МИД России: учения Грузии и НАТО не способствуют стабильности в Причерноморье

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что настоящая задача совместных учений Грузии и НАТО — проецирование силового давления на Абхазию, Южную Осетию и Россию.

СУХУМ, 3 авг —Sputnik. Москва не согласна с позицией Тбилиси, что совместные учения с НАТО ("Достойный партнер") призваны содействовать стабильности в Черноморском регионе, заявила официальный представитель министерства иностранных дел Мария Захарова. Об этом сообщает РИА Новости.

© Фото : UD/Frode Overland Andersen МИД Абхазии: НАТО сознательно поощряет милитаризацию Грузии

"Мы не можем согласиться с заявлениями, в том числе минобороны Грузии, что эти учения нацелены на содействие стабильности и безопасности и в Черноморском регионе", — заявила она, добавив, что стабильность и безопасность — это "конструктивный диалог, а не вертолеты и танки".

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По ее словам, настоящая задача этих учений — проецирование силового давления на Абхазию, Южную Осетию и Россию.

"Реальные последствия — подпитка милитаристских настроений, неизбежная эскалация напряженности", — добавила она.

Масштабные многонациональные военные учения "Достойный партнер-2018" проходят в Грузии с 1 по 15 августа. Церемония открытия состоялась на военном аэродроме "Вазиани" недалеко от Тбилиси. Открытие началось с показательного выступления. Военнослужащие Грузии, США и Германии высадились с вертолетов Black Hawk и продемонстрировали захват бункера с уничтожением условного противника.