Казбек Коков избран главой Кабардино-Балкарии

Президент России Владимир Путин в сентябре 2018 года назначил врио главы КБР Казбека Кокова, работавшего в администрации главы государства.

СУХУМ, 3 окт - Sputnik. Депутаты парламента Кабардино-Балкарии в четверг избрали главой региона Казбека Кокова, который до этого больше года временно исполнял обязанности руководителя республики, передает РИА Новости.

"По результатам тайного голосования главой Кабардино-Балкарской республики избран Коков Казбек Валерьевич", - сказала спикер парламента Татьяна Егорова.

Согласно законодательству, главу Кабардино-Балкарии выбирают депутаты парламента республики из представленных президентом России трех кандидатур.

В сентябре 2019 года Путин представил в парламент КБР кандидатов для избрания на должность главы республики: кроме Казбека Кокова, это директор регионального филиала ПАО "Русгидро" Игорь Кладько и министр природных ресурсов и экологии региона Ильяс Шаваев.

За кандидатуру Казбека Кокова единогласно проголосовали все 70 депутатов.

Прежний руководитель республики Юрий Коков, который возглавлял регион с 2013 года, был назначен заместителем секретаря Совета безопасности России.

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