседних стран. Надо сказать, что поводом для американского вторжения послужили теракты 11 сентября 2001-го, когда экстремисты захватили несколько пассажирских самолетов и направили их на небоскребы в Нью-Йорке. Теоретически каждый летательный аппарат "Талибана"* — это летающий "джихад-мобиль", который можно нагрузить взрывчаткой и использовать для атаки. Афганские военные не думали об этом и отдавали технику, даже не пытаясь вывести ее из строя. А многие летчики добровольно присоединились к исламистам.

Боевые действия "переползают" из Афганистана в Центральную Азию

Риск экспансии

Сегодня талибы утверждают, что не планируют вторгаться в другие страны. Но неизвестно, что они решат завтра. Горы оружия могут внушить руководству организации уверенность в собственных силах и желание развить успех. Боевики ИГ* тоже начали взрывную экспансию в странах Ближнего Востока лишь после захвата арсеналов правительственных войск Сирии и Ирака. Многие специалисты уверены: "Талибан"* — это угроза мировой архитектуре безопасности.

По словам эксперта Ассоциации военных политологов Олега Глазунова, у талибов есть спящие ячейки во всех республиках Средней Азии, в том числе в Таджикистане, Узбекистане, Туркмении.

"Вместе с беженцами из Афганистана туда могут проникнуть и те, кто будет потом устраивать террористические акты и будоражить население, — сказал он в эфире радио Sputnik. — Зачем? Думаю, что у "Талибана"* далекоидущие планы, которые выходят за пределы Афганистана: создать пояс исламских государств в Средней Азии, поэтому они не остановятся. "Талибан"* воюет уже больше 20 лет, им выгодно, чтобы было больше союзников, поэтому им важно поставить своих людей. Думаю, и Китаю стоит опасаться: Синьцзян-Уйгурский автономный район тоже может вспыхнуть. Даже трудно представить, насколько сейчас рухнет архитектура безопасности из-за захвата Афганистана. Американцы не справились, улетели: США далеко, и им наплевать. А вот мы, иранцы, китайцы или тот же Пакистан, все остальные страны — все мы будем расхлебывать эту кашу".

Россия неоднократно давала понять, что вновь воевать в Афганистане не собирается. Однако министр обороны Сергей Шойгу также отметил, что страны ОДКБ должны быть готовы к проникновению террористов из районов, контролируемых талибами. Кроме того, он подчеркнул, что Москва продолжит модернизацию союзных армий, которые в случае обострения ситуации примут на себя первый удар.

*Террористическая организация, запрещенная в России.