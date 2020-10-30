Кремль сообщил, когда российские миротворцы могут быть введены в Карабах

В четверг 29 октября президент РФ Владимир Путин заявил, что урегулировать ситуацию в Нагорном Карабахе можно только тогда, когда будет найден баланс интересов обеих сторон - Азербайджана и Армении.

СУХУМ, 30 окт - Sputnik. В Кремле подчеркивают, что миротворцы в Карабах могут быть введены исключительно с согласия обеих сторон конфликта, сообщают РИА Новости со слов пресс-секретаря президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее премьер Армении Никол Пашинян заявил, что размещение российских миротворцев в зоне карабахского конфликта могло бы стать выходом из сложившейся ситуации, и призвал США и Францию поддержать миротворческие усилия России в Карабахе, отмечается в сообщении агентства.

"Мы уже неоднократно отвечали на аналогичные вопросы. Любые миротворцы вводятся в зону конфликта исключительно с согласия обеих сторон", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, как в Кремле относятся к тому, что Пашинян высказался за ввод в зону конфликта российских миротворцев.

Обострение конфликта на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. В Армении и Азербайджане объявлено военное положение. Обе стороны обвиняют друг друга в развязывании военных действий. В Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.

Первую попытку заключить перемирие стороны предприняли в ночь на 10 октября на консультациях в Москве. Министров иностранных дел Армении и Азербайджана в российскую столицу пригласил президент Владимир Путин. По итогам встречи Баку и Ереван договорились о прекращении огня с 12:00 10 октября — для обмена пленными и телами погибших. Однако почти сразу стороны начали обвинять друг друга в нарушении договоренностей.

Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября.

Третьи попытку введения режима прекращения огня в Нагорном Карабахе предприняли 26 октября с 7.00 мск (8.00 по местному времени), согласно совместному заявлении США, Армении и Азербайджана, сделанному 25 октября. Информацию об этом распространил госдепартамент США. Но и после этого стороны конфликта заявляли о несоблюдении договоренностей противником.

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