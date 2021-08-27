"Европа против приезжих": ждать ли наплыва афганцев в России

Тысячи людей пытаются покинуть Афганистан. Больше двух миллионов беженцев уже в соседних странах — Пакистане и Иране.

СУХУМ, 27 авг - Sputnik. Запад предпочел бы направить следующую волну в другие пограничные республики — среднеазиатские. Сами американцы и европейцы не спешат принимать вынужденных переселенцев. Но такой подход категорически не устраивает Москву. В каком направлении хлынет поток, разбиралось РИА Новости.

Тысячи километров границ

"Мы не собираемся вмешиваться во внутренние дела Афганистана, тем более втягивать наши вооруженные силы в конфликт всех против всех. Там, по-моему, это и происходит", — оценил обстановку Владимир Путин.

Но игнорировать хаос, который оставляют после себя войска западной коалиции, очевидно, не получится, ведь все происходит у границ бывшего СССР — и Афганистан может стать прибежищем экстремистов. В Кремле это прекрасно понимают.

"Они попытаются начать прямую эскалацию в сопредельных государствах, а это прямая угроза уже и нашей стране, нашим союзникам, так же как и возможный рост наркотрафика, обострение проблемы нелегальной миграции", — перечислил российский президент.

На Северном Кавказе уже приходилось отражать атаки международных террористов. И Путин уверен: если бы тогда их не разгромили, "ужасы, которые происходят сегодня в Афганистане, продолжались бы и на нашей земле".

При этом попасть в Россию из стран Средней Азии несложно — с ними, кроме Туркменистана, безвизовый режим. "Мы не хотим, чтобы у нас под видом беженцев опять появились какие-то боевики. Их могут быть тысячи, а то и сотни тысяч, а может быть, и миллионы. Граница-то какая? Тысячи километров. Сел на что угодно, хоть на осла, и поехал по степи", — подчеркнул Путин.

В советское время рубежи со Средним Востоком были хорошо оборудованы и укреплены. В 1990-х атакам с афганской стороны подвергся самый протяженный участок — таджикский. Моджахеды пытались прорваться через заставы российских пограничников в охваченную гражданской войной республику.

Сейчас в Таджикистане — наплыв беженцев, и власти затрудняются сказать, сколько их прибыло. Официальный Душанбе не считает "Талибан"* легитимным представителем соседнего государства. "Таджикистан не признает ни одно правительство в этой стране, которое будет сформировано путем угнетения и преследования, без учета позиции всего афганского народа, в особенности его национальных меньшинств", — расставили акценты в пресс-службе президента.

На севере Афганистана компактно живут узбеки, туркмены и таджики. Солидарность с соплеменниками — не последний фактор в политике Душанбе. Там все же рассматривают возможность размещения ста тысяч беженцев, сообщил замглавы комитета по чрезвычайным ситуациям Имомали Иброхимзода. Цифра не окончательная, ее обсуждают с международными организациями.

Рустам Азизи, замдиректора Центра исламоведения при президенте Таджикистана, в разговоре с РИА Новости подтверждает, что в республике оборудовали полевой лагерь. Сейчас все приезжие сосредоточены в основном в Хатлонской области (соседней с Афганистаном). "Но речь идет исключительно о временном размещении. Страны региона могут принять несколько десятков тысяч беженцев, однако при условии внешней поддержки", — считает собеседник.

Узбекистан пустил к себе охрану афганского маршала, этнического узбека Дустума, но затем вернул около полутора сотен беженцев обратно. В Ташкенте пообещали: причастные к террористическим организациям не проникнут в регион посредством эвакуационных рейсов из Афганистана.

Ашхабад пока тоже не изъявлял желания приютить жителей соседней страны.

Спасение от мести

Западные страны выражают готовность принять тех, кто сотрудничал с оккупационными войсками, но времени на это осталось немного — до 31 августа. Американская авиация действительно работает в режиме воздушного моста. Однако пока эвакуировали лишь несколько десятков тысяч.

Президент Джо Байден распорядился выделить до полумиллиарда долларов помощи. И договорился с властями Албании и Косово о временном размещении политических мигрантов из Афганистана, которые направляются в США. Сколько именно беженцев может теперь появиться на Балканах и как долго они там пробудут, не уточняется.

Остальные европейские страны не спешат открывать двери. Все боятся повторения миграционного кризиса 2015-2016 годов, когда хлынули потоки сирийцев. Греция, например, с тревогой призывает усилить охрану границ. Премьер-министр Кириакос Мицотакис попросил Брюссель поддержать соседние с Афганистаном государства, чтобы беженцы не устремились в Европу. "Мы не можем допустить приезда миллионов людей в ЕС, и уж точно не через Грецию", — подчеркнул он.

Возмущенная "разрушением демократических устоев на фоне афганских событий", Эстония готова "внести вклад" и предоставить кров десяти беженцам. Словения согласна лишь на пять. "Брать на себя другие обязательства мы не будем", — предупредил министр иностранных дел Анже Логар. Еще жестче высказался словенский премьер-министр Янез Янша: ни Брюссель, ни Любляна не обязаны помогать и платить за каждого, "кто покидает страну, вместо того чтобы ее защищать".

Канцлер Германии Ангела Меркель осторожничает: она предложила сначала устроить вынужденных переселенцев в соседних с Афганистаном республиках, прежде чем даже обсуждать их приглашение в Европу. В Германию, по данным ООН, в прошлом году и так прибыли 180 тысяч афганских переселенцев.

В Будапеште заявили, что не собираются расплачиваться за чужие геополитические провалы. Не рада гостям и Вена. В Австрии уже многочисленная афганская диаспора: за последние несколько лет приехали больше 40 тысяч человек. "У нас по-прежнему проблемы с их интеграцией, и поэтому мы против дополнительных переселенцев", — объяснил канцлер Себастьян Курц.

В Вене считают, что Брюсселю нужно укрепить внешние границы, бороться с контрабандистами и нелегальной миграцией, а помогать афганцам должны страны региона и Турция.

Хватило сирийцев

Но Анкара до сих пор ощущает последствия предыдущего миграционного кризиса — из-за войны в Сирии. Турция разметила 3,7 миллиона человек, потратив астрономические суммы. Поэтому предложение приютить еще и афганцев возмутило Анкару. "Ни в коем случае не возьмем на себя международные обязательства третьих стран и не будем принимать новую волну миграции", — отреагировали в МИД.

Потоки афганцев уже хлынули в Турцию через Иран, не закрывший сухопутные границы. "Сейчас у нас около полумиллиона беженцев из Афганистана. Впереди опасный и рискованный период. Мы должны быть начеку", — предупредил главный союзник президента Реджепа Эрдогана по Народному альянсу Девлет Бахчели. На границе с Ираном возводят бетонную стену.

"Содержание мигрантов обходится дорого. Дополнительный приток потребует еще больших ресурсов. К тому же, в отличие от сирийцев, близких туркам, ассимилировать афганцев очень сложно. Ситуация с беженцами давит не только на внутреннюю политику страны, но и на внешний курс", — пояснил в беседе с РИА Новости доцент Дипломатической академии МИД России, тюрколог Владимир Аватков.

Европе такая гуманитарная нагрузка тоже в тягость. Вынужденные переселенцы получат статус беженцев, а не мигрантов, отмечает доктор политических наук, профессор СПбГУ Наталья Еремина. "Им предоставят максимум льгот при минимуме обязательств. Не требуются ни владение языком, ни знание правовой системы или истории, — говорит она. — Интеграция не особо эффективна, политика мультикультурализма и вовсе потерпела крах. Соцвыплаты, полагающиеся беженцам, могут стать серьезной обузой для стран ЕС, а это приведет к усилению недовольства в обществе".

В самом Афганистане — рекордный уровень рождаемости, напоминает генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов. "Население — 37,5 миллиона, к концу века может быть сто. Экспорт — на 500-600 миллионов долларов, импорт — пять миллиардов. Афганцы нацелены на богатые страны Евросоюза, особенно те, где большие диаспоры", — указывает он.

Пока американцы и европейцы спорят, на ком больше ответственности за происходящее в покинутой стране, основной поток переселенцев принимают Пакистан и Иран. Остальные соседи пытаются осмыслить, что им с этим делать.

*Террористическая организация, запрещенная в России.