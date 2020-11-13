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Россия создаст центр гуманитарного реагирования для помощи жителям Карабаха

© Sputnik / Валерий Мельников
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Sputnik Абхазия
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Российские миротворческие силы вошли в Нагорный Карабах и выполняют свою миссию после оглашения перемирия в регионе.

СУХУМ, 13 ноя - Sputnik. Президент России Владимир Путин заявил, что для помощи жителям Карабаха будет создан межведомственный Центр гуманитарного реагирования, который займется вопросом возвращения беженцев, сообщает РИА Новости.

"В целях помощи жителям региона в решении самых насущных проблем считаю необходимым создать межведомственный центр гуманитарного реагирования", - заявил Путин в ходе совещания по решению гуманитарных вопросов в районе Нагорного Карабаха.

Он добавил, что в его работе будут задействованы ресурсы Министерства обороны, МЧС, МИД, Пограничной службы ФСБ России, других ведомств РФ.

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По словам президента, Центр займется оперативным сопровождением процесса возвращения беженцев в места постоянного проживания, взаимодействием с государственными органами Азербайджана и Армении по восстановлению инфраструктуры и созданию условий для нормальной жизнедеятельности в Нагорном Карабахе, координации работы государственных структур.

Путин также выразил надежду, что в работе центра примут участие общественные организации по оказанию гуманитарной помощи жителям пострадавших районов.

Ситуация в непризнанной НКР обострилась 27 сентября 2020 года. Баку и Ереван обвинили друг друга в эскалации.

Вооруженный конфликт в Нагорном Карабахе прекратился 10 ноября после оглашения трехстороннего соглашения между Россией, Арменией и Азербайджаном.

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