"Они не остановятся": чего России ждать от НАТО в Черном море

СУХУМ, 4 сен - Sputnik. По словам Зеленского, только так можно противостоять "активизации российских войск в регионе". Что Североатлантический альянс планирует на наших южных рубежах, читайте в материале Андрея Коц для РИА Новости.

Рост присутствия

Зеленский эмоций не сдерживал. Русские давят со всех сторон — с севера готовят плацдарм для атаки из Белоруссии, с запада хотят вторгнутся из Приднестровья. А в Крыму вот-вот перережут судоходство и сделают Азовское море своим внутренним. Украинский президент призвал усилить взаимодействие причерноморских стран по военной линии и в очередной раз подчеркнул, что именно НАТО обеспечит безопасность региона.

В Брюсселе важность Черного моря осознают и без подсказок из Киева. В конце августа замгенсека НАТО Мирч Джоанэ указал: контролируя эту акваторию, Запад сможет влиять на Ближний Восток и Средиземноморье. И это, что важнее, ослабит Россию.

Командующий четвертой армией ВВС и ПВО Южного военного округа Николай Гостев сообщил журналистам, что в этом году разведывательная авиация НАТО появляется у Крыма в три раза чаще. По его словам, истребители 15 раз поднимались на сопровождение потенциальных нарушителей границы и ни один борт не остался незамеченным.

"Это неудивительно, натовцы последовательно гнут свою линию, — объяснил РИА Новости член-корреспондент Академии военных наук Сергей Судаков. — США и их союзники постепенно наращивают военное присутствие в регионе с 2014 года, как и в Баренцевом море, а также на Дальнем Востоке. Для сравнения: в 2019-м авиация НАТО приближалась к нашим границам в Крыму 270 раз, а в этом году — уже более 560. Их главная задача — "срисовать" системы противовоздушной и противокорабельной обороны, прикрывающие побережье".

Приоритетные цели

В частности, западные разведки очень интересуются противокорабельными береговыми комплексам "Бастион" и "Бал". Их дальнобойные ракеты способны поразить цели в большей части Черного моря. Кроме того, натовцы "ловлей на живца" пытаются выяснить количество и место дислокации в Крыму зенитных систем С-400 "Триумф" и С-300ПМ.

"Как только самолет-провокатор приближается к границе, наши радиолокационные системы начинают его вести, тем самым выдавая свое положение, — уточняет Судаков. — Параллельно американские спутники, висящие над регионом, проводят топографическую съемку местности, основываясь на данных от разведчика. Задача — выяснить, какие типы вооружений привязаны к этим РЛС, сколько их и где позиции".

Впрочем, добавил эксперт, российские военные крайне редко показывают то, что хочет увидеть разведчик. Радиолокационные станции крымской системы ПВО, как правило, сопровождают иностранцев в пассивном режиме. Поэтому самолеты НАТО не могут определить их координаты.

Морское противостояние

Североатлантический альянс активизировался и на море. Боевые корабли НАТО регулярно заходят в украинские порты и участвуют в совместных с ВМСУ учениях. Например, в июльских маневрах Sea Breeze участвовали несколько десятков вымпелов западных стран. Черноморский флот внимательно следил за ходом учений в полной готовности ответить на возможные провокации. После инцидента с британским эсминцем Defender у берегов Крыма российские моряки относятся к западным коллегам с повышенной настороженностью.

"Британский корабль вошел в российские воды без оповещения, которое должно быть сделано как минимум за час, он не соблюдал российские законы и правила, которых был обязан придерживаться в соответствии с Морской конвенцией, — рассказал в интервью BBC российский посол в Великобритании Андрей Келин. — Это был не мирный проход, а демонстрация того, что это украинские воды, что совершенно не соответствует действительности. Лондону не следует повторять собственный плачевный опыт, иначе Великобритания снова окажется в трудном положении".

Посол не грозил применением военной силы, однако очевидно, что российские моряки настроены более чем решительно. Это признают и на Западе. На днях в официальном издании ВМС США Navy Times описали, как эсминец Ross в начале июля столкнулся с Черноморским флотом. По данным американских журналистов, корабли вышли на связь с эсминцем и порекомендовали ему изменить курс, не приближаться к Крыму. Ross это проигнорировал.

Вымпелы Черноморского флота продолжили сопровождение, держась на расстоянии около семи километров. Вскоре радар эсминца обнаружил приближение неопознанных самолетов, однако они не попали в зону прямой видимости — визуальный контакт с российской авиацией экипаж эсминца не установил. В конце концов американцам пришлось отвернуть в сторону.