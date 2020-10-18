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Литературный фестиваль "Рифмы на Рице" пройдет онлайн из-за ограничений

© Sputnik / Томас Тхайцук
Кавказ
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/caucasus/20201018/1031122053/Literaturnyy-festival-Rifmy-na-Ritse-proydet-onlayn-iz-za-ogranicheniy.html

Цель проекта "Рифмы на Рице" – сохранение языка и культуры абхазского и адыгского народов, укрепление взаимодействия молодых литераторов Абхазии и Кабардино-Балкарии.

СУХУМ, 18 окт - Sputnik. Третий абхазо-адыгский литературный фестиваль "Рифмы на Рице" проходит онлайн из-за ограничений от COVID-19, но это  обстоятельство только увеличило количество участников чтений, сообщила автор проекта, поэт Зарина Канукова.

Фестиваль Рифмы на Рице
© Foto / Зарина Канукова
Искандер на адыгском: в Абхазии завершился фестиваль "Рифмы на Рице"

По словам Кануковой, фестиваль посвящен 120-летию со дня рождения адыгского поэта, основоположника кабардинской литературы Али Шогенцукова и памяти абхазского поэта Рушбея Смыр, 70-летие со дня рождения которого отмечают в 2020 году.

Организаторы отмечают, что основная работа по изучению родных литератур, взаимным переводам, пропаганде современных авторов происходит между фестивалями. В Нальчике выходят стихи и прозаические произведения абхазских авторов, в Абхазии публикуют художественные тексты адыгских мастеров пера.

Абхазский государственный университет ежегодно принимает участие в проекте. Центр абхазской культуры в Нальчике в этом году также стал партнером фестиваля и пригласил студентов вузов Кабардино-Балкарии.

Тексты и видео по теме фестиваля публикуются на официальном сайте организатора мероприятия Кабардино-балкарской общественной организации "Жан" и на странице в социальной сети.

Партнерами фестиваля с абхазской стороны выступают: Союз писателей, редакция журнала "Алашара", Союз художников Абхазии; Абхазский государственный драматический театр им. Чанба, Русский драматический театр им. Искандера, Сухумское художественное училище.

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