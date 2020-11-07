Первая группа добровольцев от армянской общины Абхазии отправилась в Нагорно-Карабахскую республику в составе более 20 человек в пятницу 7 ноября.

СУХУМ, 7 ноя – Sputnik, Бадри Есиава. Группа добровольцев из Абхазии прибыла в Нагорный Карабах рано утром в субботу 7 ноября, сообщил корреспонденту Sputnik глава Армянской общины республики Галуст Трапизонян.

"Вчера они долетели до Армении, где их приняли и разместили. К утру сегодняшнего дня они уже были в Арцахе. Все эти люди – они простые граждане Абхазии, некоторые из которых прошли Отечественную войну народа Абхазии. Они не смогли остаться в стороне в столь сложное для наших соотечественников время", - отметил Трапизонян, который и сам является ветераном Отечественной войны народа Абхазии и Героем Абхазии.

Глава общины добавил, что в случае необходимости в Абхазии есть еще добровольцы, готовые в любую минуту выехать на помощь жителям Нагорного Карабаха. Первая группа добровольцев из республики состоит из более чем 20 человек.

Ранее Армянская община Абхазии обращалась с призывом к России об урегулировании конфликта в Карабахе.

Обострение ситуации в Нагорном Карабахе началось 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании боевых действий. В обеих странах объявлено военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения и обязаться начать переговоры без предварительных условий.

9 октября по приглашению президента России в Москву прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября. Американский госдеп объявлял о достигнутом гуманитарном прекращении огня с 8:00 26 октября, но и после этого стороны конфликта заявляли о его несоблюдении противником.

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