В Нагорный Карабах переброшено уже более 1100 российских миротворцев из 1960

СУХУМ, 13 ноя - Sputnik. Более 1100 российских миротворцев уже переброшено в Нагорный Карабах, совершено 73 самолетовылета, заявил министр обороны России Сергей Шойгу в ходе видеосовещания с президентом Путиным в пятницу 13 ноября, сообщает РИА Новости.

В день из России в Карабах совершается 25 самолетовылетов миротворческого контингента.

"За трое суток совершено 73 самолеторейсов, перевезено 1103 военнослужащих, 1168 единиц техники", - сказал Шойгу.

Министр также доложил президенту о том, что Россия в субботу размесит в Нагорном Карабахе еще восемь постов миротворцев.

Российские миротворческие силы вошли в Нагорный Карабах, где выполняют свою миссию после оглашения перемирия в регионе. В течение 10-11 ноября был взят под контроль Лачинский коридор. В четверг 12 ноября в 17.00 миротворцы вошли в Степанакерт.

Установлены прямые каналы связи миротворцев с оборонными ведомствами Азербайджана и Армении.

Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, ряд районов переходят под контроль Азербайджана, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и вдоль Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.

Ситуация в непризнанной НКР обострилась 27 сентября 2020 года. Баку и Ереван обвинили друг друга в эскалации.

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