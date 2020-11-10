Российские миротворцы направились в Карабах

Россия, Армения и Азербайджан достигли соглашения по урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе. Согласно договоренности, стороны прекратили огонь ночью 10 ноября.

Вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора развертывается российский миротворческий контингент из 1960 военнослужащих со стрелковым оружием, 90 бронетранспортеров и 380 единиц автомобильной и специальной техники.

Миротворцев развернут параллельно с выводом армянских военных. Срок их пребывания ограничат пятью годами с автоматическим продлением на очередные пятилетние периоды, если ни одна из сторон соглашения не решит из него выйти.

Для отслеживания выполнения договоренностей будет развернут миротворческий центр по контролю за прекращением огня.

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