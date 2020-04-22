Как оживить военные истории на страницах СМИ: вебинар от SputnikPro

24 апреля в 13:00 Международная образовательная программа SputnikPro запускает пятую онлайн-сессию на тему "Как сделать спецпроект или серию материалов ко Дню Победы интересно и не так, как каждый год".

На вебинаре эксперты расскажут, как в проектах о Великой Отечественной войне создавать материалы на основе малоизвестных фактов, уникальных кадров документальной съемки в соавторстве с читателями.

К участию в онлайн-сессии приглашаются журналисты, блогеры, сотрудники пресс-служб и руководители СМИ. Желающих принять участие в вебинаре просим заполнить форму. Зарегистрированным участникам будет отправлено письмо с указанием способа доступа к онлайн-сессии (примерно за час до начала вебинара). Дополнительную информацию можно получить по телефону: +7 940 9977022.

SputnikPro — международный просветительский проект в области медиа, инициированный агентством Sputnik.

SputnikPro — это система уникальных семинаров, лекций и мастер-классов лучших российских и зарубежных медиаменеджеров, экспертов и ведущих специалистов агентства для журналистов, пресс-секретарей, блогеров и студентов старших курсов профильных вузов. Проект SputnikPro прошел уже в 22 странах мира: от Армении до Индии, от Греции до Китая. С марта 2018 года в проекте приняли участие более 3000 участников из 80 стран. Следите за новостями проекта на странице в Facebook.

Читайте также: