Путин: слюнтяй не может возглавлять государство при таких гражданах

Президент России Владимир Путин прибыл в Дагестан, где в эти дни отмечают 20-ю годовщину вторжения в республику банд террористов со стороны Чечни и их разгрома.

СУХУМ, 12 сен – Sputnik. Силы и мужество главе государства дают люди, заявил президент России Владимир Путин во время визита в Дагестан, где в эти дни вспоминают события 20-летней давности - вторжение террористов и их разгром.

На встрече с ополченцами, принимавшими участие в боевых действиях в Дагестане в августе-сентябре 1999 года, российский лидер отметил их мужество и доброту и сказал, что при таких гражданах слюнтяй не может возглавлять государство.

"При таких людях, при таких замечательных, красивых и добрых женщинах, при таких мужественных и строгих мужчинах в России не может быть какой-то слюнтяй во главе государства - это само собой разумеется, это по-другому невозможно", - сказал Путин.

Участники беседы рассказали, как изменился Ботлихский район Дагестана и поблагодарили за поддержку. Путин пообещал, что республика и район продолжат развиваться.

В 2019 году исполняется 20 лет вторжению в Дагестан банд террористов со стороны Чечни. Под командованием Шамиля Басаева и Хаттаба они вторглись в Дагестан 7 августа 1999 года. Целью декларировалось "освобождение" мусульман. В результате нападения, по данным ФСБ России, погибли более 280 и получили ранения свыше 800 военнослужащих, силовиков и гражданских.

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