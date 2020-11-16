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Отправка миротворцев в Нагорный Карабах

В Армению прибыли 20 самолетов с техникой и российскими миротворцами

© Foto / Screenshot / Министерство обороны РФ
Кавказ
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Sputnik Абхазия
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Российские военнослужащие произвели разгрузку материальных средств, вооружения и военной техники, доставленной в Армению.

СУХУМ, 16 ноя – Sputnik. Восемнадцать самолетов Ил-76 и два самолета Ан-124 "Руслан" российской военно-транспортной авиации доставили в Ереван бронетехнику и личный состав подразделений миротворческой бригады, сообщает РИА Новости со ссылкой на оборонное ведомство России.

© AFP 2019 / KAREN MINASYAN
Минобороны России рассказало о ситуации в Карабахе

"Очередные 18 самолетов Ил-76 и два самолета Ан-124 "Руслан" военно-транспортной авиации Воздушно-космических сил России с техникой и личным составом 15-й миротворческой бригады, направленным в Армению для участия в проведении миротворческой операции в зоне нагорно-карабахского конфликта, совершили посадку на аэродромах города Ереван", - говорится в сообщении Минобороны.

Российские военнослужащие произвели разгрузку материальных средств, вооружения и военной техники.

Главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о полном прекращении огня в Карабахе с 10 ноября. Армянская сторона согласилась на целый ряд территориальных уступок.

Для контроля за прекращением огня и военных действий, в зоне нагорно-карабахского конфликта развертывается миротворческий контингент Российской Федерации в количестве 1960 военнослужащих, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники.

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