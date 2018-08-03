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Церемония открытия военных учений Noble Partner в Грузии

МИД России: учения Грузии и НАТО не способствуют стабильности в Причерноморье

Sputnik
Кавказ
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Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что настоящая задача совместных учений Грузии и НАТО — проецирование силового давления на Абхазию, Южную Осетию и Россию.

СУХУМ, 3 авг —Sputnik. Москва не согласна с позицией Тбилиси, что совместные учения с НАТО ("Достойный партнер") призваны содействовать стабильности в Черноморском регионе, заявила официальный представитель министерства иностранных дел Мария Захарова. Об этом сообщает РИА Новости

Штаб-квартира НАТО
© Фото : UD/Frode Overland Andersen
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"Мы не можем согласиться с заявлениями, в том числе минобороны Грузии, что эти учения нацелены на содействие стабильности и безопасности и в Черноморском регионе", — заявила она, добавив, что стабильность и безопасность — это "конструктивный диалог, а не вертолеты и танки".

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По ее словам, настоящая задача этих учений — проецирование силового давления на Абхазию, Южную Осетию и Россию.

"Реальные последствия — подпитка милитаристских настроений, неизбежная эскалация напряженности", — добавила она.

Масштабные многонациональные военные учения "Достойный партнер-2018" проходят в Грузии с 1 по 15 августа. Церемония открытия состоялась на военном аэродроме "Вазиани" недалеко от Тбилиси. Открытие началось с показательного выступления. Военнослужащие Грузии, США и Германии высадились с вертолетов Black Hawk и продемонстрировали захват бункера с уничтожением условного противника.

Теги:
военные учения, НАТО, МИД РФ, Мария Захарова, Грузия



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