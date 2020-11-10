Пашинян прокомментировал соглашение по Карабаху

Главы России, Армении и Азербайджана подписали заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября.

СУХУМ, 10 ноя - Sputnik. Премьер-министр Никол Пашинян в прямом эфире в Facebook заявил, что соглашение по Карабаху было подписано по рекомендации армии, пишет Sputnik Армения.

"Армия говорила, что нужно остановиться. Потому что у нас есть вопросы, перспектив их решения нет, либо ресурс оказался исчерпан", - сообщил он.

По словам Пашиняна, если бы о соглашении, даже негативном, было объявлено ранее, это привело бы к снижению боеспособности.

"У тех, кто сражался на передовой, не было замены. Те, кто сражался, должны были иметь возможность отдохнуть. На передовой были люди, которых месяц подряд никто не заменял. В результате руководство Республики Армения и Республики Арцах приняли решение о том, что нужно как можно скорее прекратить войну, иначе последствия будут гораздо тяжелее", - отметил премьер.

Главы России, Армении и Азербайджана подписали заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября.

Премьер Армении Никол Пашинян ранее назвал соглашение по Карабаху крайне тяжелым для себя, но отметил, что иного выхода не было.

После оглашения условий соглашения между Россией, Арменией и Азербайджаном в Ереване начались протесты.

Недовольные условиями перемирия ворвались в здания правительства и парламента, потребовали сформировать новый кабинет министров и отменить участие Армении в договоренностях по Карабаху. Был избит спикер парламента Армении.

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