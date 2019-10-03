Казбек Коков избран главой Кабардино-Балкарии

СУХУМ, 3 окт - Sputnik. Депутаты парламента Кабардино-Балкарии в четверг избрали главой региона Казбека Кокова, который до этого больше года временно исполнял обязанности руководителя республики, передает РИА Новости.
"По результатам тайного голосования главой Кабардино-Балкарской республики избран Коков Казбек Валерьевич", - сказала спикер парламента Татьяна Егорова.
Согласно законодательству, главу Кабардино-Балкарии выбирают депутаты парламента республики из представленных президентом России трех кандидатур.
В сентябре 2019 года Путин представил в парламент КБР кандидатов для избрания на должность главы республики: кроме Казбека Кокова, это директор регионального филиала ПАО "Русгидро" Игорь Кладько и министр природных ресурсов и экологии региона Ильяс Шаваев.
За кандидатуру Казбека Кокова единогласно проголосовали все 70 депутатов.
Прежний руководитель республики Юрий Коков, который возглавлял регион с 2013 года, был назначен заместителем секретаря Совета безопасности России.
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