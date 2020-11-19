Перекрывают улицы и требуют отставки Пашиняна: что происходит в Армении

В Ереване проходят акции оппозиции. Участники требуют отставки Николы Пашиняна из-за того, что он подписал соглашение о прекращении огня в Карабахе.

СУХУМ, 19 ноя - Sputnik. Протестующие против политики премьер-министра Никола Пашиняна перекрыли центральные улицы Еревана, силовики задержали как минимум 24 участника акций протеста, сообщает РИА Новости со ссылкой на местную полицию.

Полицейские задерживали или оттесняли демонстрантов с проезжей части. Некоторые улицы блокировали автомобилями.

В Ереване проходят акции оппозиции. Участники требуют отставки Пашиняна из-за того, что он подписал соглашение о прекращении огня в Карабахе. Специальная следственная служба Армении возбудила уголовное дело по статье "организация и проведение собрания с нарушением установленного законом порядка", максимальная санкция которой предусматривает арест на два месяца.

Лидеры России, Азербайджана и Армении 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. До перемирия азербайджанская армия заняла второй по величине город непризнанной Нагорно-Карабахской республики Шуши и продвинулась к столице — Степанакерту.

Согласно заявлению, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны обмениваются пленными, а вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.

В четверг 19 ноября заместитель командующего миротворческим контингентом ВС РФ в Карабахе полковник Алексей Полюхович заявил, что режим прекращения огня в Нагорном Карабахе соблюдается полностью, ситуация на постах миротворческих сил спокойная.

Армения и Азербайджан с 13 ноября обменялись 385 телами погибших во время конфликта в Нагорном Карабахе, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Эта цифра включает жертвы с обеих сторон. Захарова добавила, что Россия находится в постоянном контакте с руководством Армении и Азербайджана по постконфликтному урегулированию в Нагорном Карабахе.

Пашинян заявил, что решение подписать соглашение было крайне тяжелым. По его словам, без такого шага Армении было бы намного хуже. Президент Азербайджана Ильхам Алиев расценил перемирие как капитуляцию противника. В Баку считают, что соглашение максимально выгодно Азербайджану, военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.

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