Мужской фактор: ученые нашли важную причину снижения рождаемости

Согласно исследованиям ученых, за последние полвека количество сперматозоидов в семенной жидкости мужчин в развитых странах уменьшилось на 60 процентов. Ожидают, что эпидемия коронавируса усугубит проблему мужского бесплодия. Впрочем, по мнению некоторых экспертов, тревогу бить рано. Подробнее читайте в материале Альфии Еникеевой для РИА Новости.

Мужской фактор

"Сначала мы пытались сами. Почти три года ничего не получалось. Решились на ЭКО. Репродуктолог предложил пролечить меня: лапароскопия, гистероскопия, три месяца — прием лекарств. И вот первый протокол. Взяли 17 яйцеклеток, оплодотворились всего две — в остальные сперматозоиды просто не проникли. Второй раз делали ИКСИ, в результате — только три эмбриона и те не очень хорошего качества. Врач говорит, у меня все в порядке, у нас, очевидно, мужской фактор, и надо с ним что-то делать", — рассказывает 37-летняя москвичка Оксана Сысоева (имя изменено).

Оксана и ее супруг не единственные, кто столкнулся с проблемой мужского бесплодия. На тематических форумах в интернете, посвященных вопросам искусственного оплодотворения, таких историй все больше. Пользователи обсуждают диагнозы, обмениваются контактами врачей и описывают, как решились на использование донорской спермы.

"Действительно, в России сейчас наблюдается — схожая, кстати, с Европой — тенденция к снижению числа фертильных мужчин. По данным Росстата на 2018 год, частота мужского бесплодия за 18 лет выросла почти в два раза. По статистике, самая высокая она в Северо-Кавказском федеральном округе (281,4 случая на сто тысяч мужского населения). Лучше всего дела в Южном федеральном округе (33,4 случая на сто тысяч мужчин), значит, есть зависимость от региона", — пояснил профессор Института урологии и репродуктивного здоровья человека Сеченовского университета, доктор медицинских наук Дмитрий Еникеев.

Информацию подтверждают недавние работы ученых из Института цитологии и генетики СО РАН: они сравнивали качество спермы и уровни тестостерона в крови у жителей Новосибирска, Улан-Удэ, Кемерово и Якутска. В двух последних городах — хуже всего. Исследователи связывают это с плохой экологией. Кроме того, не исключают, что качество семенной жидкости зависит и от принадлежности к той или иной этнической группе.

Эпидемия мужского бесплодия

По показателям мужского бесплодия Россия — в компании наиболее развитых стран. В последние несколько десятилетий снижение качества спермы у соотечественников фиксируют французские, швейцарские и американские ученые.

В 2017-м международная команда исследователей даже предположила, что такая ситуация характерна вообще для всех европейских стран, Австралии, Новой Зеландии и США. Проанализировав 185 работ, посвященных этой теме, ученые выяснили: за последние 40 лет количество сперматозоидов в семенной жидкости жителей этих государств в среднем уменьшилось на 60 процентов, а концентрация — на 52 процента. При этом плодовитость мужчин из Южной Америки, Азии и Африки за тот же период пострадала не так значительно: показатели упали на 21 и 14 процентов соответственно.

Более того, у фертильных мужчин из этих регионов качество семенной жидкости, наоборот, улучшилось: количество сперматозоидов увеличилось на 23 процента, а их концентрация — на 14 процентов. Чего нельзя сказать о жителях развитых стран: у них эти показатели снизились на 24 и 26 процентов.

Виноваты сами

К сожалению, в будущем проблема может усугубиться, отмечают специалисты.

"Общемировые тенденции указывают на увеличение числа мужчин с бесплодием в развитых странах. Есть множество факторов, отрицательно влияющих на мужскую фертильность; один из самых явных — курение. В частности, крупный систематический обзор, проведенный группой ученых из США и Израиля, показал: качество спермы (количество сперматозоидов, их подвижность, а также морфологические показатели) значительно хуже именно у курящих. Похожий негативный эффект и при повышенном употреблении алкоголя. Если выпивать в неделю более 50 миллилитров этилового спирта (в составе разных напитков процент разный), качество спермы может ощутимо снизиться", — отмечает профессор Еникеев.

Среди причин, воздействующих на мужское бесплодие, специалисты называют также плохую экологию, использование пестицидов и химикатов, разрушающих эндокринную систему, хронический стресс и неправильное питание.

По словам Дмитрия Еникеева, негативно влиять на мужскую плодовитость может и сидячий образ жизни. Так, недостаточную физическую активность вкупе с загрязнением окружающей среды считают главными причинами ухудшения фертильности в Европе и Северной Америке.

Кроме того, есть опасения, что на качестве спермы современных мужчин скажется нынешняя пандемия. В конце прошлого года появилось сразу несколько работ, демонстрирующих, что тяжелое течение COVID-19 может привести к бесплодию у представителей сильного пола. Однако для окончательных выводов данных пока недостаточно, полагают эксперты.

Не все так плохо

Впрочем, среди исследователей, интересующихся темой мужской фертильности, есть и оптимисты. По мнению ученых из Гарвардского университета (США), тот факт, что в последние годы качество спермы у жителей развитых стран ухудшается, еще ни о чем не говорит.

Дело в том, что в зависимости от разных факторов это качество у человека меняется. Полный цикл обновления занимает около двух месяцев. Подобные процессы — не патологические и происходят в целом в популяции. Следовательно, судить по количеству и концентрации сперматозоидов об общем снижении фертильности рано, отмечают авторы работы. Возможно, эта тенденция — лишь временное явление.

Кроме того, большое число половых клеток в семенной жидкости не означает автоматически высокую фертильность: никто не знает, какое количество оптимально. В частности, в работе 2017 года, фактически объявившей об эпидемии мужского бесплодия в развитых странах, количество сперматозоидов у добровольцев было в пределах нормы: более 15 миллионов на миллилитр. Это указывает на нормальную фертильность.

Профессор Дмитрий Еникеев считает, что в такой позиции есть рациональное зерно. Качество спермы сильно варьируется в зависимости от времени оценки в разных популяциях. Однако отрицать влияние образа жизни, вредных привычек и экологии на мужскую фертильность тоже нельзя.