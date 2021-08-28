"Их здесь скрываются тысячи": что скоро начнется в Афганистане

"Исламское государство"*, о котором как-то забыли на фоне спешной эвакуации граждан западных стран из Афганистана, вновь громко заявило о себе.

СУХУМ, 28 авг - Sputnik. Последствия кровавой террористической атаки рядом с аэропортом Кабула пока сложно спрогнозировать, но уже очевидно: имидж США и их союзников по коалиции сильно пострадал. Подробнее читайте в материале Андрея Коц для РИА Новости.

Пощечина напоследок

Едкий дым, автоматные очереди в воздух, десятки окровавленных тел под колючей проволокой и растерянные лица американских морпехов — кадры с места теракта обошли все мировые СМИ.

Не так давно Джо Байден, оправдывая вывод войск из Афганистана, заявил, что военные выполнили там поставленные перед ними задачи. Он подчеркнул, что Пентагону удалось полностью ликвидировать террористическую угрозу для граждан США.

Однако теракты в аэропорту Кабула показали, что президент слабо владеет ситуацией. На прощание боевики ИГ влепили Белому дому звонкую пощечину. По последним данным, от двух взрывов погибли более 170 человек, в том числе 13 военнослужащих США. Это крупнейшие разовые потери американской армии с 2011-го.

Несколько сенаторов призвали Байдена уйти в отставку. Американские журналисты требуют стереть с лица земли по одному афганскому городу за каждого убитого солдата. А в Пентагоне ломают голову, как ответить террористам псевдохалифата, чтобы хотя бы частично сохранить лицо.

Для американцев оказалось полной неожиданностью то, что ИГ чувствует себя в Афганистане вполне вольготно и проводит комплексные, тщательно законспирированные акции. Теракт такого масштаба требует тщательной подготовки и развитой агентурной сети.

Кабульскому аэропорту не помогли ни разведывательные аэростаты, ни боевые вертолеты, патрулирующие периметр, ни прочий военный хай-тек.

Отмежеваться от ИГ

Риск новых терактов сохраняется. Американскому командованию пришлось обратиться к новым афганским властям с просьбой о помощи в обеспечении безопасности воздушной гавани.

Вчерашние противники фактически объединились против общего врага. Не секрет, что талибы конфликтуют с ИГ. Хотя обе организации признаны в России террористическими и исповедуют радикальный ислам, цели у них разные.

Если "Талибан"* на словах отказывается от экспансии в другие страны, то "Исламское государство" выступает за глобальный халифат, в котором Афганистан станет лишь одной из провинций.

Наконец, талибам как воздух нужны международное признание, помощь в восстановлении страны и иностранные инвесторы. Сейчас они активно демонстрируют "умеренность", показательно открещиваются от отморозков с Ближнего Востока, обезглавливающих людей и сжигающих пленных заживо. С ИГ им точно не по пути.

Все против всех

О создании "Вилаята Хорасан"* на территории Афганистана и нескольких других стран региона "Исламское государство" объявило 10 января 2015-го. Группа командиров пакистанского движения "Техрик-е Талибан Пакистан"* во главе с Хафизом Саид Ханом дала клятву верности главарю ИГ Абу Бакру аль-Багдади. Лидеры новой провинции псевдохалифата начали активно переманивать на свою сторону афганских радикалов, что вызвало резкое неприятие руководства "Талибана". Глава организации Ахтар Мансур даже обратился к аль-Багдади с требованием прекратить вербовку и оставить Афганистан в покое. Тот ничего не ответил.

Ряды ИГ быстро пополнялись. К июню 2015-го экстремисты выбили талибов из нескольких районов восточной провинции Нангархар, закрепились в Фарахе и Гильменде. В августе псевдохалифату принесла присягу другая афганская радикальная организация — "Исламское движение Узбекистана"* В провинции Забуль разгорелись ожесточенные бои между ИДУ и талибами. К ноябрю террористов разгромили, попутно выбив их из Фараха.

В 2016-м ИГ били в Нангархаре. Экстремисты угодили между молотом и наковальней — с одной стороны их прижимали талибы, с другой — Силы безопасности Афганистана. Вдобавок по целям псевдохалифата наносили авиаудары ВВС США. Так, 13 апреля 2017-го американский самолет сбросил на комплекс подземных тоннелей в районе Ачин мощнейшую неядерную бомбу GBU43/B MOAB, уничтожив более 36 террористов. Пентагон за два года четырежды обезглавил "Вилаят Хорасан", убив четырех эмиров. Но полностью победить ИГ так и не удалось.

Тактика террора

Исламисты сменили формат и начали создавать в разных провинциях спящие ячейки. В 2020-м в ООН оценивали их численность в полторы-две тысячи человек. Боевики совершили десятки терактов — против талибов, военнослужащих западной коалиции, мирных жителей. Особенно зверски фанатики расправлялись с иноверцами. До минувшей пятницы самым страшным терактом в Афганистане в исполнении ИГ был взрыв смертника на свадьбе в Кабуле 18 августа 2019-го. Тогда погибли в основном шииты — 92 человека. Еще 142 получили ранения различной степени тяжести.

Другой способ терактов исламистов — расстрелы людей, как правило, безоружных, в общественных местах. В марте 2020-го боевики ворвались в сикхскую общину в Кабуле и открыли огонь по молящимся прихожанам. Несколько десятков человек были убиты. В мае в результате взрыва и стрельбы в провинции Нангархар погибли по меньшей мере 24 афганца. А 2 августа того же года экстремисты атаковали тюрьму в Джелалабаде, убив 29 человек и отпустив на свободу сотни уголовников.

Боевиков арестовывали, уничтожали, загоняли в подполье. Но ИГ в Афганистане раз за разом напоминало о себе. Последние теракты в кабульском аэропорту — это заявление о том, что "Вилаят Хорасан" жив и готов побороться за власть и влияние с новообразованным Исламским Эмиратом Афганистан. Страну, вполне возможно, ждет новая большая война, и неизвестно, кто выйдет победителем.

* Запрещенные в России террористические организации.