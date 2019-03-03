Кадыров об итогах развития Чечни за 12 лет его управления: чудесное преображение

СУХУМ, 3 мар – Sputnik. Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале назвал "чудом" результаты развития республики за 12 лет.

"Прошло двенадцать лет со дня утверждения меня парламентом Чеченской республики в должности президента республики. Перед нами стоял комплекс исключительно острых проблем – от международного терроризма до плачевной ситуации на рынке труда. Следуя курсу нашего первого президента, Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова, и при поддержке президента России Владимира Путина мы совершили чудо!" - написал Кадыров.

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Кадыров вспомнил и прогнозы экспертов, которые заявляли, что "потребуются десятилетия для достижения мира, возрождения экономики и обеспечения достойных условий жизни". По словам Кадырова, Чечня за 12 лет не только "залечила раны" но и преобразилась "в один из самых безопасных и стабильных субъектов России", уничтожив на своей территории международный терроризм и значительно сократив безработицу.

Глава Чечни также отметил, что республика привлекла "многомиллиардные инвестиции, обеспечив устойчивое развитие промышленности и АПК, достойные условия для бизнеса и вдохнув новую жизнь в образование и здравоохранение".

"И это только начало. И пока в моей груди бьётся сердце, я буду упорно трудиться во благо нашего народа и Отечества – России", - резюмировал глава Чечни.

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В 2010 году Кадыров внес в парламент Чечни инициативу об изменении названия высшего должностного лица республики, объяснив это тем, что "в едином государстве должен быть только один президент, а в субъектах первые лица могут именоваться главами республик, главами администраций, губернаторами".

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На второй срок 5 марта 2011 года Кадыров был утвержден уже как глава республики.